Le SUV familial électrique Byd Sealion 7 affiche une allure athlétique

Créé dans le studiode Shenzhen, leadapte le langage stylistique de la série Ocean, que l'on retrouve sur la berline compacte Dolphin et sur la berline hautes performances Seal, à un style de grand SUV.Le Sealion 7 est la septième voiture électrique lancée par Byd en Europe, et le quatrième modèle de la série Ocean, après le Dolphin, le Seal et le Seal U.Le résultat est un véhicule à l'L'avant intègre un motif en forme de « X », familier aux autres modèles de la série Ocean, et est conçu pour donner une impression de mouvement vers l'avant. Le thème de l'océan est conservé grâce à l'utilisation de phares LED flottants et de courbes sculptées.Le profil latéral est doux et équilibré, avec un avant bas contrebalancé par un toit arrondi et un « fastback » ponctué d'un aileron arrière. Les surfaces subtiles, avec un pli net qui remonte le long des flancs, créent une double ligne de taille. L'aspect épuré est renforcé par des poignées affleurantes qui s'effacent dans la porte lorsque le SUV Sealion 7 est en mouvement.Plus en arrière, la roue arrière est musclée pour refléter le potentiel de performance et le dynamisme.La signature lumineuse sur toute la largeur du hayon inclut la dernière évolution des feux de détresse de la série Ocean en « goutte d'eau ».Le SUV Sealion 7 est basé sur l'architecture Byd appelée e-Platform 3.0. Conçue exclusivement pour les véhicules électriques , la e-Platform 3.0 intègre la batterie Blade Batterie.Développée en interne par Byd, la batterie Blade est conçue pour offrir une sécurité, une durabilité, des performances et un conditionnement de premier ordre. La technologie est efficace en termes d'optimisation de l' espace , permettant de comprimer plus de cellules dans la même zone qu'avec une construction de batterie conventionnelle, tout en obtenant un pack mince qui aide les ingénieurs et les concepteurs de Byd à optimiser l'espace de l'habitacle.La batterie Blade utilise du Lithium, Fer, Phosphate (LFP) comme matériaux de cathode. Le Lithium, Fer, Phosphate (LFP) présente des niveaux de sécurité et de durabilité plus élevés que les batteries lithium-ion classiques, tout en étant exempt de cobalt.Les batteries Lithium, Fer, Phosphate (LFP) sont également plus résistantes aux températures extrêmes, moins sensibles aux fluctuations de température et peuvent supporter un plus grand nombre de cycles de charge et de décharge avec une perte de capacité limitée.La fabrication de la batterie Blade dépasse les exigences du test de pénétration des clous, une méthode rigoureuse d'évaluation de l'emballement thermique de la batterie qui simule les conséquences d'un grave accident de la route.La batterie Blade est intégrée à la technologie Cell-to-Body (CTB) . Au lieu d'un agencement traditionnel, la technologie Cell-to-Body (CTB) intègre la batterie Blade dans l'ensemble de la structure du véhicule, le couvercle supérieur du pack faisant également office de plancher de l'habitacle. La technologie CTB est dotée d'une structure en aluminium alvéolaire résistante, ce qui renforce la sécurité. L'utilisation de la batterie comme élément structurel permet d'obtenir une rigidité torsionnelle élevée. La structure Cell-to-Body (CTB) permet de garantir un centre de gravité bas.Le SUV Sealion 7 est équipé d'une chaîne cinématique électrique qui intègre la plupart des composants clés de contrôle et de gestion électrique dans un seul dispositif.Le véhicule est équipé de série d'une pompe à chaleur qui utilise la chaleur résiduelle de la chaîne cinématique électrique pour préserver l'autonomie dans des conditions froides.Le SUV Sealion 7 est disponible en plusieurs configurations. Dans sa version la plus puissante, dotée de deux moteurs et de quatre roues motrices intelligentes, la puissance de recharge peut atteindre 230 kW.Le SUV Sealion 7 est doté d'un ensemble de systèmes de sécurité et d' aide à la conduite La suspension est conçue pour assurer un bon contrôle du véhicule.Le comportement de conduite bénéficie, sur les versions traction et quatre roues motrices, du système iTAC (Intelligent Torque Adaption Control). Il fonctionne en répartissant le couple, en utilisant le transfert de couple, en réduisant le couple et même en appliquant un couple négatif pour minimiser le dérapage.Le SUV surélevé Sealion 7 affiche une longueur totale de 4 830 mm et un empattement de 2 930 mm avec un plancher arrière entièrement plat.Grâce à la construction Cell-to-Body (CTB) et à la batterie Blade, le plancher est relativement fin pour un véhicule électrique proposant ce niveau d'autonomie, ce qui permet une garde au toit correcte, malgré la ligne de toit plongeante.Le cœur du véhicule est son moteur. Grâce à une série de réalisations de haute technologie, notamment des aimants doubles en forme de V et un taux de remplissage de la bobine du stator de 92 % avec un bobinage à fil plat, le moteur arrière du Sealion 7 peut tourner à des vitesses allant jusqu'à 23 000 tr/min. Cette technologie permet au Sealion 7 de bénéficier à la fois d'une forte accélération et d'une vitesse de pointe élevée tout en utilisant une boîte de vitesses à un seul rapport.Le moteur développe une puissance de 230 kW et un couple de 380 Nm, et joue un rôle clé dans les deux configurations de conduite. C'est le seul moteur de la version Comfort à propulsion arrière de Sealion 7, qui peut atteindre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et une vitesse maximale de 215 km/h.Dans les versions Design AWD et Excellence AWD, le moteur est rejoint par une unité supplémentaire de 160 kW sur l'essieu avant, offrant une transmission intégrale et une puissance combinée de 390 kW et 690 Nm de couple. La vitesse maximale de ces voitures est de 215 km/h, mais la puissance supplémentaire permet de réduire le temps de 0 à 100 km/h à seulement 4,5 secondes.Le Sealion 7 est proposé avec un choix de deux capacités de batterie qui, combinées aux options de motorisation, permettent de choisir entre l'accessibilité, les performances et l'autonomie.Les modèles Comfort à propulsion arrière et Design AWD à transmission intégrale sont équipés d'une batterie Blade de 82,5 kWh. Cela suffit, dans la version à un moteur, pour obtenir une autonomie combinée WLTP de 482 km, tandis que la version Design AWD à deux moteurs affiche une autonomie WLTP de 456 km.La version Excellence AWD, la plus performante, bénéficie d'une batterie d'une capacité de 91,3 kWh. La version Excellence AWD dispose de la plus grande autonomie de tous les Sealion 7, soit 502 km WLTP.Toutes les versions du Sealion 7 sont équipées de série d'un système de recharge en courant alternatif triphasé de 11 kW et d'un système de recharge rapide en courant continu.Les versions Comfort et Design, dotées d'une batterie Blade de 82,5 kWh, peuvent être rechargées à une vitesse maximale de 150 kW, ce qui permet de recharger la batterie de 10 % à 80 % en 32 minutes.L'Excellence AWD, dotée d'une batterie de 91,3 kWh, peut atteindre des vitesses de 230 kW lorsqu'elle est raccordée à une station de charge ultra-rapide en courant continu. Avec ce potentiel, la batterie de l'Excellence AWD peut être rechargée de 10 % à 80 % de sa capacité en 24 minutes.La batterie Blade et la construction CTB jouent un rôle clé dans la composition technique du Sealion 7.Le modèle bénéficie également de la chaîne cinématique électrique de Byd, qui intègre de nombreux composants clés de contrôle et de gestion électrique dans un seul dispositif, améliorant ainsi l'efficacité. La gamme est également équipée de série d'une pompe à chaleur, qui utilise la chaleur résiduelle de la chaîne cinématique électrique pour maximiser l'autonomie, dans des conditions froides.Le Sealion 7 exploite l'architecture e-Platform 3.0. La construction CTB permet d'obtenir une rigidité torsionnelle élevée, mais aussi un centre de gravité bas, tandis que la configuration de la suspension double triangulation à l'avant et essieu arrière multibras est conçue pour un contrôle sûr du véhicule.Le Sealion 7 est équipé d'amortisseurs à fréquence variable. Le système contrôle le flux d'huile dans les cylindres de l'amortisseur, assurant une configuration relativement ferme sur les surfaces lisses pour améliorer la stabilité et la maniabilité, tout en permettant une configuration plus souple lorsque le Sealion 7 rencontre des nids-de-poule ou des surfaces routières abîmées.Le système iTAC (Intelligent Torque Adaption Control), proposé sur les versions à transmission intégrale, fonctionne en répartissant intelligemment le couple, en utilisant le transfert de couple, en réduisant le couple et en appliquant un couple négatif pour renforcer la stabilité.Le véhicule propose 4 modes de conduite, pour une variété de situations différentes :- Mode Eco, qui met l'accent sur l'efficacité et l'extension maximale de l'autonomie- Mode Normal, avec une approche équilibrée pour une utilisation quotidienne- Mode Sport, ce qui permet d'obtenir une réponse plus forte à l'accélération- Mode Snow, qui maximise la traction sur les surfaces glissantesLe design de SUV surélevé contribue à offrir un espace et une fonctionnalité de voiture familiale.La longueur totale de 4 830 mm et le long empattement de 2 930 mm, ainsi que le plancher arrière entièrement plat de l'e-Platform 3.0, garantissent de l'espace dans l'habitacle pour cinq adultes. Grâce à la construction cellule-corps et à la batterie Blade compacte, le plancher reste relativement fin pour un véhicule électrique, ce qui permet une garde au toit généreuse, malgré la ligne de toit plongeante.Le volant est réglable en quatre directions et le siège du conducteur est réglable électriquement en huit directions, tout en offrant un soutien lombaire à quatre réglages électriques.Les sièges avant sont également équipés de série d'un système de ventilation et de chauffage.À l'arrière, le dossier et le rembourrage des sièges ont été optimisés, de même que l'angle du dossier, afin de minimiser la fatigue sur les longs trajets.L'habitacle est conçu pour protéger les occupants de l' environnement qui les entoure, avec du verre feuilleté à double couche dans les portes avant (optimisé pour l'isolation phonique et thermique) et du verre de protection contre les regards indiscrets dans les portes arrière.Un grand toit ouvrant panoramique et un store électrique apporte ombre et lumière naturelle lors des journées les plus chaudes.La capacité du coffre est de 520 litres avec les sièges arrière en place. En les abaissant, le volume de chargement passe à 1 789 litres. Le coffre avant de 58 litres permet de ranger les câbles de recharge, tandis que l'habitacle lui-même dispose de plus de 20 compartiments pour garder des petits objets accessibles, y compris un espace pour les smartphones, à la base de la planche de bord, qui comprend un socle de recharge sans fil. Les occupants avant ont accès à une boîte de rangement dans l'accoudoir central, ainsi qu'à un espace semi-ouvert sous le bas du tableau de bord.Le centre du tableau de bord du Byd Sealion 7 abrite un écran de 15,6 pouces qui peut pivoter entre l'orientation portrait et l'orientation paysage.Le véhicule est équipé d'un logiciel Byd, qui apporte une interface capable d'afficher un rendu 3D complet de la voiture. Cela permet aux utilisateurs d'agir sur des indices visuels pour activer des éléments, par exemple en appuyant sur les vitres ou les portes, au lieu de chercher dans une liste de fonctions.Android Auto et Apple CarPlay sont intégrés au système et à l'interface de Byd, de sorte que les conducteurs peuvent accéder au streaming musical sur smartphone directement à partir des menus de Byd, et que le contenu comme les instructions de navigation et les informations sur les chansons peuvent être affichées sur le tableau de bord numérique de 10,25 pouces.L'affichage tête haute peut indiquer la vitesse, la limitation de vitesse, les données du système de croisière adaptatif et les avertissements des fonctions d'assistance telles que les systèmes de surveillance de la trajectoire et de l'angle mort.Le système de commande vocale fonctionne sur une base de quatre zones, ce qui lui permet de déterminer qui, dans le véhicule, donne des ordres. Grâce à ce système, les deux occupants avant peuvent commander l'augmentation ou l'abaissement de la température de l'habitacle, ainsi qu'interagir avec le système de divertissement et de navigation de la voiture.Le Sealion 7 est doté de nombreuses technologies d'aide à la conduite et de sécurité. La « suite » DiPilot 10 de Byd intègre un mélange de capteurs radar à ondes et un système vidéo multifonctionnel pour fournir une assistance intelligente à la conduite, telle que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance en cas d'embouteillage.Chaque Sealion 7 est équipé de capteurs de stationnement avant et arrière, d'une caméra à 360 degrés, d'un régulateur de vitesse adaptatif, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, d'un régulateur de vitesse intelligent, d'une alerte de collision avant et arrière, d'une alerte de trafic transversal avant et arrière et d'un freinage en cas de trafic transversal, d'une alerte de franchissement de ligne, d'une régulation intelligente des feux de route, d'une détection d'angle mort, d'un freinage d'urgence automatique, d'une gestion de la fatigue du conducteur, d'une alerte d'ouverture de porte, d'un contrôle de centrage sur la voie et d'une alerte de distorsion de la conduite.Les dispositifs de sécurité dans l'habitacle comprennent 9 airbags, des connecteurs Isofix sur les sièges arrière extérieurs et le siège du passager avant, un système de détection de présence d'enfant, des ceintures de sécurité avant pré-tendues et réglables en hauteur, des ceintures de sécurité arrière pré-tendues, un verrouillage électronique de la sécurité des enfants et un système d'appel d'urgence « e-call ».La structure de la gamme est basée sur les trois caractéristiques techniques, avec le choix de la capacité des batteries et de la transmission arrière ou intégrale Dans cette optique, toutes les versions de Sealion 7 disposent d'une liste d'équipements de série généreuse.L'entrée de gamme du Sealion 7, la version Comfort, est équipée de sièges avant chauffants et ventilés, de sièges arrière chauffants, de l'accès et du démarrage sans clé, d'une climatisation bizone, de l'écran tactile rotatif Byd de 15,6 pouces, d'un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, de la recharge sans fil des smartphones, d'une paire de ports USB pour les passagers avant et arrière, et de la technologie V2L (Vehicle-to-Load) qui permet d'alimenter des appareils domestiques (jusqu'à 3,3 kW) tels qu'un petit réfrigérateur ou une machine à café.La principale différence entre les versions Comfort et Design est que les voitures Comfort sont équipées de jantes en alliage de 19 pouces, tandis que les modèles Design sont équipés de jantes de 20 pouces.La version Excellence se distingue par des sièges en cuir Nappa plutôt qu'en cuir végétal et par un affichage tête haute.Côté prix, le SUV surélevé Sealion 7 démarre à partir de 46 990 euros (Comfort).Comfort: 46 990 €Design AWD: 51 990 €Excellence AWD: 56 490 €ExtérieurPeinture métalliséePhares à LED, allumage/extinction automatiqueFeux de jour à LEDÉclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différéedes phares)Éclairage d'accueil dynamiqueAssistance feux de route (HMA)Feux de virageÉclairages de sol par les rétroviseurs extérieursClignotants de rétroviseurs extérieursFeux arrière à LEDClignotant dynamiqueIndicateur de charge multicolore à LEDFeux antibrouillard arrièreToit panoramique, pare-soleil à réglage électriqueHayon électrique, fonction d'ouverture par coup de piedJantes alliage 19 pouces bicoloresRétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants, inclinaison automatique en marche arrière, mémoire de positionPare-brise avant et vitres avant, protection anti-UV, isolation thermique, insonorisationPare-brise avant, essuie-glaces à détection de pluie, désembuage, dégivrageVitres arrière, protection anti-UV, isolation thermique, vitrage surteintéLunette arrière, vitrage surteintéeLunette arrière, chauffante, désembuage, dégivrageHabitacleVolant multifonction, cuir, chauffantSièges en similicuir veganSiège conducteur, réglable électriquement, 8 directions, mémoire de positionSiège conducteur, ventilé, chauffant, réglage mémoriséSiège conducteur, appuie-tête intégréSiège conducteur, soutien lombaire à commande électrique, 4 directionsSiège conducteur, soutien de jambes à commande électriqueSiège conducteur, 2 x pochettes pour dossierSiège passager avant, réglable électriquement, 6 directionsSiège passager avant, ventilé, chauffantSiège passager avant, appuie-tête intégréSiège passager avant, 2 x pochettes pour dossierSièges arrière, chauffantsSièges arrière, appuie-tête réglable manuellementSièges arrière, angle de dossier réglable manuellementSièges arrière rabattables séparément, 40/60Commande de climatisation à double zoneÉclairage ambiant, multicoloreÉclairage de coffreÉclairages de sol de siège avant, multicoloresÉclairage de console centraleÉclairage de boîte à gantsÉclairages à LED des quatre portesLampes de lecture avant à LEDLampes de lecture latérales arrière à LEDRétroviseur à atténuation automatique4 x lève-vitre à impulsion, fonction anti-pincementPare-soleil avant avec éclairage du miroirCommande de climatisation à double zoneBouches d'aération arrièreSystème de purification d'air PM2.5Générateur d'ions négatifsSortie électrique 12 VAccoudoir central avant, 2 porte-gobeletsAccoudoir arrière, 2 porte-gobeletsCommunications et divertissement à bordTableau de bord tout LCD 10,25 pouces TFTÉcran tactile rotatif électrique 15,6 poucesDAB et FMPoint d'accès Wi-Fi dans la voitureSystème audio Dynaudio, 12 haut-parleursNavigation (Un abonnement d'essai gratuit de 3 ans est offert avec le système de navigation. L'activation initiale du service de navigation s'effectue lors de la première utilisation de l'application des services de navigation en direct. Le système de navigation n'est pas disponible dans toutes les langues ou dans tous les pays.)Commande vocale intelligente - "Hi, BYD", commande vocale quadrizoneConnectivité 4G embarquéeService Cloud - Appli BYDPorts USB avant, 1 x 18 W type C, 1 x 60 W type CPorts USB arrière, 1 x 18 W type C, 1 x 60 W type CCharge sans fil de smartphone, 1 x 50 WAndroid AutoApple CarPlaySécuritéAirbag conducteurAirbag passager avantAirbag passager avant, contacteur de désactivationAirbag central avantAirbags latéraux avant et arrièreAirbags rideauxCeintures de sécurité avant à prétensionneur et réglables en hauteurCeintures de sécurité arrière à prétensionneurAlarme de ceintures de sécurité avant et arrière non boucléesIsofix et i-Size, sièges passager avant et arrière externesSystème de surveillance de la pression de pneu (TPMS)Détection de présence d'enfant (CPD)Verrouillage de sécurité enfant électronique Radars de stationnement, avant et arrièreCaméra de vue à 360°Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)Avertissement de collision avant (FCW)Avertissement de collision arrière (RCW)Alerte de trafic transversal avant (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal avant (FCTB)Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)Avertissement de sortie de voie (LDW)Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)Commande de centrage dans la voie (LCC)Commande intelligente de feux de route (IHBC)Freinage d'urgence automatique (AEB)Avertissement d'ouverture de porte (DOW)Détection d'angle mort (BSD)Gestion de la fatigue du conducteur (DFM) directeAvertissement de distraction du conducteur (DDW)Contrôle de stabilité électronique (ESC)Système de freinage assisté intelligent (IPB)Assistance hydraulique au freinage (HBA)Système antipatinage (TCS)Décélération contrôlée pour stationnement (CDP)Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)Distribution électronique de la force de freinage (EBD)Contrôle de maintien en côte (HHC)Frein de stationnement électrique (EPB)Maintien automatiqueCommodité et efficacitéFonction de facturation de rendez-vousFonction Véhicule à chargement (V2L)Modes de conduite : Éco, Confort, Sport, NeigeCoffre avant2 x clé intelligente et 1 x clé NFCAccès et démarrage sans cléPompe à chaleurChargeur embarqué (OBC) 11 kWMode Easy AccessExtérieurJantes alliage 20 pouces bicoloresHabitacleCommunications et divertissement à bordSécuritéAide à la conduiteCommodité et efficacitéExtérieurHabitacleSièges en cuirCommunications et divertissement à bordAffichage tête haute (HUD)SécuritéAide à la conduiteCommodité et efficacité