Le SUV du segment C Dacia Bigster vise le meilleur rapport prix / prestations de la catégorie

Le grand SUV du segment C Bigster atteste de la volonté de la marque Dacia d'évoluer vers de plus hauts sommets.



Les prix du Dacia Bigster démarrent à partir de 24 990 euros (TCe 140 Essential).



La marque roumaine de véhicules simples est positionnée sur le rapport valeur / prix.



L'arrivée en concession du Bigster est prévue pour le printemps 2025.



DESIGN EXTERIEUR



Le design du Dacia Bigster affirme avec force ses dimensions généreuses ainsi que sa posture solide.



Les dimensions généreuses sont soulignées par des formes et des volumes simples, géométriques, tendus, qui vont à l'essentiel. Les ailes imposantes qui protègent les roues, tout comme les projecteurs avant et les feux arrière repoussés aux extrémités du véhicule, contribuent à renforcer la posture solide du SUV Bigster sur la route.



La sensation de robustesse du Bigster et sa forte présence sont accentuées par la face avant verticale et massive, avec une large calandre noir brillant au centre.



Le dessin du capot, horizontal et sculpté, a été conçu pour optimiser la vision du conducteur vers le bas.



Le style du Bigster va à l'essentiel. Des éléments graphiques situés sur la face et les portes avant, ainsi qu'au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière, complètent le style essentiel avec un mix de noir brillant et de mat.



Les skis avant et arrière sont teintés dans la masse.



Les protections qui courent tout autour de la carrosserie (sur les flancs, les passages de roues et la partie inférieure des boucliers) sont en Starkle dans sa forme brute non peinte. Le matériau est en partie issu du recyclage.



Le Bigster reçoit la signature lumineuse en Y à l'avant et dans les optiques arrière à LED.



Le SUV Bigster reçoit en série des jantes en alliage de 17 ou 18 pouces. Des jantes de 19 pouces graphiques sont disponibles en option sur la finition supérieure Journey.



Une offre bi-ton avec un toit noir est disponible sur les finitions supérieures.



DESIGN INTERIEUR



A l'intérieur, la planche de bord très verticale et placée en hauteur accroît l'espace disponible pour les passagers avant.



Toutes les informations liées à la conduite sont rassemblées dans le tableau de bord numérique de 7 pouces ou 10 pouces (selon les finitions).



Toutes les informations liées au système multimédia se trouvent sur l'écran central tactile de 10.1 pouces.



Selon les finitions, le Bigster propose trois types de console centrale aux places avant : basse, intermédiaire ou une console haute intégrant un accoudoir (avec compartiment réfrigéré), un chargeur à induction et un rangement.



On retrouve la signature Dacia en Y sur les aérateurs et sur l'habillage des poignées de portes.



ESPACE INTÉRIEUR



Le Bigster repose sur la plateforme CMF-B de Renault, dont la flexibilité permet d'obtenir des dimensions intérieures généreuses.



Les prestations ont été travaillées pour être au niveau du segment C-SUV : acoustique (pare-brise acoustique, vitrages plus épais, acoustique moteur), finition (moquette, Touch LED), assise (réglage lombaire passager, dossier de la banquette arrière), thermique (climatisation bizone à l'avant et buses d'aération à l'arrière).



Le Bigster permet d'accueillir confortablement 5 personnes et leurs bagages.



A l'avant comme à l'arrière, le Bigster offre une garde au toit généreuse, donnant une sensation d'espace intérieur appréciable.



Le Bigster se distingue par son volume de coffre de 667 litres VDA sous tablette.



MODULARITÉ



La modularité 40/20/40 de la banquette arrière permet de concilier le transport d'objets encombrants avec le confort des passagers arrière. Lorsque la banquette arrière n'accueille que deux passagers, le confort peut être optimisé en rabattant la partie centrale du dossier qui forme un accoudoir intégrant deux porte-gobelets et un support pour smartphone. Lorsque les dossiers des sièges sont rabattus, le Bigster offre un plancher de coffre plat et une longueur de chargement de 2,7 mètres.



La fonction Easy Fold permet de rabattre facilement les dossiers arrière depuis le coffre, grâce à deux commandes situées à droite et à gauche de l'espace de chargement.



Un surtapis de coffre en caoutchouc facile à nettoyer offre une protection pour le plancher de l'espace de chargement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le tapis peut être roulé sur lui-même pour être rangé.



Le système d'accessoires YouClip permet de fixer de nombreux accessoires à des endroits clés dans l'habitacle. Le Bigster est équipé en série de 5 points de fixation YouClip (sur la planche de bord, sur le flanc de la console passager, à l'arrière de la console centrale, dans le coffre et à l'intérieur de la porte de coffre).



MOTORISATIONS



Le Bigster reçoit des motorisations électrifiées.



TCe 140



La motorisation TCe 140 combine un moteur essence 3 cylindres 1.2 litre turbocompressé basé sur le cycle Miller avec un système d'hybridation légère 48 V et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.



Le système de micro hybridation vient en appui du moteur thermique lors des phases de démarrage et d'accélération, permettant d'abaisser d'environ 10 % la consommation moyenne (5,6 litres aux 100 km) et les émissions de CO2 (129 g/km) par rapport à un moteur thermique de puissance équivalente.



Le freinage régénératif permet de recharger la batterie de 0,8 kWh de façon transparente pour le conducteur.



Eco-G 140



Le motorisation bicarburation essence et GPL Eco-G 140 intègre une hybridation légère 48 V. L'hybridation légère 48 V assiste le moteur 3 cylindres 1.2 litre turbocompressé, qu'il fonctionne à l'essence ou au GPL, lors des phases de démarrage et d'accélération.



Le freinage régénératif permet de recharger la batterie de 0,8 kWh de façon transparente pour le conducteur.



En roulant au GPL, le Bigster Eco-G 140 émet en moyenne 10 % de CO2 de moins qu'une motorisation essence non hybride équivalente. Il offre jusqu'à 1 450 km d'autonomie grâce à ses deux réservoirs contenant au total 99 litres de carburant (50 litres d'essence et 49 litres de GPL). Le passage d'un carburant à l'autre se fait de façon rapide et imperceptible grâce à un commutateur parfaitement intégré à la planche de bord. Installé sous le plancher du coffre, le réservoir de GPL préserve le volume de chargement mais supprime la roue de secours.



TCe 130 4x4



Le Bigster TCe 130 4x4 est taillé pour sortir des sentiers battus grâce à sa transmission intégrale associée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, tout en optimisant l'efficience avec une hybridation légère 48 V.



L'hybridation légère 48 V assiste le moteur 3 cylindres 1.2 litre turbocompressé lors des phases de démarrage et d'accélération, permettant de réduire les consommations et les émissions de CO2.



Le freinage régénératif permet de recharger la batterie de 0,8 kWh de façon transparente pour le conducteur.



Hybrid 155



La motorisation Hybrid 155 se compose d'un moteur 4 cylindres essence de 107 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension), d'une batterie de 1,4 kWh (230 V) et d'une boîte de vitesses automatique électrifiée. Celle-ci est dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que deux autres alloués à l'électrique. Cette technologie combinée est rendue possible par l'absence d'embrayage.



La motorisation Hybrid 155 offre 170 Nm de couple pour le seul moteur à combustion et une capacité de remorquage d' environ 1 tonne).



Le démarrage se fait systématiquement en mode électrique.



Le freinage récupératif, associé à la capacité de récupération d'énergie de la batterie et au rendement de la boîte automatique, offrent jusqu'à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique.



MATÉRIAUX DURABLES



Le Bigster contient près de 20 % de plastiques recyclés.



Le matériau Starkle contient jusqu'à 20 % de polypropylène de réemploi et est utilisé de façon brute, sans peinture. Les protections latérales de bas de caisse, celles des passages de roues ainsi que certaines parties des boucliers avant et arrière sont en Starkle, reconnaissable à son aspect moucheté.



Les skis avant et arrière sont teintés dans la masse, une technique qui permet de réduire l'usage de peinture tout en augmentant la longévité de l'aspect visuel de ces pièces.



TRANSMISSION 4X4



Le Bigster TCe 130 4x4 reçoit une transmission 4x4 Terrain Control qui peut être pilotée à travers 5 modes de conduite :



- Auto : la transmission répartit automatiquement le couple entre les essieux avant et arrière en fonction de l'adhérence et de la vitesse.

- Snow : optimise les trajectoires sur routes glissantes grâce à des réglages spécifiques de l'ESC et de l'antipatinage.

- Mud/Sand : pour circuler sur des surfaces meubles comme des chemins boueux ou sablonneux.

- Off-Road : distribue de manière automatique en tout terrain et sur les chemins difficiles le couple entre les roues avant et arrière en fonction des conditions d'adhérence relevées et de la vitesse du véhicule.

- Eco : permet d'optimiser la consommation de carburant en agissant sur la climatisation et les performances du véhicule. Il ajuste au mieux la distribution du couple moteur entre les essieux avant et arrière pour limiter la consommation de carburant tout en s'adaptant aux conditions d'adhérence de la route.



Un système de contrôle de la vitesse en descente est monté de série sur le Bigster Extreme. Le système agit notamment sur les freins pour éviter l'emballement du véhicule et assurer une allure adaptée (selon des sollicitations du conducteur) de 0 à 30 km/h. Le système fonctionne sur tous les rapports de la boîte de vitesses, marche arrière comprise. Le conducteur ne se préoccupe plus des pédales d'accélérateur et de frein. Il gère uniquement le volant. Le système est utile lors de roulages off-road ou en forte descente à faible vitesse.



PRIX



Les prix du Dacia Bigster démarrent à partir de 24 990 euros (TCe 140 Essential).



Le Bigster vise le meilleur rapport prix / prestations du segment C-SUV.



Avec un prix de base supérieur de 200% à celui de la première Dacia Sandero, on est loin des valeurs originelles de la marque roumaine Dacia.



Le Bigster reflète le nouveau positionnement « Best value for money » de la marque roumaine.



Les prix du Dacia Bigster:



Essence



TCe 140 Essential: 24 990 €

TCe 140 Expression: 26 500 €

TCe 140 Extreme: 28 300 €

TCe 140 Journey: 28 300 €

TCe 130 4x4 Expression: 29 300 €

TCe 130 4x4 Extreme: 31 100 €



GPL/ Essence



Eco-G 140 Essential: 24 990 €

Eco-G 140 Expression: 26 500 €

Eco-G 140 Extreme: 28 300 €

Eco-G 140 Journey: 28 300 €



Hybride essence



Hybrid 155 Expression: 29 700 €

Hybrid 155 Extreme: 31 700 €

Hybrid 155 Journey: 31 700 €



FINITIONS



Le Bigster intègre les essentiels attendus sur le segment C-SUV en matière d'équipements en mettant l'accent sur le confort et la praticité, avec un large choix d'équipements disponibles selon les finitions.



Le Bigster s'inscrit dans la démarche de Dacia destinée à proposer des gammes simples et lisibles.



Le véhicule propose quatre niveaux de finitions : Essential, Expression, Extreme et Journey.



La finition Extreme est destinée aux amateurs d'outdoor avec un toit ouvrant panoramique, des barres de toit modulables, une sellerie en TEP Microcloud lavable, des tapis caoutchouc et YouClip 3 en 1 de série.



La finition Journey privilégie les voyages au long cours avec un hayon motorisé, une ambiance exclusive et un siège conducteur avec réglages électriques de série.



ÉQUIPEMENTS



L'accès à bord du Bigster est facilité par la clé mains libres et le hayon motorisé. Le hayon peut être actionné de trois façons : grâce au bouton situé sur la porte du coffre, grâce au bouton situé sur la planche de bord ou grâce à la commande située sur la clé.



Toutes les finitions du Bigster bénéficient d'un écran central tactile de 10.1 pouces.



Toutes les finitions du Bigster bénéficient d'une connectivité sans fil Apple CarPlay/Android Auto.



Les Bigster Essential et Expression reçoivent le système multimédia Media Display avec 4 haut-parleurs.



Les Bigster Extreme et Journey reçoivent le système multimédia Media Nav Live, qui offre en plus une navigation connectée intégrant des informations en temps réel sur les conditions de circulation et une cartographie à jour pendant 8 ans.



Le système Media Nav Live est associé à un système audio Arkamys 3D Sound System à 6 haut-parleurs.



Le Bigster est équipé d'un tableau de bord numérique de 7 pouces (finitions Essential et Expression) ou 10 pouces (Extreme et Journey). En couleurs et personnalisable, il permet d'afficher les informations utiles à la conduite.



Le Bigster propose également, en option ou en série, selon les finitions, une climatisation bi-zone avec des bouches de ventilation dédiées aux passagers arrière, un toit ouvrant panoramique, un chargeur sans fil pour smartphone, etc.



Le Bigster Journey dispose d'un siège dont la hauteur d'assise et l'inclinaison du dossier sont réglables électriquement, et qui reçoit des renforts lombaires ajustables manuellement.



Les Bigster Journey et Extreme disposent également en série d'un régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control, ACC) sur les versions Hybride.



Le Bigster intègre sur toutes les finitions, les équipements de sécurité obligatoires de la norme européenne GSR2: le freinage automatique d'urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos), la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l'aide au parking arrière, le signal d'arrêt d'urgence, l'alerte de changement de voie, l'aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l'attention du conducteur et l'appel d'urgence (eCall).



Un bouton appelé « My Safety » permet au conducteur de passer certaines ADAS en mode perso en un tournemain à chaque démarrage.



OFFRE DACIA ZEN



Le contrat Dacia Zen est inclus dans le forfait Révision Essentielle et Essentielle plus.



Il couvre le véhicule d'une garantie de 12 mois ou 30 000 kilomètres, renouvelable jusqu'à 7 ans ou 150 000 kilomètres, lors de chaque révision annuelle.

Liens vidéos:



Dacia Bigster Hybrid 155 Journey

Dacia Bigster Tce 130 4X4 Extreme