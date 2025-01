L'Audi Q5 Sportback de deuxième génération affiche un arrière profilé caractéristique

L'entre dans sa deuxième génération.Avec sa silhouette progressive et dynamique, ce dérivé du Q5 s'adresse aux férus de design qui souhaitent profiter des avantages d'un SUV L' Audi Q5 Sportback combine des caractéristiques typiques d'un SUV, telles que la polyvalence et un intérieur spacieux, avec une silhouette plus dynamique. Le design respire la sportivité avec un arrière profilé caractéristique.La deuxième génération de l'Audi Q5 Sportback offre un volume de coffre allant jusqu'à 515 litres (jusqu'à 470 litres dans l'Audi SQ5 Sportback). Lorsque la banquette arrière est rabattue, l' espace de rangement de l'Audi Q5 Sportback passe à 1 415 litres (1 388 litres pour l'Audi SQ5 Sportback).L'Audi Q5 Sportback a une capacité de remorquage allant jusqu'à 2,4 tonnes.Le design de l'Audi Q5 Sportback est plus épuré que celui de l'Audi Q5.La large calandre Singleframe est haute et flanquée de prises d'air verticales et fonctionnelles. Les phares sculpturaux confèrent à la voiture un aspect soigné. Une grande prise d'air sous la calandre Singleframe abrite les capteurs. Une ligne ascendante dynamique part du bas de caisse et traverse les passages de roue jusqu'au pare-chocs arrière. La ligne d'épaule horizontale reliant les feux avant et arrière s'élève légèrement au-dessus des feux arrière pour soutenir visuellement l'arche de toit avec sa lunette arrière plate. L'arrière est visuellement étiré aussi loin que possible, créant une ligne de toit qui s'incline à partir du montant B.Ces caractéristiques visuelles renforcent les proportions classiques d'un SUV, créant un profil plus dynamique. Les barres de toit (en option) ajoutent une fonction utilitaire aux lignes dynamiques du toit.Les graphismes de la lunette arrière contribuent à étirer visuellement l'habitacle.Avec des lignes minimales, l'arrière a un design net. La surface lisse qui s'étend de la lunette arrière au bord inférieur de la bande lumineuse est bordée d'une coupe nette sur toute la largeur du véhicule. En dessous se trouve une surface large et épurée.Le diffuseur est intégré dans les pare-chocs surélevés. En dessous se trouvent les sorties d'échappement, tandis que le modèle SQ5 présente des doubles sorties d'échappement rondes.L'intérieur incarne la nouvelle philosophie de design d'Audi. L'écran panoramique Audi MMI et l'écran passager forment une scène numérique visuellement caractéristique. Le design intérieur contrasté place délibérément les éléments au premier plan ou à l'arrière-plan, créant ainsi une architecture spatiale tridimensionnelle. L'intérieur a une ambiance nettement confortable. Le « Softwrap » s'étend des portes à travers l'ensemble du cockpit jusqu'à la console centrale.L'intérieur est en partie durable : les matériaux tels que la sellerie Cascade et le microfibre Dinamica sont principalement fabriqués à partir de polyester recyclé.L'Audi Q5 Sportback est basée sur la plateforme Premium Platform Combustion (PPC), une architecture pensée pour les véhicules à propulsion conventionnelle équipés de moteurs à combustion longitudinaux.La plate-forme Premium Combustion permet une électrification partielle sous la forme d'hybridation légèrePlus tard dans le cycle de vie de l'Audi Q5 Sportback, les hybrides rechargeables seront disponibles avec une grande batterie et un chargeur externe.Les feux arrière ont un design tridimensionnel, réunissant les mondes physique et numérique en combinaison avec la bande lumineuse, qui s'étend sur toute la largeur du véhicule.À l'arrière, les feux arrière OLED numériques et la lumière de projection dans le spoiler, au-dessus de la lunette arrière, offrent une sécurité accrue. Le troisième feu stop projette un graphique dans la zone supérieure de la lunette arrière, élargissant la zone des feux stop.Avec les feux arrière numériques OLED, les six panneaux OLED, pour un total de 266 segments, génèrent une nouvelle image plusieurs fois par seconde à l'aide d'un algorithme.À l'avant, la signature lumineuse numérique active est créée par l'interaction de l'algorithme avec quinze segments qui s'assombrissent de haut en bas. Les différents segments lumineux interagissent de manière à ce que l'apparence générale de la signature lumineuse ne varie pas en termes d'intensité lumineuse.Les feux arrière numériques OLED 2.0 peuvent communiquer de manière ciblée avec l' environnement immédiat du véhicule (Car-to-X) et avertir les autres usagers de la route des accidents et des pannes.L'Audi Q5 Sportback sera proposée avec trois motorisations sur le marché français, d'autres variantes de propulsion suivront. Initialement, toutes les versions sont équipées de la technologie MHEV plus, qui peut fournir jusqu'à 18 kW (24 ch) de puissance supplémentaire. Tous les modèles utilisent également la boîte de vitesses à double embrayage S tronic à sept rapports.La motorisation d'entrée de gamme est un 2.0 TFSI d'une puissance de 150 kW (204 ch) avec un couple maximal de 340 Nm, disponible en traction avant ou en quattro.L'Audi Q5 Sportback est disponible en 2.0 TDI. Le bloc diesel développe 150 kW (204 ch) et 400 Nm de couple. Il est proposé exclusivement avec une transmission quattro.L'Audi SQ5 Sportback dispose d'un moteur V6 TFSI de 3 litres de cylindrée, d'une puissance de 270 kW (367 ch) et développant un couple maximal de 550 Nm.La plateforme est équipée de la technologie hybridation légère MHEV plus. Le système électrique MHEV plus de 48 volts soutient le moteur à combustion et réduit les émissions de carbone, tout en augmentant les performances . Le véhicule est également capable de manœuvres de stationnement limités en mode tout électrique.Le générateur de puissance hybride (Powertrain Generator / PTG) génère un couple supplémentaire allant jusqu'à 230 Nm et 18 kW (24 ch). Le système électrique de 48 volts permet l'utilisation d'un compresseur de climatisation électrique. La climatisation continue de fonctionner à pleine puissance, maintenant une température intérieure confortable lorsque le moteur est éteint (en roue libre ou à un feu rouge).La batterie lithium-ion pour véhicules équipés de la technologie MHEV plus est basée sur la chimie du lithium-phosphate de fer et dispose d'une capacité de stockage de 1,7 kWh. L'alterno-démarreur à courroie (Belt Alternator Starter / BAS) a pour fonction principale de démarrer le moteur et de fournir de l'énergie électrique à la batterie. Le générateur de puissance hybride (PTG) permet de courtes portions de conduite en tout électrique et soulage le moteur à combustion pour contribuer à réduire la consommation . Lors du freinage, le générateur de puissance hybride (PTG) renvoie de l'énergie à la batterie (récupération) avec une puissance allant jusqu'à 25 kW.L'Audi Q5 Sportback est proposée de série avec une direction progressive.L'Audi Q5 Sportback sort de la chaîne de production avec une suspension en acier à réglage dynamique de série.Une suspension sport est disponible. La suspension à ressort en acier, associée au système d'amortissement passif FSD (Frequency Selective Damping) et à un essieu avant plus agile, confère à l'Audi Q5 Sportback une conduite plus dynamique sur la route. Le système d'amortissement passif FSD (Frequency Selective Damping) réduit les forces d'amortissement aux hautes fréquences (par exemple sur les pavés) et maintient des forces d'amortissement élevées aux basses fréquences (comme celles qui se produisent lors d'un changement de voie ou d'un virage). La commande adaptative des amortisseurs est disponible sur la suspension pneumatique en option.L'Audi Q5 Sportback propose une large gamme de systèmes d'aide à la conduite. L'aide au stationnement arrière avec affichage de la distance, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne et l'assistant d'efficacité et d'attention de somnolence sont de série.Des packs d'assistance supplémentaires avec de nombreuses fonctionnalités peuvent être configurés en option.L'assistant de conduite adaptatif plus utilise des données cartographiques haute résolution et des données d'autres véhicules calculées dans le cloud pour optimiser la reconnaissance des panneaux de signalisation et aider à l'accélération, au maintien de la vitesse et de la distance ainsi qu'au guidage sur la voie.L'Active Front Assist combine quatre fonctions d'assistance : assistance au freinage d'urgence avant, assistance à la sortie de stationnement, assistance au virage et assistance à la circulation transversale avant.Les autres systèmes d'assistance disponibles comprennent le régulateur de vitesse basé sur les panneaux de signalisation, l'aide au stationnement plus et l'assistance au virage arrière.L'assistant vocal d'apprentissage, l'assistant Audi, peut être utilisé pour contrôler plusieurs fonctions du véhicule. L'assistant numérique avec assistance IA est intégré dans le véhicule et est représenté par un avatar sur l'écran tactile central du MMI et dans l'affichage tête haute. Une icône sur l'écran d'instrumentation indique l'état de l'assistant Audi.Le système d'info-divertissement utilise le système d'exploitation Android Automotive. Le contenu est updaté via des mises à jour en direct. Les services Audi connect sont toujours à jour. Des applications telles que YouTube sont disponibles via le store pour les applications tierces, qui est intégré directement dans le MMI et ne nécessite pas de smartphone pour être utilisé.L'Audi Q5 Sportback est disponible en option avec un affichage tête haute (HUD) configurable. Le HUD peut afficher un large éventail d'informations de manière, telles que la vitesse, les systèmes d'assistance, les instructions de navigation ou les données multimédias.Une caractéristique de l'Audi Q5 Sportback est la banquette arrière entièrement réglable. Elle peut être déplacée dans le sens de la longueur et inclinée, augmentant ainsi le volume du coffre.En même temps, trois personnes peuvent être assises sur la banquette arrière.Avec les sièges arrière rabattus, le volume de chargement atteint jusqu'à 1415 litres (selon la variante du modèle).La plage arrière peut être rangée dans un compartiment sous le plancher du coffre à bagages.L'Audi Q5 Sportback démarre à partir de 59 750 euros (TFSI 204 Hybride MHEV plus S tronic 7 Design).TFSI 204 Hybride MHEV plus S tronic 7 Design: 59 750 €TFSI 204 Hybride MHEV plus S tronic 7 Business Executive: 66 950 €TFSI 204 Hybride MHEV plus S tronic 7 S line: 68 150 €TFSI quattro 204 Hybride MHEV plus quattro S tronic 7 Design: 62 250 €TFSI quattro 204 Hybride MHEV plus quattro S tronic 7 Business Executive: 69 450 €TFSI quattro 204 Hybride MHEV plus quattro S tronic 7 S line: 70 650 €SQ5 TFSI 367 Hybride MHEV plus quattro S tronic 7 SQ5: 101 130 €TDI quattro 204 Hybride MHEV plus quattro S tronic 7 Design: 63 670 €TDI quattro 204 Hybride MHEV plus quattro S tronic 7 Business Executive: 70 870 €TDI quattro 204 Hybride MHEV plus quattro S tronic 7 S line: 72 070 €Équipements de série contenus dans la finitionMotorisation, transmission et châssisSuspension confortAudi Drive select: permet de sélectionner différents modes de conduite: Efficiency, Confort, Dynamic, IndividualSonorité extérieure (sur motorisation MHEV plus)Pack technologiqueDesign ExtérieurPack extérieur standardPack design Advanced avec peinture contrastée des éléments de bas de caisse Gris TamboraJantes 18 pouces style à 10 branchesPneus 235/60Pack style brillantBoîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhiculeDesign IntérieurPack intérieur tissuSièges standardSellerie tissuÉlements de la console centrale noir matGarniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissuVolant multifonction en cuir avec palettesInserts décoratifs à structure laser noirApplications intérieures en style aluminiumPédalier standardTapis de sol avant et arrièreSeuils de porte avec inserts en aluminium à l'avantPavillon en tissu Gris RocheConfort et vie à bordClé à radio commande sans SafelockClimatisation automatique 1 zoneRétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuelRétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquementSièges avant à réglage manuelRéglage du volant manuelSièges avant chauffantsHayon de coffre à ouverture et fermeture électriqueVitrage latéral et arrière athermiqueDétecteur de pluie et de luminositéAccoudoir central à l'avantDeux ports USB-C à l'avant et à l'arrièreAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementAudi virtual cockpit plusCombiné d'instruments entièrement numérique de 11,9 pouces avec technologie OLED MMI Navigation plus avec MMI touchLe système de navigation MMI plus avec MMI touch offre :- l'écran panoramique MMI avec technologie OLED, comprenant l'Audi virtual cockpit plus avec écran de 11,9 pouces ainsi que l'écran MMI touch de 14,5 pouces- système de navigation avec affichage des cartes et guidage routier sur l'écran couleur haute résolution de 14,5 pouces- mise à jour des cartes en ligne- Affichage de cartes en 3D montrant de nombreux sites d'intérêt- informations routières en ligne- MMI search : recherche en texte libre avec suggestions de destinations intelligentes lors de la saisie.- MMI touch pour une utilisation rapide et intuitive- informations détaillées sur l'itinéraire : aperçu de la carte, choix d'itinéraires alternatifs, points d'intérêt, recommandations de voies, sorties d'autoroute, cartes détaillées des intersections, etc.- utilisation des données de navigation pour une conduite anticipée et efficaceAudi connect navigation & infotainmentAudi connect relie votre véhicule à Internet, ce qui permet d'obtenir des informations en temps réel et d'accéder à des fonctions en ligne (licence d'utilisation pour 3 ans)Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & controlAudi connect appel d'urgence & service permet, par exemple, dans le cas d'un accident grave, un appel d'urgence est automatiquement généré au centre d'appels d'urgence Audi. Un service d'aide est également disponible en cas de panne ou d'accident léger grâce aux services Assistance en ligne et Service dommages Audi.Audi connect remote & control permet de connecter le véhicule à votre smartphone. Grâce à l'application myAudi, il est possible d'accéder à de nombreuses informations du véhicule.Réception radio numérique (DAB)6 hauts parleurs (passifs)Audi phone box lightConnexion Bluetooth et compartiment de téléphone avec chargeur à induction au refroidissement actifÉclairage et visibilitéProjecteurs à LEDBlocs de feux arrière à LEDSécurité active et passive du véhiculeSystème d'aide au stationnement arrière avec indicateur de distanceRégulateur de vitesseLimiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière Détection des panneaux de signalisation par caméraAlerte de sortie de voieAssistant d'intersection avantAssistance au freinage d'urgence à l'avantAssistant d'évitement et assistant de braquageAvertissement de contrôle de la banquette arrièreFixation de siège pour enfant i-Size côté passager avant et i-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieursAirbags à l'avant, airbag du passager avant désactivableÉcrous de roue standardKit anti-crevaison (sauf si pneus auto -colmatants)Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'Design'Pack technologiquePack TechDesign IntérieurPack intérieur cuir/matériaux synthétiquesSellerie cuir/matériaux synthétiquesInserts décoratifs en aluminium mat brosséGarniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en matériaux synthétiquesÉléments d'équipement intérieur en haut et en bas avec couture contrastéeConfort et vie à bordClimatisation automatique 3 zonesRétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatiqueRétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatique des 2 côtésProjection de logo dans les rétroviseurs extérieursAppuis lombaires (réglable électriquement, horizontalement et verticalement, le support lombaire assure une posture assise détendue et ergonomique)Lave-projecteursPack rangement:- filet de rangement au dos des dossiers des sièges, vide-poches côté conducteur, boîte à gants verrouillable, filet de coffre à bagagesBanquette arrière plus avec :- réglage vers l'avant et l'arrière, réglage de l'angle du dossier, accoudoir central avec porte-gobelets, sièges repliables mode 40:20:40 ou entièrement repliésAccoudoir central confort à l'avant avec réglage de la hauteurAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementAudi Application Store et smartphone interfaceAudi sound system:- 10 haut-parleurs incluant un haut-parleur central et un subwoofer- Amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 wattsAudi phone box (permet un signal amplifié pour une meilleure connectivité)Éclairage et visibilitéProjecteurs à LED plusAssistant feux de routeBloc de feux arrière à LED pro avec clignotants dynamiques et mise en scène lumineuse (coming home/leaving home)Sécurité active et passive du véhiculeSystème d'aide au stationnement plus avec indicateur de distancePark assist plus (le système d'assistance contrôle la direction, l'accélération et le freinage afin d'offrir un stationnement en toute sérénité)Caméra de reculAssistant de vitesse adaptatif (le régulateur de vitesse adaptatif aide le conducteur en maintenant la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui le précède)Écrous de roue antivolÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'Business Executive'Pack technologiqueDesign ExtérieurPack extérieur S linePeinture contrastée avec éléments de bas de caisse peints en Gris TamboraJantes 19 pouces style à 5 branches doublesPneus 235/55 R19Design IntérieurPack intérieur S line tissuSièges sport avec monogramme SSellerie tissu CascadeGarniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu CascadeÉléments de la console centrale noir brillantVolant sport multifonction en cuir avec palettesÉclairage d'ambiance plus avec 30 couleurs disponiblesInserts décoratifs en aluminium mat brossé avec gaufrage linéairePédalier et repose-pied en acier inoxydableSeuils de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairés, avec monogramme SPavillon en tissu NoirConfort et vie à bordSièges avant à réglages électriquesÉclairage et visibilitéProjection du feu stop sous le spoilerÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'S line'Pack technologiquePack Tech PlusMotorisation, transmission et châssisSuspension sportChâssis abaissé de 20 mmDesign extérieurPack extérieur SBoîtiers de rétroviseurs en chrome matVitrage privacy (lunette arrière, vitres de portières arrière et vitres latérales arrière surteintées)Jantes 20 pouces à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantesPneus 255/45 R20Design intérieurPack intérieur S line Dinamica/cuirSellerie Dinamica/cuirGarniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en DinamicaConfort et vie à bordClé confort (sans Safelock)Clé digitaleVitrage acoustique pour les glaces de portes avantAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementÉcran MMI pour passager avantAffichage tête hauteSystème audio Premium Bang & Olufsen avec son 3DÉclairage et visibilitéFonction Matrix Signatures lumineuses numériques à l'avantSécurité active et passive du véhiculeCaméras périmétriques (caméras avant, arrière et sur les côtés)Side assist avec assistance de trafic transversale arrièreSystème de protection proactive des occupantsAirbags latéraux à l'avant et à l'arrière avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'avantAlerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgenceDétection de présence à l'arrière après sortie du véhicule et verrouillageLiens vidéos