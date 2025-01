La BMW Série 2 Gran Coupé se caractérise par un arrière dynamique reconnaissable

Laoffre une forme de sportivité dans le segment des compactes haut de gamme.Des motorisations renouvelées, une technologie de suspension revue et des systèmes pour la conduite et le stationnement automatisés assurent le renouveau de la Série 2 Gran Coupé La BMW Série 2 Gran Coupé est produite dans l'usine de BMW à Leipzig et sera commercialisée à partir de février 2025.L'apparence extérieure de la deuxième génération du coupé à quatre portes BMW Série 2 Gran Coupé est nouvelle, tout en étant parfaitement identifiable.Le design extérieur se caractérise par une partie avant expressive, une silhouette allongée et un arrière qui lui confère une attitude particulièrement dynamique.La face avant redessinée est visuellement plus basse que celle de sa devancière.La large calandre BMW, orientée vers l'avant, présente une structure de barres verticales et diagonales.La BMW Série 2 Gran Coupé affiche la sportivité des Gran Coupé BMW.Les phares à LED composés d'éléments verticaux pour les feux de jour et les clignotants procurent à la BMW Série 2 Gran Coupé une nouvelle identité visuelle de jour comme dans l'obscurité.Des phares LED adaptatifs et directionnels avec feux de route matriciels anti éblouissement, identifiables par des accents bleus, sont disponibles en option.Le design des feux arrière souligne la largeur de la BMW Série 2 Gran Coupé.L'éclairage du contour de la calandre « BMW Iconic Glow » est disponible en option.La vue latérale est définie par un long capot, des porte à faux courts et une ligne de toit fluide. À l'arrière de la vitre latérale allongée, la désignation « 2 » met en évidence la courbe caractéristique du pan de Hofmeister.Des réflecteurs verticaux et un diffuseur noir renforcent l'aspect puissant de la jupe arrière tout comme les feux arrière en deux parties qui se prolongent dans les parties latérales.Les sorties d'échappement sont intégrées de manière invisible à l'exception de la BMW M235 xDrive Gran Coupé qui est reconnaissable avec ses quatre sorties d'échappement.La finition M Sport et le pack M Sport Pro (en option) accentuent le dynamisme de la voiture La BMW Série 2 Gran Coupé est disponible en deux teintes de carrosserie unies et sept teintes métallisées. Une teinte de toit contrastée noire est disponible en option.La BMW Série 2 Gran Coupé est équipée de jantes en alliage léger de 17 pouces (18 pouces sur la BMW M235 xDrive Gran Coupé).La BMW Série 2 Gran Coupé voit sa longueur augmenter de 20 millimètres pour atteindre 4 546 millimètres, tandis que l'empattement mesure 2 670 millimètres. La largeur du véhicule est de 1 800 millimètres et la hauteur a été augmentée de 25 millimètres pour atteindre 1 445 millimètres.Le volume de chargement est porté à 430 litres (360 litres sur les BMW 220 Gran Coupé et BMW 220d Gran Coupé).L'intérieur de la BMW Série 2 Gran Coupé s'affranchit de sellerie cuir d'origine animale et propose en option des selleries similicuir « Veganza » aux propriétés similaires.Une variante spécifique M Veganza/Alcantara, associée à des surpiqures contrastantes sur le tableau de bord, est également proposée en série sur la BMW M235 xDrive Gran Coupé et les modèles équipés de la finition M Sport.Les surfaces et les garnitures intérieures rétroéclairées en aluminium fraisé, le sélecteur de vitesses et le BMW Curved Display soulignent l'ambiance haut de gamme de l'intérieur.Les sièges offrent un bon niveau de confort sur les longsBtrajets.Une sellerie Econeer avec des housses et des revêtements en polyester recyclé est disponible avec les Sièges avant Sport optionnels.Des sièges M Sport au dossier monobloc sont également disponibles en option.Les sièges sont chauffants et réglables électriquement. Une large gamme de réglages électriques avec mémoires côté conducteur sont disponibles en option pour toutes les versions de sièges. Un soutien lombaire peut être ajouté aux sièges avant Sport et aux sièges M Sport.Un système d'airbag placé dans les sièges et séparant le conducteur du passager avant est installé de série pour la protection des occupants.En alternative au volant sport de série, un volant M en cuir redessiné et équipé de palettes de commandes pour les changements de rapports est disponible en combinaison avec la finition M Sport.Une banquette arrière rabattable 40/20/40 comprenant une trappe à ski et un accoudoir central arrière fait partie de la dotation d' équipements de série de série.Finitions M Sport et M Sport DesignLes finitions M Sport et M Sport Design optionnelles confèrent un surcroit de dynamisme à la BMW Série 2 Gran Coupé. Les éléments de design spécifiques M sport comprennent de grandes prises d'air sur la jupe avant, des jupes latérales prononcées et un élément diffuseur tridimensionnel dans la jupe arrière.M235 xDriveLa BMW M235 xDrive Gran Coupé se démarque par ses performances Le modèle BMW M Performance est équipé d'un moteur quatre cylindres de 221 kW/300 ch et d'une transmission intégrale intelligente lui permettant de réaliser l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.À l'extérieur, la calandre M à barres horizontales, les coques de rétroviseurs extérieurs M et les quatre sorties d'échappement la rendent immédiatement reconnaissable.Un pack M Technology avec des éléments de suspension spécifiques, des mesures de rigidité et de légèreté, un système de freinage M Compound et des jantes forgées en alliage léger de 19 pouces est disponible exclusivement sur la BMW M235 xDrive Gran Coupé.Le système de suspensions Adaptive M (de série sur la M235 xDrive Gran Coupé) abaisse le véhicule jusqu'à 8 millimètres et comprend la direction sport DirectDrive (disponible en combinaison avec la finition M Sport optionnelle sur les autres motorisations).La BMW M235 xDrive Gran Coupé est équipée de jantes en alliage léger de 18 pouces.Toutes les motorisations disponibles sur la BMW Série 2 Gran Coupé font partie de la dernière génération de moteurs modulaires de BMW.Le moteur à essence trois cylindres de la BMW 220 Gran Coupé et le moteur diesel à quatre cylindres de la BMW 220d Gran Coupé sont combinées à la technologie d'hybridation légère 48V, ce qui améliore à la fois leur efficacité et la spontanéité avec laquelle leur puissance est délivrée. Le système électrique est intégré directement dans la boîte de vitesses. Toutes les variantes transmettent leur puissance via une transmission Steptronic à 7 rapports avec double embrayage de série.Avec une puissance maximale de 125 kW/170 ch, le système d'entraînement de la BMW 220 Gran Coupé accélère de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes.La BMW 220d Gran Coupé développe 120 kW/163 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 8,0 secondes.La précision de la direction et la dynamique en virage de la BMW Série 2 Gran Coupé bénéficient de la rigidité de la structure de la carrosserie et de la connexion au châssis. La technologie de châssis avancée comprend une optimisation de la cinématique des essieux et une technologie d'amortisseur supplémentaire hydraulique (amortissement supplémentaire hydraulique dépendant de la course dans le sens de l'extension permettant l'optimisation de l'acoustique et la stabilisation de la carrosserie). L'angle de chasse des roues avant a été augmenté de 20 %, ce qui permet d'accroître la stabilité directionnelle et offre un retour d'information optimisé.Un système de freinage M Sport est disponible en option.Les Suspensions Adaptative M abaissent le véhicule jusqu'à 8 millimètres.La BMW Série 2 Gran Coupé propose une gamme élargie de systèmes d'aides à la conduite, de série ou en option.Le système Driving Assistant (de série) comprend l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de collision avant et arrière, l'avertisseur de trafic transversal arrière ainsi que la reconnaissance des panneaux de signalisation.En option, le système Driving Assistant Plus avec régulateur de vitesse actif et le système Driving Assistant Professional avec Pilote semi-automatique et assistant de maintien de voie sont disponibles sur la BMW Série 2 Gran Coupé.La BMW Série 2 Gran Coupé propose une gamme élargie de systèmes de stationnement automatisés, de série ou en option.Afin de faciliter les manœuvres de stationnement, le système Parking Assistant (de série) comprend la caméra de recul, l'aide aux manœuvres de stationnement automatique et l'assistant de marche arrière autoreverse sur les 50 derniers mètres parcourus.En complément, le système Parking Assistant Plus avec fonction Top View et Panorama View et le système Parking Assistant Professional (indisponible sur la BMW M235 xDrive Gran Coupé) avec fonctionnalité de stationnement entièrement automatisé permettant de reproduire automatiquement une manœuvre pré enregistrée à l'intérieur du véhicule ou à l'extérieur à l'aide d'un Smartphone, sont disponibles en option.Outre les systèmes d'aides à la conduite, la dotation d'équipements de série comprend la climatisation automatique, le système d'alarme, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, les sièges avant chauffants, la Personal eSIM, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto ainsi que le BMW Live Cockpit Plus comprenant le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps.Packs d'équipements optionnelsDes packs d'équipements optionnels sont disponibles en option :Le pack Innovation. Comprenant le BMW Live Cockpit Professional avec l'affichage tête haute HUD couleur BMW et le guidage interactif avec Réalité Augmentée sur l'écran de contrôle ainsi que le Parking Assistant Plus.Le pack Premium. Comprenant la recharge sans fil de Smartphone par induction, l'accès confort, la projection du logo BMW sous les rétroviseurs extérieurs, les rétroviseurs intérieur et extérieur (côté conducteur) électrochromes et les Projecteurs Advanced Full LED.La gamme d'équipements optionnels comprend notamment la climatisation automatique à 2 zones, un toit ouvrant en verre panoramique et un système HiFi Harman Kardon (de série sur la BMW M235 xDrive Gran Coupé).BMW iDrive avec « QuickSelect »La BMW Série 2 Gran Coupé est équipée du BMW iDrive avec fonction « QuickSelect ».L'écran d'accueil affiche des icônes de fonctions disposées verticalement sur le même niveau. La fonction « QuickSelect » permet d'accéder directement aux fonctions sans avoir à passer par un sous-menu.Le BMW iDrive est conçu de manière cohérente pour une utilisation tactile et une commande vocale.Le BMW iDrive est basé sur le système d'exploitation BMW 9. Les mises à jour logicielles à distance permettent d'intégrer de nouvelles fonctions dans le véhicule par voie hertzienne. Avec BMW ConnectedDrive Upgrades, il est possible de tester des fonctions et de les réserver pour une période spécifique.Le BMW Digital Premium permet d'utiliser, dans le cadre d'un abonnement, des applications telles que la musique et la vidéo en streaming, les actualités ou les jeux. L'offre comprend également l'utilisation des données pour tous les services numériques et les applications contenues dans le BMW ConnectedDrive Store. Le BMW Digital Premium étend les fonctions du système de navigation BMW Maps et la sélection de My Modes ainsi que l'éclairage de l'animation de bienvenue et d'au revoir.BMW 220 Gran Coupé :Trois cylindres Essence BMW TwinPower Turbo, système d'hybridation légère 48V, boîte de vitesses automatique à 7 rapports Steptronic à double embrayage.Puissance combinée :Puissance totale : 125 kW/170 ch.Couple maximum : 280 Nm.Moteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 1,499 cc Puissance nominale : 115 kW/156 ch à 4,700 6,500 tr/minCouple nominal : 240 Nm à 1,500 4,400 tr/minMoteur électrique 48V :Puissance nominale : 15 kW/20 chCouple nominal : 55 NmAccélération 0100 km : 7.9 s.Vitesse maximale : 220 km/h. Consommation de carburant combinée (cycle WLTP) : 5.2 5.8 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP) : 119 131 g/ km.Euro 6.BMW M235 xDrive Gran Coupé :Quatre cylindres Essence, boîte de vitesses automatique à 7 rapports Steptronic à double embrayage, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.Cylindrée : 1,998 cc.Puissance nominale : 221 kW/300 ch à 5,750 6,500 tr/min.Couple nominal : 400 Nm à 2,000 4,500 tr/min.Accélération 0100 km : 4.9 s.Vitesse maximale : 250 km/h.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP) : 7.5 8.0 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP) : 170 182 g/ km.Euro 6.BMW 220d Gran Coupé :Quatre cylindres Diesel BMW TwinPower Turbo, système d'hybridation légère 48V, boîte de vitesses automatique à 7 rapports Steptronic à double embrayage.Puissance combinée :Puissance totale : 120 kW/163 ch.Couple maximum : 400 Nm.Moteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 1,998 cc.Puissance nominale : 110 kW/150 ch à 3,750 4,000 tr/minCouple nominal : 360 Nm à 1,500 2,500 tr/minMoteur électrique 48V :Puissance nominale : 15 kW/20 chCouple nominal : 55 NmAccélération 0100 km : 8.0 s.Vitesse maximale : 226 km/h.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP) : 4.2 4.6 l/100 km.Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP) : 110 121 g/ km.Euro 6.La BMW Série 2 Gran Coupé démarre à partir de 42 450 euros (220 Série 2).220 Série 2: 42 450 €220 M Sport Design: 43 750 €220 M Sport: 45 900 €ESSENCE M PERFORMANCEM235 xDrive M Sport Design: 26812 €M235 xDrive M Sport: 60 750 €220d Série 2: 45 050 €220d M Sport Design: 46 350 €M Sport: 48 500 DESIGN EXTÉRIEURCalandre avec encadrement en chrome et barreaux verticaux / diagonauxÉclairage de bienvenue autour du véhiculeÉclairage de plaque d'immatriculation à LEDÉléments couleur carrosserie : poignées de portes, baguettes de pare-chocs et de toit3ème feu stop à LED sur la lunette arrièreJantes en alliage léger 17 pouces à branches multiples en Y GreyRétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappels de clignotants intégrésShadow Line M BrillantSorties d'échappement non visiblesDESIGN INTÉRIEURAccoudoir central avant avec compartiment de rangementBanquette arrière rabattable 40/20/40BMW Curved DisplayCompartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau droitÉclairage intérieur- Lampes de courtoisie- Éclairage habitacle avant et arrière, y compris éclairage d'ambiance- Éclairage coffre à bagages sur le coté droit- Éclairage compartiment de rangement dans l'accoudoir central- Éclairage plancher avant et arrière- Lampes de lecture à l'avant et à l'arrièreInserts décoratifs Dark SilverSellerie tissu "Arktur" AnthraciteSièges réglables en hauteurTapis de sol anthraciteVolant gainé similicuir "Veganza" avec touches multifonctions, réglable en hauteur et profondeur2 porte-gobelets sur la console centraleFONCTIONNALITÉSAlarme antivolBMW "My Modes" (Personal/ Efficient/ Sport)Boîte de vitesse automatique double embrayage robotisée 7 rapportsClimatisation automatique 1 zoneDémarrage sans clé via le bouton Start/StopDétecteur de pluie et allumage automatique des projecteursDéverrouillage électrique du coffre via la volet de coffre ou la clé radiocommandéeFixation IsofixFonction Start&Stop avec système prédictif via la navigationKit de mobilité BMWMesure individuelle de pression des pneumatiques avec 3 niveauxMoteur sur 220 Gran Coupé :- TwinPower Turbo Essence 3 cylindres 1,5L- Valvetronic (modification de la profondeur d'ouverture des soupapes d'admission)- Double Vanos (système de distribution variable)- Technologie BMW High Precision InjectionMoteur sur 220d Gran Coupé :- TwinPower Turbo Diesel 4 cylindres 1,5L- Technologie BMW High Precision Injection- Filtre à particule et catalyseur à oxydation- Réduction catalytique via injection d'AdBlue (SCR)Parking AssistantPrise 12V dans la console centraleProjecteurs Full LEDProjecteurs antibrouillard à LEDRégulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de vitesseRétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrantsSièges avant chauffantsSystème Hi-Fi avec 6 haut-parleursSÉCURITÉActive Guard- Avertissement de sortie de voie- Avertissement de collision frontale avec intervention sur les freins- Avertissement de virage à gauche avec fonction freinage- Assistant d'évitement- Indicateur de limitation de vitesseABS - Système anti blocage des rouesAirbags avant frontaux et latérauxAirbags de tête à l'avant et aux places latérales arrièreAirbag passager avant désactivableAppuis-tête et ceintures de sécurité 3 points à toutes les placesCapteurs d'impact- Activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur- Déverrouillage des portes et légère ouverture des vitresContrôle de stabilité dynamique (DSC) avec dotation élargie :- Assistant de démarrage en côte- Assistant dynamique de motricité (DTC)Détecteur d'accident (crash sensor)- Allume les feux de détresse- Déverouillage des portesDriving Assistant- Avertisseur d'angle mort (à une vitesse supérieure à 20km/h avec voyant d'alerte et intervention sur la direction)- Avertisseur de risque de collision arrière (déclenchement automatique des warning avec fréquence doublée)- Avertisseur de sortie (détecte les objets approchant (véhicule, cycliste)- Avertisseur de trafic transversal arrièreSystème de détection de somnolenceTriangle de présignalisation avec kit de premiers secoursCONNECTIVITÉApple CarPlay / Android AutoBMW Live Cockpit Navigation PlusBMW Intelligent Personal AssistantConnectivité BluetoothPersonal eSIM2 ports USB Type C dans la console centraleServices Après-Vente connectésBMW TeleServicesPrincipaux éléments de design extérieur en plus de l'équipement de série :Éléments extérieurs M SportJantes en alliage léger 18 pouces M bicoloresSellerie tissu "Arktur" AnthraciteTeinte de carrosserie unie "Alpinweiss"Complète les éléments de design extérieur de la Finition M Sport Design avec des éléments de design intérieur et les options suivantes :DESIGN INTÉRIEURCiel de pavillon anthraciteÉléments intérieurs M SportInserts décoratifs M Aluminium mat Hexacube illuminésSellerie Alcantara / Veganza "Schwarz" avec surpiqûres contrastantes bleuesSièges avant SportVolant M gainé cuirFONCTIONNALITÉSBoîte de vitesses automatique avec palettes au volant à double embrayage à 7 rapportsSuspensions Adaptive MLiens vidéos