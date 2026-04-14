Ce mardi 14 avril 2026, à l'issue d'un examen amendement par amendement de la loi Simplification de la vie économique, les députés ont voté en faveur de la suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE)
. Cette décision marque l'aboutissement de plus de dix ans de combat mené par plusieurs associations, dont « 40 millions d'automobilistes », pour préserver la liberté de circulation de tous les Français.La fin d'une mesure d'exclusion
Ce mardi 14 avril 2026, le gouvernement a définitivement acté l'abrogation des Zones à Faibles Émissions (ZFE), mettant fin à un dispositif jugé injuste, déconnecté des réalités économiques et créateur d'une fracture territoriale sans précédent. Ce vote confirme l'engagement pris par les députés en juin 2025 lors de l'examen de loi de Simplification de la vie économique.
L'association « 40 millions d'automobilistes » se félicite que la voix des automobilistes ait finalement été entendue dans l'Hémicycle.
Depuis 2015, « 40 millions d'automobilistes » n'a cessé d'alerter sur le caractère discriminatoire des ZFE, qualifiées de « bombes sociales ». L'association rappelait encore récemment que 66,5% des automobilistes concernés n'avaient pas les moyens financiers de changer de véhicule pour se conformer à ces restrictions.Une victoire du bon sens
Pour les responsables de « 40 millions d'automobilistes », ce vote est une reconnaissance de la réalité quotidienne de millions de Français vivant en périphérie ou en zone rurale, pour qui la voiture
demeure l'unique moyen d'accès à l'emploi et aux services.« Ce vote est une avancée majeure et une décision empreinte de bon sens. En refusant le passage en force et en optant pour l'abrogation de chaque amendement, les députés ont choisi de remettre le respect des citoyens au cœur de la loi. C'est une victoire pour la démocratie et pour tous ceux qui refusent d'être exclus de nos centres-villes faute de moyens. »,
s'exprime Philippe Nozière, Président de l'association « 40 millions d'automobilistes ».Vers une mobilité équitable
Si cette abrogation marque une étape décisive, l'association « 40 millions d'automobilistes » reste vigilante quant à la mise en place de politiques de mobilité futures qui devront être justes et équitables.« Nous avons gagné une bataille de longue haleine contre ce que nous appelions les "Zones à Forte Exclusion". Cette victoire appartient aux centaines de milliers de Français qui se sont mobilisés, ont signé nos pétitions et ont témoigné via l'opération "Zones Interdites". Aucun Français ne doit être contraint dans sa vie quotidienne faute d'alternative crédible à sa voiture. Nous continuerons à défendre une mobilité libre pour tous. »
, déclare Pierre Chasseray, Délégué Général de l'association « 40 millions d'automobilistes ».Source
: association « 40 millions d'automobilistes »