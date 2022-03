Le SUV électrique Lotus Eletre affiche des performances d'hypercar

La marque anglaise de véhicules sportifs légers Lotus dévoile lePremier véhicule cinq portes de la marque anglaise, l'Electre est également le premier SUV, le premier véhicule de plus de cinq mètres, le premier véhicule électrique de Lotus et également le plus lourd.Long de, le SUV Eletre est large de 2 135 millimètres et haut de 1 630 millimètres.Disposant deet doté de, le SUV britannique afficheetL'usage d'aluminium et de fibre de carbone, l'aérodynamisme et la batterie de 100 kWh permettentUne recharge sur un chargeur de 350kW permet de disposer 400 km d'autonomie.La batterie peut également être rechargée sur un chargeur AC de 22kW.Conçu sur une nouvelle plateforme modulable spécifique à l'électrique 800v Electric Premium Architecture (EPA), le SUV électrique Lotus Eletre sera produit en Chine.Le SUV électrique Eletre vise à propulser la marque Lotus dans un nouvel univers.Les premières livraisons de l'Eletre interviendront en 2023.