La BMW Série 7 revendique un confort élevé sur les trajets au long cours

lève le voile sur la septième génération de ladéclinée en version thermique avec alterno-démarreur sur vilebrequin intégré à la transmission mécanique, hybride rechargeable et électrique (i7).La Série 7 affiche unegrâce à des surfaces au design monolithique et au style de la face avant propre aux modèles de luxe de la marque avec une double calandre BMW aux contours illuminés.Le design des feux est répartis sur deux niveaux. En option, les feux de jour peuvent bénéficier des projecteurs à cristaux BMW Iconic Glow.La carrosserie avec empattement long propose un empattement de 3 215 mm.La BMW Série 7 peut être dotée en option d'unLa septième génération de la BMW Série 7 revendique, axée sur le plaisir de conduire, un confort accru sur les trajets au long cours et une expérience digitale à la pointe de la technologie.Le confort d'accès à l'arrière, l'acoustique, l'atténuation des vibrations, le confort d'assise, l' espace pour les jambes et la hauteur sous pavillon ont été retravaillés.La BMW Série 7 propose desgrâce à une nouvelle génération de capteurs, une nouvelle pile logicielle et une plateforme de calcul puissante.La fonctionnalité Park Assist Plus avec assistant de marche arrière et alerte de collision frontale, qui détecte les véhicules arrivant en sens inverse quand la BMW Série 7 tourne à gauche dans une intersection (dans les pays où la circulation s'effectue sur le côté droit) ainsi que les piétons et les cyclistes quand elle tourne à droite est incluse dans la dotation de série de la BMW Série 7.Les fonctionnalités Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, Navigation active, Assistant automatique de limitation de vitesse, suivi de l'itinéraire, reconnaissance des feux de circulation, Assistant actif de changement de voie et d'insertion et Assistant de manœuvre sont en option.La BMW Série 7 de septième génération sera lancée en novembre 2022.Un modèle Diesel complétera la gamme en France peu après le lancement. La BMW 740d xDrive ( consommation de carburant mixte combinée WLTP : 5,9 - 6,9 l/100 km ; émissions de CO2 combinées : 157 - 182 g/km) est dotée d'un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 300 ch.Des versions hybrides rechargeables avec une autonomie électrique de plus de 80 km en cycle WLTP seront intégrés à la gamme à partir du début de l'année 2023. La technologie hybride rechargeable associe un moteur essence six cylindres en ligne et un moteur électrique intégré à la transmission.Le modèle BMW M électrifié prévu pour 2023 intègre des éléments de design et des systèmes de châssis spécifiques. La BMW M760e xDrive hybride rechargeable (consommation de carburant mixte combinée WLTP : 1,1 - 1,2 l/100 km ; consommation électrique mixte combinée WLTP : 25,8 - 26,9 kWh/100 km ; émissions de CO2 combinées : 25 - 28 g/km en cycle WLTP ) offre une puissance de 571 ch. La dotation de série comprend le système Executive Drive Pro et des jantes M en alliage léger de 21 pouces.Un modèle haute sécurité basé sur la BMW Série 7 sera proposé à une date ultérieure.La BMW Série 7 est produite sur le site BMW de Dingolfing en Allemagne.Le modèle BMW décliné en version thermique, hybride rechargeable et électrique sera produit sur une seule ligne de production.BMW 740d xDrive (disponibilité prévisionnelle : à partir du printemps 2023) :Moteur diesel 6 cylindres en ligne, hybridation légère 48 V, transmission Steptronic 8 rapports, BMW xDrive.Groupe motopropulseur (valeurs cumulées) :Puissance : 300 ch (220 kW), couple : 670 Nm.Moteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 2 993 cm3,Puissance nominale : 286 ch (210 kW) à 4 000 tr/min,Couple nominal : 650 Nm entre 1 750 et 3 000 tr/min.Moteur électrique :Puissance nominale : 12 ch (9 kW), Couple nominal : 200 Nm.Performance / Consommation / Émissions :Accélération (0 -100 km/h) : 6,3 secondes.Vitesse maximale : 250 km/h.Consommation de carburant mixte combinée WLTP : 5,9 - 6,9 l/100 km.BMW 750e xDrive (disponibilité prévisionnelle : à partir du printemps 2023) :Moteur essence 6 cylindres en ligne, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone, transmission Steptronic 8 rapports, BMW xDrive.Groupe motopropulseur (valeurs cumulées) :Puissance cumulée : 490 ch (360 kW) (avec la fonction boost temporaire).Couple cumulé : 700 Nm.Moteur thermique :Cylindrée : 2 998 cm3.Puissance nominale : 310 ch (230 kW) entre 5 000 et 6 500 tr/min. Couple nominal : 450 Nm entre 1 750 et 4 700 tr/min.Moteur électrique :Puissance nominale : 200 ch (145 kW),Couple nominal : 280 Nm.Performance / Consommation / Émissions :Accélération (0 -100 km/h) : 4,9 secondes.Vitesse maximale : 250 km/h.Vitesse maximale (électrique) : 140 km/h.Autonomie électrique mixte combinée WLTP : 80 - 89 km.Consommation de carburant mixte combinée WLTP : 1,0 - 1,2 l/100 km.BMW M760e xDrive (disponibilité prévisionnelle : à partir du printemps 2023) :Moteur essence 6 cylindres en ligne, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone, transmission Steptronic 8 rapports, BMW xDrive.Groupe motopropulseur (valeurs cumulées) :Puissance cumulée : 571 ch (420 kW) (avec la fonction boost temporaire).Couple cumulé : 800 Nm.Moteur thermique :Cylindrée : 2 998 cm3.Puissance nominale : 380 ch (280 kW) entre 5 200 et 6 250 tr/min. Couple nominal : 520 Nm entre 1 850 et 5 000 tr/min.Moteur électrique :Puissance nominale : 200 ch (145 kW), Couple nominal : 280 Nm.Performance / Consommation / Émissions :Accélération (0 -100 km/h) : 4,3 secondes.Vitesse maximale : 250 km/h.Vitesse maximale (électrique) : 140 km/h.Autonomie électrique mixte combinée WLTP : 80 - 84 km.Consommation de carburant mixte combinée WLTP : 1,1 - 1,2 l/100 km.Consommation électrique mixte combinée WLTP : 25,8 - 26,9 kWh/100 km.Émissions de CO2 combinées WLTP : 25 - 28 g/km.Norme d'émissions : Euro 6d.