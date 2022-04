La BMW i7 xDrive60 revendique une autonomie WLTP de 590 - 625 km

La septième génération de lase décline en version thermique avec alterno-démarreur sur vilebrequin intégré à la transmission mécanique, hybride rechargeable et électrique (i7).Laaffiche unegrâce à des surfaces au design monolithique et au style de la face avant propre aux modèles de luxe de la marque avec uneLe design des feux est répartis sur deux niveaux. En option, les feux de jour peuvent bénéficier des projecteurs à cristaux BMW Iconic Glow.La carrosserie avec empattement long propose unLa BMW i7 peut être dotée en option d'unLa BMW i7 revendique une expérience de conduite novatrice, axée sur le plaisir de conduire, un confort accru sur les trajets au long cours et une expérience digitale à la pointe de la technologie.Le confort d'accès à l'arrière, l'acoustique, l'atténuation des vibrations, le confort d'assise, l' espace pour les jambes et la hauteur sous pavillon ont été retravaillés.La BMW i7 propose des fonctions de conduite et de stationnement autonomes de Niveau 3 grâce à une nouvelle génération de capteurs, une nouvelle pile logicielle et une plateforme de calcul puissante.La fonctionnalité Park Assist Plus avec assistant de marche arrière et alerte de collision frontale, qui détecte les véhicules arrivant en sens inverse quand la BMW i7 tourne à gauche dans une intersection (dans les pays où la circulation s'effectue sur le côté droit) ainsi que les piétons et les cyclistes quand elle tourne à droite est incluse dans la dotation de série de la BMW i7.Les fonctionnalités Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, Navigation active, Assistant automatique de limitation de vitesse, suivi de l'itinéraire, reconnaissance des feux de circulation, Assistant actif de changement de voie et d'insertion et Assistant de manœuvre sont en option.La berline électrique BMW i7Laembarque(400 kW),associée à une technologie de limitation du patinage à proximité de l'actionneur pour une conduite empreinte de sérénité,une motricité accrue et une stabilité directionnelle optimisée.La BMW i7 xDrive60 atteint uneetLa signature sonore du moteur avec les BMW IconicSounds Electric est fournie de série.La BMW i7 xDrive60 affiche uneet des émissions de CO2 combinés de 0 g/km.La batterie haute tension de la BMW i7 xDrive60 affiche unepour uneUnepermet de récupérer environ. La gestion préventive de la température permet de préconditionner la batterie afin d'optimiser la recharge.La BMW i7 de septième génération sera lancée en novembre 2022.La BMW i7 M70 xDrive électrique délivrant 660 ch (485 kW) avec une la fonction de boost temporaire ( performances estimées) sera disponible début 2023 (consommation électrique mixte combinée WLTP : 21,2 - 26,4 kWh/100 km ; émissions de CO2 combinées : 0 g/km).La BMW i7 est produite sur le site BMW de Dingolfing en Allemagne.Le modèle BMW décliné en version thermique, hybride rechargeable et électrique sera produit sur une seule ligne de production.BMW i7 xDrive60 :Technologie BMW eDrive de cinquième génération, un moteur électrique sur le train avant et un sur le train arrière, transmission électrique intégrale BMW xDrive.Puissance : 544 ch (400 kW) entre 5 000 et 12 000 tr/min.Couple max. cumulé : 745 Nm entre 0 et 5 000 tr/min.Accélération (0 -100 km/h) : 4,7 secondes.Vitesse maximale : 240 km/h.Consommation électrique mixte combinée WLTP : 18,4 - 19,6 kWh/100 km.Autonomie : 590 - 625 km mixte combinée WLTP.