La Rolls-Royce Phantom s'offre une très légère mise à jour

Lancée en 20017, lade huitième génération s'offre uneLa grille de calandre et les projecteurs laser ont été très légèrement retravaillés.La Grille Pantheon est éclairée, alors que le Spirit of Ecstasy est plus proéminent.Les roues affichent un effet 3D.A l'exception de la jante du volant plus épaisse, l'intérieur n'évolue pas.Le système multimédia Rolls-Royce devient à l' occasion de cette légère mise à jour connecté.La Rolls-Royce Phantom est animée par un V12 6.75 litres de 571 ch et 900 Nm de couple.Les émissions de CO2 atteignent 351-362 g/km, ce qui correspond à une consommation d'essence de 15.5-16.0 litres aux 100km.