La BMW X1 de troisième génération affiche une apparence musclée

Laaffiche unedans le style du modèle X de BMW et une grande polyvalence.Le design progressif et l'ambiance sophistiquée de l'intérieur, ainsi que la dotation élargie d' équipements de série par rapport à la précédente génération, servent à souligner le caractère premium de la nouvelle BMW X1 Le traitement de surface, les lignes et les détails du design extérieur de la BMW X1 affichent son identité de SAV (Sports Activity Vehicle) pour sa troisième génération.Les caractéristiques distinctives du design comprennent les, les contours presque carrés des passages de roue et le style caractéristique du modèle BMW X pour les parties avant et arrière.La partie avant verticale de la BMW X1 lui confère un sentiment de présence sur la route marqué, avec des phares LED minces, une grande calandre BMW presque carrée, des lignes en forme de X rayonnant sur les côtés et des bandes chromées accrocheuses dans la prise d'air inférieure servant d'éléments de définition.Desavec feux de route matriciels, clignotants à impulsions et répartition variable de la lumière sont disponibles en option.Deset unesont les éléments distinctifs de la silhouette dynamiquement étirée du modèle.Vu de l'arrière, la fine vitre du hayon, les lignes horizontales, les feux à LED marquants et les passages de roues évasés produisent le look typique de SAV BMW.Le caractère robuste de la BMW X1 peut être intensifié de manière très nette grâce aux éléments de design spécifiques de la finition xLine, qui incluent une protection contre les chocs stylisée.La finition M Sport, également proposée en alternative à la finition standard, met l'accent sur le plaisir de conduite avec des caractéristiques telles que les grandes entrées d'air de refroidissement.Toutes les motorisations sont équipées de série deDes roues en alliage léger de 18 pouces sont installées sur les finitions xLine et M Sport. Ces modèles sont également disponibles avec des roues de 19 pouces et de 20 pouces.Le SAV X1 est disponible avec deux teintes unies et dix teintes métallisées pour la finition extérieure.Laet l'ambiance premium contribuent à l'expérience de conduite caractéristique de l'intérieur du SAV compact de Munich.Les éléments centraux du design intérieur sont le tableau de bord plat, le BMW Curved Display, l'accoudoir à l'aspect flottant avec panneau de commande intégré et l'installation pour smartphone à éclairage indirect à l'avant de la console centrale.Les sièges sont disponibles en option dans les finitions Sensatec perforé ou cuir Vernasca.Des sièges sport, un réglage électrique des sièges avec fonction mémoire ainsi qu'un soutien lombaire sont également disponibles.Outre le confort acoustique, la protection des passagers a également été optimisée.Le concept intégré de sécurité passive comprend désormais un airbag d'interaction entre les sièges du conducteur et du passager avant.L'arrière de la BMW X1 offre trois places à part entière avec un confort d'assise sensiblement accru.Pour agrandir le coffre, le dossier du siège arrière, divisible selon un, peut être réglé en inclinaison et rabattu.Le réglage longitudinal des sièges arrière, disponible en option pour les modèles équipés uniquement d'un moteur à combustion, offre plus de flexibilité. Le volume de rangement peut passer deUn dispositif d'attelage est proposé en option, qui se déploie ou se replie par simple pression sur un bouton et de manière électrique.seront proposés au lancement. Ceux-ci seront associés à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports de série, et leur puissance motrice sera transmise à la route par les roues avant ou par le système intelligent de transmission intégrale BMW xDrive.Ce quatuor de lancement sera suivi par deux modèleset deux autres variantes à, ainsi que laLa BMW X1 sDrive18i est propulsée par un moteur trois cylindres de 136 ch/100 kW.Le modèle quatre cylindres BMW X1 xDrive23i développe une puissance de 218 ch/160 kW (générée conjointement par le moteur à combustion interne d'une puissance maximale de 204 ch/150 kW et le moteur électrique intégré d'une puissance maximale de 19 ch/14 kW).Le moteur diesel quatre cylindres de la BMW X1 sDrive18d développe 150 ch/110 kW.Un moteur diesel quatre cylindres et la technologie hybride légère équipent la BMW X1 xDrive23d pour une puissance maximale de 211 ch/155 kW (générée conjointement par le moteur à combustion interne de jusqu'à 197 ch/145 kW et le moteur électrique intégré de jusqu'à 19 ch/14 kW).Indépendamment de leur mode de propulsion, tous les modèles composant la gamme de la BMW X1 affichent un comportement routier typique de la marque à l'hélice.La suspension du véhicule compact polyvalent BMW assure une harmonie maximale entre maniabilité sportive et agile et confort sur longue distance.Les conditions sont réunies grâce à la construction optimisée en termes de poids et de rigidité de la carrosserie, à l'empattement long et aux voies élargies par rapport au modèle précédent, ainsi qu'au développement ciblé de l'essieu à jambe de force monoarticulée à l'avant et de l'essieu arrière à trois bras.La traction et la stabilité de conduite de la BMW X1 bénéficient de série de laproche de l'actionneur.Parmi les autres nouveautés figurent leet l'amortissement supplémentaire dépendant de la course sur l'essieu avant.Le châssis Adaptive M, disponible en option, comprend un amortissement à sélection de fréquence, une direction sport et un abaissement de 15 millimètres.Le progrès technologique par rapport au modèle précédent se traduit également par unedans la BMW X1 pour la conduite et le stationnement automatisés.Leet l'alerte de collision frontale, dont les fonctions incluent la détection de la circulation en sens inverse lors d'un virage à gauche ainsi que des piétons ou des cyclistes lors d'un virage à droite, sont de série.Le, y compris la caméra de recul et l'assistant de recul, fait également partie de l'équipement de série.L'assistant de direction et de suivi de voie, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go, le guidage actif de navigation, l'alerte de sortie de véhicule, le BMW Head-Up Display ainsi que les fonctions Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder et Remote Theft Recorder sont disponibles en option.Les mises à niveau du logiciel à distance permettent d'améliorer les fonctions existantes et d'en ajouter de nouvelles.Le système de navigation BMW Maps, un volant sport en cuir, une climatisation automatique bi-zone à commande intelligente et un capteur de pluie avec commande automatique des phares font partie de l'équipement de série de la BMW X1 de nouvelle génération, tout comme quatre ports USB-C et deux ports 12 volts ainsi qu'un nombre de systèmes d' aide à la conduite nettement plus élevé que sur le modèle précédent.Avec le BMW Live Cockpit Navigation Plus de série, la BMW X1 propose également l'expérience de conduite multisensorielle BMW iDrive. Basée sur le BMW OS 8.0, elle comprend le BMW Curved Display avec une représentation graphique et une structure de menu modernes ainsi que l'assistant personnel intelligent BMW.Le réseau d'affichage entièrement numérique se compose d'un combiné de 10,25 pouces et de l'écran central d'une diagonale de 10,7 pouces.Le système BMW iDrive est résolument axé sur la commande tactile et la commande vocale.La numérisation systématique permet de réduire considérablement le nombre de boutons physiques, de commandes et de commutateurs nécessaires à la commande.Le système de navigation BMW Maps basé sur le cloud peut être complété en option par la fonction Augmented View.Une caméra d'habitacle permet de prendre des instantanés des occupants et de transférer des photos de l'intérieur sur smartphone.La BMW X1 peut utiliser une eSIM personnelle conçue pour la norme de téléphonie mobile 5G, la BMW Digital Key Plus, le BMW ID ainsi que l'intégration de smartphones avec Apple CarPlay et Android Auto.Des packs d'équipement permettent une personnalisation ciblée de la voiture . Un pack de rétroviseurs, l'éclairage d'ambiance, le toit panoramique en verre et le système audio Harman Kardon, entre autres, contribuent également à accroître le caractère premium de la voiture.La BMW X1 sera assemblée dans l'usine BMW de Regensburg, où des modèles équipés de moteurs à combustion, de systèmes hybrides rechargeables et d'une propulsion entièrement électrique sortiront pour la première fois d'une même chaîne de montage.La nouvelle BMW X1 sera lancée en octobre 2022.