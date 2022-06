La Peugeot 408 adopte une silhouette fastback dynamique

Peugeot lève le voile sur la 408.



La Peugeot 408 se distingue par sa silhouette fastback dynamique.



La posture féline est typique des modèles de la marque au lion.



Les lignes sont acérées.



A l'avant, on retrouve un long capot carrossier enchâssé entre des ailes surélevées, caractéristique des derniers modèles de Peugeot. Ce parti-pris stylistique renforce la prestance du bloc avant tout en fluidifiant le profil, puisque la découpe aile/capot est invisible.



La calandre, centrée sur l'emblème de la marque au lion qui dissimule le radar nécessaire à de nombreux systèmes d'aide à la conduite, signe l'identité de la 408.



Le traitement couleur caisse de la calandre la « dématérialise » en la fondant dans le volume général du pare-chocs.



De grandes écopes noires décoratives caractérisent le thème graphique de la face avant. Elles entourent et protègent les crocs lumineux en répondant aux protections noires qui ceinturent la caisse.



Les protections latérales de caisse et de passages de roues se prolongent en un robuste pare-chocs arrière noir. La découpe inversée du pare-chocs arrière surprend, tout en conférant au profil une dynamique. Elle permet d'absorber visuellement le porte-à-faux arrière, qui ménage un coffre à bagages de grande capacité.



La silhouette de la voiture, haute de 1,48 mètre, est fine et élancée, ce qui profite à l'efficience aérodynamique.



Le langage formel de la 408 se caractérise par un traitement acéré des surfaces, que l'on remarque notamment, à l'arrière, au niveau de la fin de pavillon, du volet de coffre et à la naissance des ailes, créant des facettes aiguisées.



Le flux d'air à l'arrière du pavillon de toit est optimisé et guidé par deux “oreilles de chat” qui créent un couloir aérodynamique en direction du becquet de volet de coffre. Ces deux appendices tout aussi anguleux qu'efficients sont autant d'éléments distinctifs du style de la 408.



La 408 repose sur de grandes roues de 720 mm de diamètre. Les jantes de 20 pouces présentent un design géométrique disruptif.



La technologie Matrix LED mise en œuvre pour l'éclairage a permis de dessiner des projecteurs très fins.



A l'avant, la signature lumineuse à crocs intègre la 408 dans la famille Peugeot, tout comme les feux LED à trois griffes à l'arrière.



La signature lumineuse avant se prolonge vers le bas avec deux bandes de LED en forme de crocs qui plongent dans le bouclier.



La 408 s'appuie sur une architecture extérieure qui lui est propre basée sur la version de la plate-forme multi-énergie EMP2 (Efficient Modular Platform).



Longue de 4,69 mètres, la 408 propose un empattement long de 2,79 mètres avec un espace aux genoux aux places arrière de 188 millimètres. Le coffre à bagages offre un volume de 536 litres d'eau, modulable jusqu'à 1611 litres une fois les dossiers des sièges arrière rabattus.



On retrouve à l'intérieur de la 408 la dernière génération du Peugeot i-Cockpit, reconnaissable entre tous par son volant compact.



Le volant ergonomique regroupe les commandes du système multimédia (radio, téléphone) et de certaines aides à la conduite.



La construction de la planche de bord repose sur une architecture « high-vent », qui place les aérateurs en position haute, juste en face de la tête des occupants.



Cette architecture permet à l'écran tactile central de 10 pouces, implanté légèrement plus bas que le combiné digital situé directement sous le regard du conducteur, de se rapprocher de sa main.



Le système propose des i-toggles entièrement configurables. Chaque i-toggle est une touche de raccourci tactile, paramétrée au choix de l'utilisateur, vers les réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, un lancement d'application.



Situé à hauteur des yeux juste au-dessus du volant, le combiné digital intègre une dalle numérique 10 pouces. En finition GT, le combiné est disponible en technologie 3D.



Entièrement paramétrable et personnalisable, le combiné numérique possède plusieurs modes d'affichage (Navigation Connectée TomTom, Radio/média, Aides à la conduite, Flux d'énergie…) directement modifiables depuis le commodo.



La console centrale regroupe, sur une arche côté conducteur, toutes les commandes dynamiques de la voiture. Le conducteur peut sélectionner par une simple impulsion les différents modes qu'offre la boîte de vitesses automatique à 8 rapports EAT8. S'ajoute un sélecteur de Mode de conduite, pour sélectionner différents modes (Electric, Eco, Hybrid, Normal et Sport) selon la motorisation.



Les nombreux systèmes d'aide à la conduite sont alimentés par 6 caméras et 9 radars.



On compte notamment un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go, une vision de nuit (Night Vision) qui permet d'alerter de la présence d'animaux, de piétons ou de cyclistes sur la voie avant qu'ils n'apparaissent dans le faisceau lumineux des feux de route, une surveillance d'angle mort longue portée (75 mètres), une alerte arrière de trafic, qui prévient d'un danger potentiel lors d'une marche arrière, un freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision qui détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, une alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté avec correction de trajectoire, une alerte d'attention conducteur détectant les troubles de vigilance et une reconnaissance étendue et l'affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation.



Le pack Drive Assist 2.0 de conduite semi-autonome, qui sera disponible ultérieurement, est composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et de l'aide au maintien de la position dans la voie. Il y ajoute un changement de voie semi-automatique, qui propose au conducteur de dépasser le véhicule le précédent puis de se rabattre, à partir de 70 km/h et jusqu'à 180 km/h et la préconisation anticipée de la vitesse, qui propose au conducteur d'adapter sa vitesse (accélération ou ralentissement) selon les panneaux de limitation de vitesse.



L'offre des motorisations comporte une version essence de 130 ch et deux versions hydrides rechargeables de 180 et 225 ch et. Toutes trois sont associées à une boîte automatique à 8 rapports EAT8.



Une version tout électrique suivra quelques mois plus tard.



L'efficience a été au centre des préoccupations des concepteurs de la Peugeot 408. L'association des efforts en matière d'aérodynamique, de réduction des masses (à partir de 1 396 kg) et de motorisations à faibles émissions permet de viser des consommations d'énergie moyennes basses, aussi bien pour la version thermique de 130 ch que pour les hybrides rechargeables.



La 408 complète l'offre de Peugeot sur le segment C aux côtés de la berline 308, du break 308 SW et des SUV 3008 et 5008.



La Peugeot 408 sera commercialisée au début de l'année 2023. Selon les pays de commercialisation, la Peugeot 408 pourra être achetée sur le site de vente en ligne Peugeot permettant un achat entièrement digital (« Selling On line ») sécurisé.



La voiture à vocation mondiale du segment C de Peugeot sera d'abord produite en France, à Mulhouse, pour le marché Européen puis dans l'usine de Chengdu en Chine pour le marché local.