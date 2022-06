La MG4 Electric repose sur une nouvelle plateforme modulaire développée par SAIC Motor

Laest basée sur la(Modular Scalable Platform) ) dédiée aux véhicules électriques développée par, la société mère chinoise de MG.La compacte MG4 Electric est le premier modèle MG basé sur cette nouvelle plateforme MSP.Cetteoffre des avantages en termes de flexibilité, d»optimisation de l»espace, de sécurité, d»expérience de conduite, de poids et de technologies avancées.Cette plateforme permet une. Sa conception convient à des empattements allant de 2 650 à 3 100 mm, ce qui permet de concevoir sur la même plate-forme différents styles de carrosseries pour différents segments.La MG4 Electric bénéficie d'une(50:50) et d'uneLa batterie de la MG4 Electric est initialement disponible dans des capacités allant deet permettant une autonomie respective de 350 et 450 kilomètres selon le cycle WLTP.La version à batterie de 51 kWh développe(170 ch).Pour la plus grande batterie de 64 kWh, le moteur électrique transmet une puissance maximale de(204 ch) à l»essieu arrière.La MG4 Electric accélère de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes, tandis que laD»autres variantes de la MG4 Electric sont prévues, notamment uneAvec une longueur de, une largeur de 1 836 mm et une hauteur de 1 504 mm, la MG4 Electric se positionne au cœur du segment des berlines compactes européennes.Laest rendue possible par une batterie particulièrement plate. Il s»agit de laLa répartition des masses (50:50) permet une meilleure tenue de route et un dynamisme supérieur dans les virages, alors que l'architecture à propulsion profite au plaisir de conduite.La batterie « One Pack » est une batterie dédiée à la plateforme MSP. Grâce à la disposition couchée des éléments de la batterie, la hauteur minimale de la batterie peut atteindre une valeur de 110 mm, améliorant l»utilisation de l»espace. Associée à la conception du système de refroidissement, la batterie « One Pack » offre trois avantages importants : une intégration ultra-élevée, une durée de vie ultra-longue et une sécurité “zéro emballement thermique”.M. Zhu Jun, ingénieur en chef adjoint de SAIC Motor, déclare : “Dans le système de batterie “One Pack” développé par SAIC Motor, la surface de projection de toutes les batteries sur la plateforme est la même et les connecteurs liés aux autres composants sont également les mêmes. Grâce à cette conception, il est théoriquement possible d»utiliser facilement des batteries allant de 40 kWh à 150 kWh. Elles peuvent répondre aux besoins énergétiques des segments allant du A0 au segment D, offrant ainsi aux utilisateurs un choix flexible et diversifié. Les utilisateurs peuvent acheter une petite batterie dans un premier temps, puis la remplacer et la mettre à niveau lorsqu»une plus grande autonomie est nécessaire.”La plateforme MSP et les composants qui lui sont associés sont prêts pour la mise en œuvre de futures technologies avancées.La tension du système de l»unité d»entraînement électronique, qui comprend une technologie en épingle à cheveux à 8 couches et un système spécial de refroidissement de l»huile, peut être portée de 400 à 800 V pour charger la batterie encore plus rapidement à l»avenir.Le groupe motopropulseur est capable de prendre en charge les futurs(Battery as a Service).L»architecture orientée services (SOA) intégrée permet aux véhicules de recevoir des(over-the-air, OTA) tout au long de leur cycle de vie.La plateforme est équipée d»un(PP CEM), nécessaire aux solutions avancées de conduite autonome La MG4 Electric subit actuellement ses derniers tests d»endurances avec plus de 120 000 kilomètres parcourus dans diverses conditions sur le vieux continent.Le lancement de la MG4 Electric sur le marché européen est prévu au quatrième trimestre 2022.