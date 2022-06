La Hyundai Ioniq 6 électrique adopte un design fuselé aérodynamique

Deuxième modèle de la ligne Ioniq dédiée aux véhicules électriques , laadopte unÀ l'instar de la Ioniq 5 , la Ioniq 6 adopte laqui confère à chaque modèle uneReposant sur la même plate-forme E-GMP que la Ioniq 5, la Ioniq 6 adopte une approche stylistique très différente.Directement inspiré du concept Prophecy de Hyundai, le design de la Ioniq 6 électrique est fuselé et intemporel.La Ioniq 6 se distingue par desd'une grande pureté.La Ioniq 6 est qualifiée de « Streamliner électrifié » tout en courbes caractérisé par une esthétique fluide et fonctionnelle par Hyundai. Avec ses courbes épurées et sensuelles, la silhouette fuselée de la Ioniq 6 incarne une nouvelle typologie de modèle conçue pour l»ère de la mobilité électrique.La Ioniq 6 intègre plus de 700 pixels paramétriques dans un grand nombre de ses composants, tels que les projecteurs, les blocs-feux arrière, les capteurs inférieurs avant, les inserts d»ouïe de ventilation et la grille de sélecteur de console centrale.La thématique stylistique « Ethical Uniqueness » vise l»La Ioniq 6 présente unqui s»explique par le profil surbaissé de sa proue, ses volets d'air actifs à l»avant, ses réducteurs de passage de roue et ses rétroviseurs extérieurs numériques (en option).La Ioniq 6 doit également ses propriétés aérodynamiques à son aileron arrière à ailette de forme elliptique, à la légèreté structurelle de sa poupe, et à la présence d»écopes de part et d»autre du bouclier arrière.Les efforts déployés par les concepteurs de Hyundai pour améliorer l»aérodynamique du véhicule sont clairement perceptibles, comme en témoignent la protection intégrale du soubassement, les déflecteurs optimisés et les passages de roue réduits.Les designers de Hyundai ont fait appel à despour l»extérieur. Ils ont notamment appliqué une peinture pigmentée recyclée à partir de pneus usagés sur les moulures extérieures et une peinture pigmentée à base de charbon de bambou sur la carrosserie.Les concepteurs de Hyundai se sont efforcés de maximiser et d»de la berline électrique Ioniq 6, de l»étirer tant à l»avant qu»à l»arrière, gratifiant ainsi le véhicule d»une silhouette de Streamliner et d»un habitacle spacieux.La plateforme E-GMP de Hyundai a permis aux concepteurs d'étirer l»intérieur, à l'avant et à l'arrière, pour créer un espace optimisé pour les jambes et un espace qui permet aux passagers de rester à l'aise dans le véhicule.La plateforme permet également d'avoir unL»intérieur de la Ioniq 6 se veut comme un espace de vie personnel.La planche de bord modulable intègre un affichage d»infodivertissement entièrement tactile et un combiné d»instrumentation numérique, tous deux deLa console centrale de type pont, implantée au centre de l»habitacle, recèle un espace de rangement pratique.L»permet d'éclairer tout l»intérieur de la Ioniq 6. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une palette de 64 coloris et six thématiques bicolores développées par des coloristes spécialisés. Les pixels lumineux interactifs à 4 points présents sur le volant contribuent à faciliter la communication entre le conducteur et le véhicule.Dessont utilisés pour le garnissage intérieur de la Ioniq 6.Selon les niveaux de finition, les concepteurs de Hyundai ont eu recours à différents matériaux parmi lesquels du cuir écologique (sièges), du tissu en PET recyclé (sièges), des habillages en TPO bio-sourcé (planche de bord), du tissu en PET bio-sourcé (garnissage de pavillon), de la peinture bio dérivée d'huiles végétales (portes) et une moquette en filets de pêche recyclés.