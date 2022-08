Le roadster ultime Bugatti W16 Mistral va mettre fin à l'ère du W16

Depuis le lancement de laen 2005, lea toujours été le cœur battant de toutes les Bugatti.Lava mettre fin à l'ère du W16, le seul groupe motopropulseur W16 encore utilisé à ce jour, dans une voiture de série.Le« W16 Mistral » est construit autour de la version définitive duutilisée pour la première fois dans la Chiron Super Sport 300 plus.La Bugatti W16 Mistral offre desSa conception et son ingénierie ont été réalisées sur mesure.Lan'a pas simplement été coupée au-dessus des montants A de la Chiron, elle a été entièrement repensée et remodelée pour faire place à un nouveau design sans toit et créer une silhouette plus arrondie sans pour autant compromettre les performances du véhicule.Le roadster W16 Mistral est plus qu'une simple évolution de la Chiron.La plus grande source d'inspiration des designers a été la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid de 1934, un roadster sportif orné d'une finition bicolore noire et jaune. Caractérisé par ses deux appuis-tête aérodynamiques, qui s'intègrent directement à la carrosserie, et par son pare-brise en « V », le Grand Raid de Bugatti est d'une sophistication sans faille et d'une sportivité discrète.La W16 Mistral arbore les couleurs inspirées de la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid: un noir chaud avec des touches de brun truffe et de subtils accents jaunes.La W16 Mistral reprend l'essence dudu Grand Raid tout en le modernisant.Lesemble s'enrouler autour des montants A, se fond avec les vitres latérales et crée un effet de « visière ».Le pare-brise est courbé juste ce qu'il faut pour créer le design arrondi de la visière, sans pour autant compromettre la vision du conducteur d'une voiture de sport sans toit.La ligne supérieure du pare-brise et des vitres latérales s'étirent autour des prises d'air latérales.La ligne de caractère revient ensuite sous les vitres latérales pour se prolonger jusqu'à la calandre en fer à cheval.Pour conserver la finesse des flans de la carrosserie de la Chiron et pour permettre une circulation optimale de l'air vers le moteur W16, les prises d'air latérales du refroidisseur d'huile ont été séparées des prises d'air du moteur. Elles se trouvent sur la carrosserie, juste derrière les occupants du véhicule. Les deux prises d'air moteur montées derrière les appuis-tête sont un clin d'œil à la Type 57 Roadster Grand Raid ainsi qu'à la première Bugatti à toit ouvert de l'ère moderne : la Veyron 16.4 Grand Sport.Plus étroite, plus puissante et semblant bondir en avant, la W16 Mistral affiche un tout autre caractère que les premières Bugatti.Lessituées derrière les appuis-tête ont été conçues en tenant compte des normes anti-retournement. Chacune d'entre elles est fabriquée à partir d'une structure en fibre de carbone sur mesure capable de supporter le poids total de la voiture en cas de retournement.Cette configuration enrichit l'expérience auditive du conducteur de la W16 Mistral. Elle permet de mettre l'accent sur la mélodie créée par le bruit puissant et grondant provoqué par l'admission de 8 litres de cylindrée à l'ouverture des gaz et par le sifflement de la soupape d'échappement des quatre turbocompresseurs à la levée des gaz.L'intérieur de la W16 Mistral s'inspire de celui de la Chiron. Il a été élaboré pour offrir une expérience luxueuse mais aussi fonctionnelle pour que toutes les informations soient facilement lisibles à une vitesse de 420 km/h sur circuit.L'attention portée à la qualité des matériaux est une marque de fabrique du design Bugatti : des composants en titane et en aluminium fraisés à partir d'un bloc solide et des cuirs souples sans taches. Un cuir tissé est utilisé sur les panneaux de porte. Le levier de vitesses, usiné dans un bloc d'aluminium massif, présente une touche de bois et un insert en ambre dans lequel est enfermée la sculpture de l'éléphant dansant de Rembrandt Bugatti.Le W16 Mistral développe 1 600 ch. C'est le même groupe moteur qui a propulsé la Chiron Super Sport 300 plus à une vitesse record de 490,484 km/h (304,773 mph) en 2019.Seuls 99 exemplaires de la W16 Mistral seront produits.La Bugatti W16 Mistral à toit ouvert est vendue au prix de 5 millions d'euros net.Les livraisons débuteront en 2024. L'ensemble des véhicules W16 Mistral ont été réservés.