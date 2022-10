Le coupé Maserati GranTurismo affiche les performances d'une voiture de sport

Maserati présente la GranTurismo et entame un nouveau chapitre d'une histoire débutée il y a 75 ans avec la Maserati A6 1500.



Les proportions classiques des voitures de la marque Maserati ont été conservées, avec un long capot, une carrosserie centrale entrecoupée par les trois aérations et un corps central entrecoupé par les quatre passages de roue.



La ligne de toit s'abaisse de manière dynamique et souligne la courbe du pilier arborant le logo du Trident.



Esthétiquement, le design sans ostentation de la GranTurismo représente l'équilibre entre beauté et fonctionnalité.



Les lignes et la forme pure mettent en valeur la pureté des courbes.



Le coupé GranTurismo quatre roues motrices de la marque au Trident combine les performances typiques d'une voiture de sport à un confort adapté aux longues distances.



En termes d'architecture technique, le coupé GranTurismo fait largement appel à des matériaux légers tels que l'aluminium et le magnésium, ainsi qu'à de l'acier haute performance. Plus de 65 % de la coque de la voiture est en aluminium.



Cette approche est associée à la plateforme électrique/électronique Atlantis High, basée sur des messages Can FD envoyés à des vitesses allant jusqu'à 2 ms. Le système est doté d'une cyber-sécurité de niveau 5 et de fonctions de flashage à la volée. Le module de contrôle du domaine du véhicule (VDCM), comprenant le logiciel de contrôle à 360° de tous les systèmes les plus importants de la voiture, est l'élément principal de l'expérience de conduite optimale dans toutes les conditions.



À l'intérieur, la Maserati GranTurismo est équipée du système multimédia Maserati Intelligent (MIA), avec un écran regroupant les principales fonctions dans une interface tactile intégrée, une horloge numérique et l'affichage tête haute (en option).



Le coupé de la marque de Modène se décline en versions thermiques et dans une version à propulsion électrique.



Le coupé GranTurismo à transmission intégrale est équipé du moteur 3.0 litres Nettuno Twin Turbo V6 Maserati disponible en deux versions.



La GranTurismo Modena embarque un 3.0 litres Nettuno Twin Turbo V6 développant 490 ch à 6 500 tr/min et un couple de 600 Nm à 3 000 tr/min. La GranTurismo Modena (poids de 1795 kg) atteint une vitesse maximale de 302 km/h sur circuit et exécute le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et le 0 à 200 km/h en 13,0 secondes.



La version haute performance 3.0 litres Nettuno Twin Turbo V6 Trofeo développe une puissance maximale de 550 ch à 6 500 tr/min et un couple maximum de 650 Nm à 3 000 tr/min. La GranTurismo Trofeo (poids de 1795 kg) atteint une vitesse maximale de 320 km/h sur circuit et exécute le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et le 0 à 200 km/h en 11,4 secondes.



Les versions de la GranTurismo à moteur thermique (la Modena et la Trofeo) ont quatre modes de conduite différents : Comfort, GT, Sport et Corsa, auxquels s'ajoute l'option ESC OFF qui désactive tous les contrôles électroniques. Les modes se sélectionnent avec la commande rotative au volant qui comporte au centre le bouton de réglage des suspensions.



Le mode de conduite Comfort est destiné à une conduite détendue qui conjugue agrément de conduite élevé et confort maximal. Dans cette configuration, les suspensions sont réglées pour maximiser le confort, et le moteur et la transmission répondent aux commandes avec une réactivité ouatée pour une expérience de conduite toute en douceur.



Le mode de conduite GT est le mode prédéfini au démarrage du véhicule. C'est celui qui traduit le mieux l'expérience de conduite équilibrée que l'on associe au « Grand Tourisme ». Il est adapté pour la conduite au quotidien et garantit un agrément, un confort et une efficacité maximaux, sans renoncer au dynamisme caractéristique de la GranTurismo. Dans ce mode, l'échappement reste discret jusqu'à ce que les 5 000 tours/minute soient dépassés.



Le mode Sport offre les meilleures performances dynamiques garantissant une expérience de conduite grisante sur les routes de tous les jours. La sonorité de l'échappement s'amplifie, le moteur délivre des performances élevées, les passages de rapport se font plus rapides et réactifs, et la configuration des suspensions intensifie la dynamique de conduite. Le contrôle de traction laisse une plus large marge de contrôle au conducteur qui, si les conditions de sécurité le permettent, peut décider de désactiver l'ESC.



Le mode Corsa offre au conducteur l'expérience la plus extrême et la possibilité de goûter pleinement l'âme sportive de la GranTurismo. Il est conçu pour être utilisé sur les circuits. La voiture adopte des stratégies de contrôle minimum qui laissent le conducteur libre de mettre à l'épreuve ses talents de pilote. Dans ce mode, la pédale d'accélérateur devient très directe et le moteur et la boîte sont d'une réactivité extrême. Les suspensions augmentent le niveau d'amortissement et la garde au sol de la voiture est calculée pour maximiser la charge aérodynamique verticale. Le combiné d'instruments digital adapte l'affichage Corsa afin de mettre en avant les éléments les plus utiles pour les performances. La désactivation de l'ESC, qui peut être enclenchée par le pilote avec la commande dédiée, complète l'expérience de conduite GranTurismo Corsa.



En mode Sport ou Corsa, le conducteur a la possibilité d'activer le Launch Control en utilisant les palettes « - » et en suivant la procédure indiquée sur le combiné d'instruments digital.



Parallèlement, la GranTurismo Folgore adopte un groupe motopropulseur électrique et des batteries.



Le groupe motopropulseur électrique de la version Folgore est basé sur la technologie 800 volts. Il repose sur trois moteurs à aimant permanent de 300 kW qui portent la puissance installée à plus de 1 200 ch. La batterie a une capacité nominale de 92,5 kWh et une capacité de décharge de 560 kW, pour transmettre en continu une puissance d'environ 760 chevaux aux roues. Les configurations et dispositions de la batterie permettent de limiter la hauteur du coupé à 1 353 mm, sans compromettre sa nature sportive. La forme du pack de batteries, appelée "T-bone", permet d'implanter les modules de batteries principalement autour du tunnel central et d'abaisser considérablement le point H de la voiture par rapport à une implantation sous les sièges.



L'aérodynamique de la GranTurismo a fait l'objet de soins attentifs. Les ressorts pneumatiques à contrôle d'assiette permettent à la voiture de s'adapter de la meilleure façon aux conditions d'utilisation : de la conduite sur trajet mixte à l'optimisation de l'efficacité des vitesses importantes jusqu'à la maximisation de la déportance du mode de conduite Corsa. Le contrôle d'assiette, conjointement à la régulation des flux d'air à l'intérieur du compartiment moteur grâce à l'obturateur d'air, permet une gestion active de l'aérodynamique. La GranTurismo, avec sa silhouette musclée, atteint un coefficient de traînée (CX) de 0,28 pour la Modena et la Trofeo, et de 0,26 dans le cas de la Folgore.



La GranTurismo offre une "expérience sonore globale", garantie par le son d'un moteur Maserati (même dans la version électrique) grâce au travail des ingénieurs du laboratoire d'innovation Maserati.



Développée au laboratoire d'innovation Maserati et produite au centre de fabrication de Mirafiori à Turin, la GranTurismo est fabriquée en Italie et incarne la "performance italienne de luxe" des modèles Maserati.