Le SUV compact rallongé Mercedes-Benz GLB s'offre une mise à jour

Lebénéficie d'unLeavec protection visuelle du soubassement pointe vers les gènes tout-terrain du GLB.Ladu SUV avec quatre persiennes horizontales et étoile centrale souligne cette impression.La, avec des graphiques latéraux modélisés, crée un jeu de lumière et d'ombre et une extrémité arrière visuellement accentuée en largeur.Le Mercedes GLB reçoit desHigh Performance avec une signature lumineuse modernisée et des feux arrière à LED.Dans la version de base, le GLB repose sur des jantes en alliage de 18 pouces à cinq rayons jumeaux en noir brillant avec des surfaces tournées brillantes. Des roues jusqu'à 20 pouces sont disponibles en option.Dans l'habitacle, lecomprend deux écrans de 10,25 pouces de série pour le combiné d'instruments et l'écran multimédia.Lescontrastent avec les éléments intérieurs en aluminium aux lignes droites.Le volant est revêtu de cuir de série. Une jante chauffante au volant est disponible pour la ligne AMG.Le GLB est équipé de série de. Ils sont recouverts de Artico et de tissu tridimensionnel gaufré en noir. Les sièges sont disponibles en option dans la couleur gris sauge tendance.Le revêtement en tissu du siège confort est composé de matériaux recyclés.Le GLB est doté de la dernière génération deavec des styles d'affichage: Alors que le style « Classic » fournit toutes les informations pertinentes à la conduite, le mode « Sporty » affiche un compte-tours dynamique. Le style « Discret » réduit les affichages au contenu essentiel. En combinaison avec les trois modes Navigation, Assistance et Services ainsi que les 10 mondes de couleurs de la lumière ambiante, il existe de nombreuses options de personnalisation. Toutes les fonctions telles que les médias, le téléphone, le véhicule, etc. peuvent être commandés via l'écran tactile ou les commandes au volant.La gamme decomprend des unités à quatre cylindres avec transmission à double embrayage DCT à sept ou huit vitesses. Des versions traction et 4 roues motrices 4MATIC sont proposées.Le GLB est disponible en France avec deux choix de moteur essence et deux diesel.Pour réduire davantage la consommation et les émissions, les moteurs à essence du GLB sont entièrement électrifiés.Lessont équipés d'une alimentation embarquée supplémentaire de 48 volts pour le démarreur-générateur entraîné par courroie. La puissance supplémentaire brièvement disponible de 10 kW soutient l'agilité au démarrage ou est utilisée pour un boost rapide. En plus du démarrage du moteur à faible vibration et à faible bruit, le démarreur-générateur permet de rouler en roue libre avec le moteur à combustion éteint. De plus, il récupère pendant les processus de freinage et d'accélération et alimente ainsi le réseau embarqué de 12 volts ainsi que la batterie de 48 volts en énergie électrique.Leest disponible en deux niveaux de puissance et de couple. Ses caractéristiques comprennent une suralimentation à un étage avec une géométrie variable de la turbine. La culasse et le carter sont en aluminium léger. Le revêtement Nanoslide développé par Mercedes-Benz réduit la friction entre la paroi du cylindre et le piston en acier. Cela réduit la consommation et les émissions.GLB 200Cylindrée: 1,332 cm³Puissance nominale: 120/163 kW/ch à 5,500 tr/minAjouter une augmentation de puissance: 10/14 kW/chCouple nominal: 270 NmConsommation de carburant combinée, pondérée (WLTP préliminaire): 7.6-6.9 l/100 km Émissions de CO2 combinées, pondérées (WLTP préliminaire): 173-156 g/kmGLB 200 dCylindrée: 1,950 cm³Puissance nominale: 110/150 kW/ch à 3,400 tr/minCouple nominal: 320 NmConsommation de carburant combinée, pondérée (WLTP préliminaire): 6.1-5.5 l/100 km Émissions de CO2 combinées, pondérées (WLTP préliminaire): 160-145 g/kmGLB 220 d 4MATICCylindrée: 1,950 cm³Puissance nominale: 140/190 kW/ch à 3,800 tr/minCouple nominal: 400 NmConsommation de carburant combinée, pondérée (WLTP préliminaire): 6.5-5.8 l/100 kmÉmissions de CO2 combinées, pondérées (WLTP préliminaire): 170-152 g/km