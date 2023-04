Le SUV coupé électrique Polestar 4 offre l'aérodynamisme d'un coupé et l'espace d'un SUV

Polestar lève le voile sur leau salon de l'automobile de Shanghai 2023 (Auto Shanghai 2023).Deuxième SUV de la gamme de la marque Polestar, le coupé SUV Polestar 4 se positionne entre la berline Polestar 2 et le SUV Polestar 3 en termes de taille et de prix Reprenant certains des éléments du concept-car Polestar Precept, la Polestar 4 proposeLa Polestar se singularise paret de rétroviseur central.La rétrovision centrale arrière est assurée à partir d'une caméra installée sur le toit qui projette des images sur des écrans haute définition.L'efficacité aérodynamique est renforcée par le nez bas, les poignées de porte rétractables, le vitrage affleurant avec des vitres sans cadre, les lames aérodynamiques arrière et l'optimisation du flux d'air autour du coffre arrière.Conçu sur l'développée par le Groupe Geely, que l'on retrouve sur la Volvo EX90, la Polestar 4 est un coupé SUV du segment D avec une longue carrosserie et un empattement long de 2 999 mm.La longueur totale est de, la largeur de 2 139 mm et la hauteur de 1 544 mm.Les proportions intérieures généreuses qui résultent des grandes dimensions extérieures sont particulièrement évidentes à l'arrière.Les occupants des places arrière sont installés sur desL'éclairage ambiant réglable permet au conducteur de personnaliser l'environnement de conduite.Le toit en verre pleine longueur standard est disponible avec en option une fonctionnalité électrochromique, permettant une exécution opaque ou transparente.Grâce à la suppression de la lunette arrière, le toit en verre s'étend au-delà de la tête des occupants arrière.Un écran secondaire multimédia et de climatisation est monté entre les sièges avant pour permettre le contrôle des occupants arrière.Les moteurs électriques sont de conception synchrone à aimant permanent.La Polestar 4 est la voiture de série la plus rapide que la marque ait développée à ce jour.Des versions à un et deux moteurs électriquesseront disponibles, avec des versions à moteur unique à propulsion arrière « Single Motor ».La puissance maximale de la Polestar 4 à propulsion intégrale avec deux moteurs électriques « Dual Motor » est de(400 kW) et 686 Nm de couple avec un sprint deUneéquipe les versions longue autonomie « Long Range » pour une d'La version à simple moteur « Single Motor » longue autonomie « Long Range » comprend un moteur de 272 ch (200 kW) et 343 Nm à l'arrière avec unUn embrayage à déconnexion permet à la voiture de désengager le moteur électrique avant lorsqu'il n'est pas nécessaire, afin de maximiser l'autonomie.Une, installée en standard, permet de capitaliser sur la chaleur ambiante lors du pré conditionnement de l'habitacle et de la batterie.Toutes les versions disposent d'uneet d'uneLa, avec une capacité de véhicule à charge (V2L), permet à des appareils externes de puiser de l'énergie à partir de la batterie haute tension de la Polestar 4.On retrouve dans la Polestar 4 le système d'infodivertissement alimenté par Android Automotive OS (dont Google Assistant, Google Maps et Google Play) et la plate-forme Snapdragon Cockpit qui utilise un écran orienté paysage de 15,4 pouces.Un système audio Harman Kardon est disponible en option avec 12 haut-parleurs et un amplificateur hybride de 1 400 watts.Des mises à jour régulières (OTA) permettent d'envoyer à distance de nouvelles fonctionnalités et améliorations au véhicule Polestar.La sécurité fait partie de l'ADN de Polestar.Jusqu'àsont installés dans la Polestar 4 qui dispose duAu total,sont montés de série.Cet attirail sécuritaire comprend une caméra de surveillance du conducteur pour surveiller les mouvements des yeux et de la tête du conducteur.Unest monté devant la colonne de direction et comprend des informations sur la vitesse, la batterie et l'autonomie.Un(HUD) avec une zone de projection de 14,7 pouces devant le conducteur relaie les informations clés du véhicule, de la téléphonie et de la navigation sur le pare-brise.La production dans la baie de Hangzhou, en Chine, devrait commencer en novembre 2023.La Polestar 4 sera d'abord lancée en Chine.Le lancement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, est prévu au début de 2024.Les prix indicatifs de la Polestar 4 commencent à partir de