La McLaren 750S Spider est propulsée par un moteur V8 4.0 litres biturbo de 750 ch

McLaren lève le voile sur laetLa remplaçante de la McLaren 720S Spider est la McLaren de série la plus légère et la plus puissante.La 750S Spider ne part pas d'une feuille blanche. Conçue à partir de la 720S, la version décapotable de la 750S comprend environ 30% des composants nouveaux ou modifiés par rapport à la 720S Spider.Conçue sur une structure monocoque en fibre de carbone, la 750S Spider revendiqueLa 750S Spider est équipée d'un(RHT), d'un système anti-renversement et d'une structure supérieure arrière customisée pour la structure monocoque en fibre de carbone. La résistance de la structure monocoque en fibre de carbone est telle qu'aucun renforcement supplémentaire n'est nécessaire, ce qui permet à la Spider d'être tout aussi impressionnante en termes de rapport puissance / poids.La structure supérieure en fibre de carbone et le toit ouvrant rigide (Retractable Hard Top - RHT) en composite permettent à la version Spider de ne peser que 49 kg de plus que le Coupé La 750S Spider de McLaren affiche unLes sièges baquets avec coque en fibre de carbone et les jantes forgées ultralégères à 10 branches font partie des caractéristiques qui permettent de réduire le poids de la 750S décapotable McLaren.Les sièges baquets avec coque en fibre de carbone sont 17,5 kg plus légers que les sièges de base de la 720S Spider.Les jantes forgées ultralégères à 10 branches permettent d'économiser 13,8 kg.La nouvelle conception des ressorts et des amortisseurs permet de réduire le poids de 2 kg.Le combiné d'instruments est plus léger de 1,8 kg.Même le verre du pare-brise contribue à la réduction du poids, avec un gain de 1,6 kg.LeproduitLe couple est transmis par uneavec des rapports révisés.La 750S Spideret de 0 à 200 km/h en 7,3 secondes.L'accélération en prise de vitesse est amplifiée par l'optimisation des engrenages de la transmission.L', inspiré de la McLaren P1, est réglé acoustiquement pour produire un son moteur clair et distinctif avec un crescendo à haut régime..La fonction(MCL) permet d'enregistrer les réglages préférés de paramètres aérodynamiques, maniabilité, propulsion et transmission et de les sélectionner en appuyant tout simplement sur un bouton.Lade McLaren dans sa version PCC III fait ses débuts sur la 750S Spider. Le système offre des niveaux de performance plus élevés et contribue aux qualités dynamiques de la 750S Spider.Les ressorts de la suspension sont plus souples à l'avant et plus rigides à l'arrière que sur la 720S Spider, ce qui bénéficie au confort de conduite, au contrôle du roulis, à la réponse de la direction et à l'équilibre dans les virages.La 750S Spider est plus agile que la voiture décapotable qu'elle remplace, avec une meilleure adhérence du, favorisée par une voie avant élargie de 6 mm et une nouvelle géométrie de suspension.Laa été affinée par un rapport de direction plus rapide et une nouvelle pompe d'assistance.Le, actionné par un seul bouton, soulève l'avant de la voiture en quatre secondes.D'un point de vue esthétique, la 750S Spider affine le design de la 720S Spider avec uncomprenant un splitter avant allongé, des prises d'air plus étroites qui entourent les phares comme des « orbites », des prises d'air sur les seuils et des lames dans les passages de roue arrière.Lesapportés à l'arrière comprennent une plage arrière redessinée et allongée qui canalise l'air vers un aileron actif en fibre de carbone, allongé et surélevé, positionné au-dessus de l'échappement à sortie centrale.Lafacilite la visibilité à 360 degrés, avec un auvent bas et des montants A ultraminces.Le conducteur peut passer des réglages Comfort, Sport et Track Active Dynamic tout en gardant les mains sur le volant et en se concentrant sur la route.La 750S Spider est dotée d'unequi, tout en canalisant le flux d'air au-dessus du tonneau arrière, améliore la visibilité vers l'arrière.Pour apporter plus de lumière dans l'habitacle, le toit ouvrant rigide (RHT) est disponible en option avec des vitres électrochromes, ce qui renforce la sensation de rouler en plein air, même lorsque le toit est fermé.Le toit ouvrant rigide peut être