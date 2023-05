Le Ford E-Tourneo Courier électrique adopte une allure caractéristique de SUV

dévoile leLe E-Tourneo Courier est un, cinq places, au style affirmé.Le Ford E-Tourneo Courier électrique adopte unedans unDeset desrenforcent la largeur visuelle et l'allure robuste du véhicule compact Ford.La face avant comporte uneau look futuriste et la calandre diamantée chromée de Ford.Le style épuré optimise l'espace et la praticité d'unLe ludospace offre un espace confortable pour les passagers et leurs effets personnels dans un format compact adapté à la ville.Le ludospace électrique Ford peut transporter confortablement cinq adultes et leurs bagages, avec une praticité optimisée grâce à sa banquette arrière divisée en 60-40 et un volume de coffre supérieur de plus de 44 % à celui du Tourneo Courier actuel.Les occupants bénéficient également d'un meilleur espace aux épaules et à la tête.Les expériences numériques à bord sont centrées sur lequi comprend un combiné d'instruments entièrement numérique et le système d'infodivertissement Sync 4 contrôlé via un écran tactile de 12 pouces.L'habitacle connecté comprend l'intégration sans fil d'Android Auto et d'Apple CarPlay (nécessite un téléphone avec un service de données actif et un logiciel compatible), ainsi qu'un socle de chargement à induction pour rester connecté en déplacement (le chargement sans fil Qi disponible peut ne pas être compatible avec tous les téléphones portables).Des mises à jour automatiques peuvent améliorer les fonctionnalités au fil du temps sans qu'il soit nécessaire de se rendre chez un concessionnaire Ford.Le E-Tourneo Courier est doté d'uneLe E-Tourneo Courier permet des trajets tout électriques fluides avec les modes de conduite Normal, Eco et Faible adhérence et un mode "mono-pédale". Le système One-Pedal Drive est une aide à la conduite . Elle ne remplace pas l'attention et le jugement du conducteur, ni la nécessité de freiner.Le véhicule électrique Ford offre des options de charge deet deLa solution Ford de charge à domicile permet la programmation de la charge pour tirer parti des tarifs d'énergie avantageux lorsqu'ils sont disponibles.Une recharge classique de nuit en courant alternatifAvec le chargeur rapide DC, les conducteurs peuvent ajouter, et charger delorsqu'ils ont besoin d'une recharge rapide en itinérance.Le temps de charge est basé sur les simulations techniques informatiques de Ford. Le taux de charge diminue au fur et à mesure que la batterie atteint sa pleine capacité. Les résultats peuvent varier en fonction des heures de pointe et de l'état de charge de la batterie de traction.Le logiciel Ford et le réseau de charge publique BlueOval devrait compter 500 000 chargeurs d'ici 2024.Le E-Tourneo Courier est également disponible dans une version Active avec couleur de toit contrastée, passages de roues à l'aspect robuste et des barres de toit.L'E-Tourneo Courier sera produit à Craiova, en Roumanie.Le E-Tourneo Courier électrique sera disponible à partir de la fin de l'année 2024.Il suivra le Tourneo Courier à essence EcoBoost qui sera commercialisé avant la fin de l'année 2023. Le Tourneo Courier est équipé d'un moteur à essence turbo EcoBoost 1.0 litre développant 125 ch.