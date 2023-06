Le Lexus LBX hybride auto-rechargeable affiche une nouvelle identité visuelle

Conçu en priorité pour le marché européen, leintroduit une nouvelle identité visuelle Lexus avec une face avant se distinctive à la forte personnalité.Ledu LBX inaugure une nouvelle identité Lexus avec un design de la partie avant impactant qui réinterprète la calandre fuselée.Alors que lessont plus compactes que celles de toute autre modèle Lexus, le design reste musclé et puissant.À l', l'accent est mis sur l'engagement du conducteur avec un cockpit orienté vers le conducteur et basé sur le concept Tazuna de Lexus.Le LBXest la plus petite Lexus à ce jour. C'est un modèle majeur pour Lexus qui casse la hiérarchie traditionnelle du luxe en Europe. Le LBX devrait devenir l'un des best-sellers de la marque Lexus sur le continent.LBX signifie « Lexus Breakthrough Crossover » : un SUV urbain qui embrasse les idées contemporaines en matière de design et de technologie tout en conservant les qualités distinctives de Lexus, telles que le raffinement apporté par l'artisanat de luxe Takumi et l'hospitalité Omotenashi.Les ventes du Lexus LBX débuteront sur les marchés européens et sur certains marchés mondiaux à partir de début 2024.L'aspect le plus significatif du design extérieur du LBX est l'agencement de la partie avant qui « casse » la calandre fuselée emblématique du design Lexus depuis une décennie.La calandre a été unifiée en une seule forme trapézoïdale, positionnée sous une ouverture étroite qui passe sous le bord d'attaque du capot, reliant des blocs optiques fins.La calandre fluide et sans cadre est le point de départ des lignes fuselées du LBX. Elle est également efficace sur le plan aérodynamique, favorisant la circulation de l'air au-dessus et autour de la voiture Le design des phares offre une signature visuelle forte, avec les feux de jour et les clignotants intégrés dans les mêmes blocs optiques à double fonction.Avec cette disposition, la traditionnelle forme en L des feux de jour Lexus a été modifiée pour être orientée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, en cohérence avec les clignotants.Les montants avant ont été reculés, ce qui rend l'habitacle compact et le capot plus long pour un profil plus sportif.Les ailes expriment la puissance et mettent en valeur les roues montées de jantes de 18 pouces.Les porte-à-faux courts et un resserrement original de la zone autour des portes arrière évoquent l'agilité et le dynamisme.L'arrière de la voiture projette une forte posture.La plaque d'immatriculation a été déplacée vers le bouclier afin que la signature « Lexus » sur le hayon soit plus visible.Le bandeau lumineux en forme de « L » emblématique des Lexus a un plus grand impact visuel, les clignotants et feux de recul ayant une présence discrète lorsqu'ils ne sont pas éclairés.Le capot surbaissé, la ceinture de caisse affleurante, un aileron de toit arrière et un design fin des projecteurs optimisent l'aérodynamisme et contribuent à l'efficience du Lexus LBX.Le Lexus LBX mesure 4 190 mm de long, 1 825 mm de large et 1 545 mm de haut, avec un empattement de 2 580 mm.Le volume du coffre atteint 332 litres (modèles traction avant avec sièges arrière et cache-bagages en place), offrant un espace suffisant pour transporter deux valises de 75 litres.Le LBX est construit sur une évolution de la plate-forme GA-B destinée aux petites voitures La plate-forme a été adaptée pour répondre au cahier des charges de Lexus, avec notamment un centre de gravité bas, des voies larges, des porte-à-faux courts et une carrosserie rigide.La carrosserie est renforcée avec des adhésifs structuraux et des soudures à pas court, ainsi que par le placement de renforts aux endroits stratégiques.Le poids du véhicule a été réduit grâce à l'utilisation de matériaux légers, notamment un capot en aluminium ainsi que des passages de roue, des bas de caisse et des sections de porte inférieures en résine moulée. Des matériaux emboutis à chaud sont utilisés dans les montants centraux et les renforts des boucliers.La position de conduite donne la sensation de ne faire qu'un avec le véhicule tout en offrant une excellente vision au conducteur, notamment en ville.Les suspensions avant et arrière sont conçues pour combiner rigidité élevée et poids réduit. Tous les LBX ont une suspension de type MacPherson à l'avant. À l'arrière, le LBX traction avant reçoit une barre de torsion, tandis que le modèle à transmission intégrale reçoit des suspensions à double triangulation.Le système de freinage à commande électronique intègre le Vehicle Braking Posture Control qui ajuste automatiquement la répartition de la force de freinage entre l'avant et l'arrière. Le système contribue également à supprimer le roulis du véhicule dans les virages pour préserver la stabilité et le confort de la voiture.Le LBX bénéficie d'une motorisation hybride auto-rechargeable Lexus de nouvelle génération, dotée d'un moteur trois cylindres de 1,5 litre. Les principaux composants du système hybride ont subi une refonte substantielle, y compris l'ensemble boîte-pont et l'unité de contrôle de puissance, pour améliorer l'efficience, réduire les pertes d'énergie, réduire son poids et sa taille.Le système hybride auto-rechargeable bénéficie également d'une batterie nickel-métal-hydrure (NiMH) bipolaire à faible résistance et à haut rendement qui permet d'augmenter la contribution du moteur électrique lors des accélérations et la capacité de conduite en mode électrique de la voiture.La puissance cumulée de la motorisation hybride auto-rechargeable est de 136 ch/100 kW, avec un couple maximal de 185 Nm.Le moteur 1.5 litre offre une efficacité thermique élevée grâce à des technologies de combustion à grande vitesse et des spécificités de conception telles que des orifices d'admission droits et des sièges de soupape d'admission traités au laser. Des pistons ultra-légers conçus pour fonctionner à haut régime et un calage variable électronique intelligent des soupapes font partie des autres caractéristiques clés.La motorisation hybride intègre également un nouvel ensemble boîte-pont. La nouvelle unité de commande de puissance est montée directement au-dessus de l'ensemble boîte-pont. L'encombrement du système est réduit en plaçant les deux moteurs-générateurs sur des arbres séparés, ce qui réduit la longueur totale de la transmission.La batterie NiMH est une unité bipolaire plus légère et plus compacte . Elle offre une puissance plus élevée avec une réponse plus rapide. Elle contribue aux performances du LBX, avec une accélération instantanée et puissante comme celle d'un véhicule électrique , ainsi qu'à son efficience. La batterie bénéficie d'un système de refroidissement repensé pour aider à prolonger sa durée de vie et ses performances.La motorisation hybride du Lexus LBX est conçue pour offrir une sensation d'accélération linéaire qui reflète l'utilisation de la pédale d'accélérateur par le conducteur. La conduite est optimisée par l'Hybrid System Control qui associe étroitement l'accélération et le son du moteur.Le LBX bénéficie de dispositifs pour réduire le bruit et les vibrations.Un arbre d'équilibrage a été adopté sur le moteur pour réduire le niveau sonore dans l'habitacle en diminuant les vibrations.Une attention particulière a été accordée aux portes où des feuilles d'amortissement ont été introduites pour supprimer les bruits à haute fréquence, tout en améliorant les bruits à basse fréquence.Pour contrer les vibrations et le bruit provenant du toit, un mastic à haut amortissement et un isolant ont été utilisé.D'autres mesures contre le bruit ont été prises, comme l'installation d'un joint sur le pourtour du capot, ainsi que l'utilisation de feuilles, doublures, moulures et mousse insonorisantes dans les zones clés de la voiture.Sous le véhicule, des adhésifs structurels à fort amortissement permettent de réduire le bruit et les vibrations.Le LBX peut recevoir en option la transmission intégrale E-Four de Lexus.La transmission E-Four introduit un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière.Lors des démarrages, des virages et de la conduite sur des surfaces à faible adhérence, la transmission intégrale E-Four dirige automatiquement la puissance vers les roues arrière.Le design intérieur du Lexus LBX repose sur trois éléments : une bonne vision vers l'extérieur avec une vue dégagée grâce à un tableau de bord simple et fluide, la sensation d'un grand espace intérieur, et une large console centrale.Le concept de poste de conduite Tazuna est optimisé avec un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces.La disposition et la hiérarchie des compteurs et des données changent en fonction du mode de conduite sélectionné et peuvent être personnalisées selon les préférences du conducteur.Un affichage tête haute est disponible en option.La forme du capot ainsi que la forme et la position des montants avant réduisent les angles morts, et offrent une vue étendue qui aide le conducteur à manœuvrer.Pour offrir un champ de vision dégagé, la planche de bord a un design simple et épuré. De chaque côté, elle se prolonge dans le panneau de porte.Les genoux des passagers disposent d'un vaste espace. Afin d'offrir une bonne vision à tous les passagers de la voiture, les sièges arrière sont légèrement surélevés.La console centrale est un élément fort de la planche de bord du LBX. Elle comprend un écran tactile de 9,8 pouces qui s'intègre à la structure, ainsi que plusieurs prises USB, deux porte-gobelets et des rangements. Les flancs de la console centrale bénéficient d'un rembourrage.L'attention portée aux détails se reflètent dans un choix de revêtements et de garnitures agréables, à l'œil et au toucher.En plus du cuir semi-aniline, les options incluent un intérieur dépourvu de matière animale qui utilise des matériaux et du cuir synthétiques pour les revêtements de siège et le volant, le levier de vitesses et les garnitures de porte.Le LBX reçoit une garniture en marqueterie Tsuyusami Charcoal, créée à l'aide d'une technique qui superpose plusieurs couches pour donner une apparence texturée avec une sensation de profondeur.L'éclairage d'ambiance ajoute à la qualité Omotenashi de l'accueil des passagers : il offre une palette de 50 couleurs, organisées en thèmes qui évoquent différentes ambiances.Le Lexus LBX est équipé du système Lexus Link Connect, commandé via un écran central tactile de 9,8 pouces.Le système fournit une navigation basée dans le cloud, optimisant la planification des trajets grâce à des informations en temps réel sur les conditions de circulation.L'assistant embarqué « Hey Lexus » répond aux commandes vocales du conducteur et du passager avant.Les smartphones sont intégrés à l'aide d'une connexion sans fil ou filaire pour Apple CarPlay, et d'une liaison filaire pour Android Auto.Une clé numérique est disponible en option. Compatible avec les smartphones Apple et Android, elle permet d'utiliser un smartphone pour déverrouiller et démarrer la voiture. Les onducteurs n'ont pas besoin de sortir leur téléphone de leur poche ou de leur sac, il suffit de l'avoir sur soi. Ils peuvent également partager la clé numérique lorsque d'autres personnes ont besoin d'utiliser le véhicule ou d'y accéder.Le LBX propose des mises à jour logicielles à distance pour ses systèmes multimédia et de sécurité afin que les propriétaires puissent bénéficier des derniers perfectionnements sans avoir à se rendre dans un atelier Lexus.Le Lexus LBX bénéficie des prestations complètes de sécurité et d'aide à la conduite de la dernière génération du Lexus Safety System plus.Le LBX bénéficie de plusieurs systèmes pour détecter les risques d'accident, alerter le conducteur et agir automatiquement sur la direction, le freinage et l'accélération si nécessaire afin d'aider à éviter ou à atténuer les conséquences d'une collision.Les éléments clés du Lexus Safety System plus sont le système de sécurité pré-collision avec détection des intersections, le régulateur de vitesse dynamique, le système de maintien dans la file de circulation avancé et la lecture automatique des panneaux de signalisation.Les systèmes supplémentaires qui favorisent une conduite et des manœuvres plus sûres, en assistant le conducteur, sont le système d'ouverture de porte électrique à verrouillage électronique de Lexus e-latch avec le Safe Exit Assist, le Driver Monitor, des capteurs de stationnement intelligents avec freinage automatique, l'avertisseur de circulation arrière et le moniteur d'angle mort.Des fonctionnalités telles que le l'avertisseur de circulation avant ou le système de vision panoramique à 360° sont disponibles en option.Le conducteur du Lexus LBX bénéficie d'une vision parfaite grâce au nouvel essuie-glace à bras humide.Moteur : 3 cylindres, 1,5 litre, essenceTransmission : électronique à variation continuePuissance cumulée : 136 ch/100 kWLongueur x Largeur x Hauteur : 4 190 mm x 1 825 mm x 1 545 mmPoids à vide : 1 280 kgVolume du coffre : 332 litres (sous tablette)Capacité de remorquage : 750 kg (remorque non freinée)Accélération de 0 à 100 km/h : 9.2 secondesDiamètre de braquage : 10.4 mètres