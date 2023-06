Le Range Rover Sport SV adopte un moteur V8 biturbo développant 635 ch et 750 Nm

Leest le modèle le plus puissant et le plus dynamique de tous les temps.Le fleuron de la performance Range Rover allie performance, dynamisme et raffinement.Le SUV haute performance Range Rover Sport est propulsé par undéveloppantetLe V8 Twin Turbo propulse le SUV Range Rover Sport SV à unesur circuit et passe degrâce à un mode SV optimisé.Ledu Range Rover Sport SV combine des amortisseurs hydrauliques interconnectés, des amortisseurs pneumatiques réglables en hauteur et un système de contrôle de l'inclinaison. Ce système semi-actif supprime les barres antiroulis classiques, réduit le tangage et le roulis afin de maintenir quasi à l»horizontale la carrosserie dans les virages serrés et les fortes accélérations, tout en réduisant le poids, en augmentant l'adhérence.Plus basse de 10 à 25 mm que les autres Range Rover Sport, selon le mode de conduite choisi, la suspension 6D Dynamics du Range Rover Sport SV fonctionne avec l'ensemble des systèmes de châssis et de suspension.Dessont appliqués à la transmission intégrale, à la direction intégrale, à la vectorisation du couple par freinage, à la dynamique configurable et au différentiel arrière à verrouillage actif pour offrir une expérience de conduite semblable à celle d'une voiture de sport dans le mode SV sélectionnable par le conducteur.Le Range Rover Sport SV est doté de, notamment un sous-châssis arrière et des liaisons de suspension à la géométrie et à la technologie revisitées.Une crémaillère de direction à assistance électronique offre le rapport le plus direct de tous les Range Rover à ce jour.Les pneus arrière, de section 305, sont plus larges de 20 mm que les pneus avant de section 285. Cette disposition, avec des pneus Michelin Pilot Sport All Season 4, permet une configuration dynamique axée sur l'arrière qui améliore adhérence, stabilité et traction.L'augmentation de la rigidité du roulis à l'arrière permet de rendre la direction immédiatement réactive.Le Range Rover Sport SV peut générer une accélération latérale supérieure à 1,1G sur des pneus toutes saisons, comparable aux voitures de sport conçues pour la piste.Le Range Rover Sport SV bénéficie d'un système de freinage haute performance spécialement développé (freinage Dual-Cast en métal mixte de série et freinage Carbon Ceramic en option).Les freins Carbon Ceramic (CCB) offrent des performances de freinage exceptionnelles avec une résistance améliorée aux températures élevées, une durée de vie plus longue et une réduction du poids non suspendu de 34 kg par rapport aux disques de frein Dual-Cast qui équipent de série le nouveau Range Rover Sport SV.Le bouton SV Mode, situé sur le volant, optimise la direction, la boîte de vitesses automatique à huit rapports, la réactivité à l'accélération, le bruit d'échappement et le système de suspension 6D Dynamics pour offrir une expérience dynamique.Le mode SV permet également d'activer le programme de contrôle de stabilité TracDSC axé sur la piste.