Le Volkswagen ID. Buzz à empattement long accueille jusqu'à sept passagers

Lese décline dans uneL'ID. Buzz à empattement allongé est long deet doté deL'allongement de l'empattement de 250 mm permet de gagner en longueur et de disposer d'un espace pour accueillirL'ID. Buzz à empattement long est équipé d'une(capacité nette), ce qui lui confère davantage d'autonomie. Une pompe à chaleur améliore l'efficacité de la motorisation électrique en hiver.L'ID. Buzz version longue est disponible avec unLa vitesse de pointe est limitée électroniquement àL'ID. Buzz à empattement long franchit leUne version à transmission intégrale (GTX) d'une puissance de 250 kW (339 ch) a été annoncée pour 2024.L'ID. Buzz GTX atteint 100 km/h départ arrêté en 6,4 secondes.L'ID. Buzz à empattement long est doté d'un affichage tête haute, d'une nouvelle génération de système d'infodivertissement et d'un système de stationnement automatique piloté à distance par smartphone.Le toit panoramique avec vitrage intelligent n'est pas sans rappeler le Combi Samba des années 1950. Déployé sur une surface de 1,5 m², c'est le toit panoramique le plus vaste jamais fabriqué par Volkswagen. Son vitrage intelligent permet d'augmenter ou de diminuer électroniquement l'opacité du toit grâce à une molette tactile ou à la commande vocale.La version commercialisée en Amérique du Nord sera dotée de sièges climatisés et d'un logo Volkswagen lumineux à l'avant.L'ID. Buzz à empattement long sera disponible en 2024. Tous les modèles ID. Buzz sont fabriqués sur le site principal de Volkswagen Véhicules Utilitaires à Hanovre.