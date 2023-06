Le SUV familial hybride rechargeable MG EHS restylé affiche un design plus dynamique

Lancé en janvier 2021 sur le marché Européen, alors qu'il était commercialisé en Chine et en Thaïlande depuis 2018, le SUV familial hybride rechargeable PHEVa enregistré plus de 6 500 commandes en France.Lese distingue par unsur le segment des SUV familiaux hybrides rechargeables PHEV.La version restylée du SUV EHS affirme son caractère avec unfaisant écho aux derniers modèles du constructeur à l'octogone.Le MG EHS adopte les derniers codes du design MG, avec une, un, uneet des feux avant LED à partir de la finition Comfort.La face arrière reçoit également un nouveauet un nouveau traitement des feux arrière.longueur de(soit 3,6 cm de plus) et une hauteur de 1,69 mètre (soit 2,1 cm de plus). La largeur et l'empattement restent inchangés avec respectivement 1,88 mètre et 2,72 mètres.Le SUV hybride rechargeable PHEV MG bénéficie également d'unavec une interface repensée. Un processeur plus performant permet un accès aux fonctionnalités plus rapide et plus fluide. La connectivité CarPlay/Android Auto est intégrée à partir de la finition Comfort.La partie mécanique est inchangée : un moteur turbo essence 1.5 litre (119 kW/162 ch et 250 Nm) fonctionne avec un moteur électrique (90 kW/122 ch et 230 Nm).Le MG EHS affiche une puissance cumulée de, avec unL'EHS accélère de 0 à 100 km/h enLatransfère la puissance du moteur à essence et du moteur électrique aux roues avant.Le couple moteur du moteur à essence est transmis par une boîte de vitesses automatique à 6 rapports, tandis que le moteur électrique transmet la puissance par le biais d'une unité de transmission électronique à quatre rapports.Ensemble, ils forment une, permettant au véhicule de choisir le rapport adapté et de changer de vitesse rapidement dans toutes les conditions.Unealimente le moteur électrique du MG EHS hybride rechargeable.Le MG EHS peut parcourir jusqu'à(WLTP), sans aucune émission locale, uniquement grâce au moteur électrique.Le chargeur embarqué de 3,7 kW permet de recharger la batterie à un point de charge public (AC) en 4 heures 30 minutes environ.Le SUV hybride rechargeable MG est équipé d'un système de freinage par récupération, qui stocke l'énergie libérée lors de la décélération et la réutilise pour optimiser l'autonomie de la batterie ou réduire la consommation de carburant Les émissions moyennes de CO2 du MG EHS Hybride Rechargeable sont de 43 g/km selon le cycle WLTP.Le MG EHS sera disponible début juillet 2023.