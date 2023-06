La DS 9 reçoit le nouveau système multimédia de DS Automobiles

Pour l'année modèle 2023, laévolue avec un combiné d'instruments au nouveau design et l'introduction du nouveauLe système multimédia DS Iris System présente une, totalement configurable et personnalisable.L'affiche un menu composé de widgets pour accéder à toutes les fonctions d'un seul geste afin de gérer la navigation connectée 3D, la climatisation, les sources audionumériques et toutes les données du voyage.L'écran permet également d'afficher une, fournie par des caméras numériques haute résolution, ou d'accéder aux fonctions Mirror Screen, CarPlay et Android Auto en Wi-Fi ou via prises USB Type C.Laaccompagne le conducteur dans le choix du meilleur itinéraire. Elle suit l'état du trafic et calcule les meilleurs trajets en temps réel. L'écran affiche les zones de danger, dont les contrôles de vitesse, les prévisions météorologiques, les lieux et les tarifs des stations-service ou la localisation des parkings publics et des bornes de charge.Pour le stationnement en surface, le DS Iris System affiche le niveau de probabilité de trouver une place de stationnement rue par rue dans les principales grandes villes.Toutes less'effectuentLe système multimédia DS Iris System est connecté à l'qui permet d'envoyer des destinations du smartphone vers l'écran de DS 9, de programmer le préconditionnement thermique de l'habitacle ou la charge de la batterie, de consulter le niveau de charge de la batterie ou les données de ses précédents trajets, de recevoir des alertes proactives d'entretien ou d'utiliser une télécommande numérique pour verrouiller et déverrouiller les portes, allumer les feux ou activer l'avertisseur sonore.La DS 9 M.Y. 23 est proposée enavec deux propositions de 250 chevaux et 360 chevaux à quatre roues motrices.Laprésente un moteur 4 cylindres PureTech de 200 chevaux, accompagné d'une machine électrique de 80 kW (110 chevaux). La batterie de 15,6 kWh permet de parcourir jusqu'à 74 kilomètres selon le cycle combiné WLTP. Le chargeur embarqué de 7,4 kW autorise une charge de 0 à 100 % en 2 heures 23.Les émissions de CO2 tombent à 22 grammes par kilomètre avec une consommation de carburant homologuée à 1.0 litre / 100 km selon le cycle mixte WLTP (consommation théorique).Lapropose un moteur 4 cylindres de 200 chevaux et deux machines électriques, l'une de 110 chevaux (intégrée à la boîte de vitesses à l'avant) et l'autre de 113 chevaux (couplée au train arrière), accompagnés par une transmission à quatre roues motrices. La batterie de 15,6 kWh profite d'une gestion avancée pour conserver de l'énergie afin de répondre aux différentes sollicitations.La vitesse maximale de la DS 9 M.Y. 23 E-Tense 4x4 360 est limitée électroniquement à 250 km/h, avec la capacité d'atteindre 140 km/h sur la seule énergie électrique. Le 0 à 100 km/h est franchi en 5,6 secondes et le 1 000 mètres départ arrêté est accompli en 25,4 secondes.En mode zéro émission, DS 9 M.Y. 23 E-TENSE 4x4 360 parcourt 62 kilomètres selon le cycle combiné WLTP. La consommation de carburant est contenue à 1,5 litre aux 100 km (consommation théorique) avec des émissions de CO2 homologuées à 35 grammes / km selon le cycle WLTP.