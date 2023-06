Le Discovery Sport revisité s'offre un intérieur raffiné avec un tableau de bord digital

Lebénéficie de subtilesqui mettent en valeur son ADN caractéristique.Le Discovery Sport S est doté deaux couleurs de la carrosserie, d'uneen Gloss Black avec le motif hexagonal de Discovery, deen Indus Silver et d'un« Discovery Bright Atlas » sur le capot.Les modèles dynamiques sont plus affirmés, avec un toit contrasté et des détails extérieurs. La calandre, les bas de caisse et les pare-chocs inférieurs sont habillés d'une finition noire brillante spécifique. Les griffes avant Gloss Black sur les pare-chocs et les passages de roue renforcent le dynamisme de la voiture et la signature à trois lignes des prises d'air avant est emblématique du design Discovery.Le Discovery Sport bénéficie d'unReflétant le luxe moderne, l'intérieur du véhicule polyvalent de Gaydon embarque undoté d'un écran tactile en verre incurvé.L'habitacle du véhicule offrantoffre toutes sortes de rangements, de multiples configurations de sièges et de technologies de bien-être.La qualité luxueuse de l'habitacle tient auxL'intérieur est lumineux, spacieux et aéré.Les sièges sont ingénieusement conçus, pour une visibilité optimale depuis les trois rangées.Le, en option, accentue la sensation d'espace.Le Discovery Sport est doté d'un levier de vitesse habillé d'aluminium anodisé sombre et d'un volant multifonction à trois rayons. Disponible en cuir souple Windsor ou en textile sur les modèles S et SE, il dispose de boutons permettant d'interagir avec Pivi Pro ou d'activer un assistant vocal virtuel.Les Discovery Sport S et Dynamic SE sont habillés de cuir DuoLeather avec trois options de couleur disponibles.Le Discovery Sport Dynamic HSE est disponible en cuir Windsor Ebony avec des coutures Lunar Grey sur les sièges.Avec une capacité pouvant aller jusqu'à sept places, l'intérieur polyvalent du Discovery Sport offre 24 configurations possibles de sièges.Laet s'incline en configuration 40:20:40.Lelorsque tous les sièges arrière sont rabattus.Un hayon électrique facilite le chargement et le déchargement.Chaque Discovery Sport est équipé d'un tableau de bord digital et de palettes de changement de vitesse au volant.La console centrale est dotée d'unLa configuration du r système d'infodivertissement PiviPro comprend des barres latérales accessibles en permanence, qui permettent l'accès à des raccourcis vers les commandes et fonctions clés du véhicule, notamment les fonctions multimédias, le volume, la climatisation et la navigation. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à 90 % des tâches en deux clics depuis l'écran d'accueil.L'IA vocale Alexa d'Amazon, et Apple CarPlay sans fil facilitent le contrôle des principales fonctions.Android Auto est également proposé de série.La console centrale redessinée libère de l'espace de rangement et accueille le chargement sans fil des appareils.Deux chargeurs USB-C sont disponibles à chaque rangée pour que tout le monde reste entièrement connecté et chargé, avec une alimentation de 12V pour la deuxième rangée et de l' espace de stockage.La version sept places bénéficie de la climatisation et de la recharge USB-C pour la troisième rangée.Le Discovery Sport est doté d'uneavec la solution Cabin Air Purification Plus. Le système assure la filtration des PM2,5 et le contrôle du CO2 . Le système intègre la technologie nanoe X pour lutter contre les agents pathogènes et aider à réduire odeurs, bactéries et allergènes tandis que la technologie Air Quality Index (AQI) permet de surveiller, sur l'écran, la qualité de l'air extérieur sur place et à destination.Le Discovery Sport revisité propose leset, qui affichent des informations sur l'écran tactile de 11,4 pouces.Leprocure une vue dégagée à l'arrière du véhicule, même lorsque la lunette est obstruée.Le Discovery Sport propose une gamme deLa conception des batteries de la motorisationoffre, en conditions réelles, une autonomie qui peut atteindre 47 km en mode de conduite électrique. Une charge de 0 à 80 % est possible en 30 minutes grâce à la recharge en courant continu proposée de série.L'associe un moteur trois cylindres turbo Ingenium de 1.5 litre à un moteur électrique et à une batterie lithium-ion de 14,9 kWh avec une autonomie électrique certifiée WLTP allant jusqu'à 61 km.Le moteur àIngeniumet le moteurIngeniumcomplètent la gamme. Pour les deux types de carburant, la technologie de l'hybride léger permet un démarrage/arrêt en douceur. Grâce à un démarreur entraîné par courroie et à un bloc-batterie, l'énergie normalement perdue à la décélération est récupérée et renvoyée vers une batterie de 48 volts, ce qui permet d'améliorer les performances et de réduire la consommation de carburant