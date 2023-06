Le Range Rover Evoque affiche un design épuré

Le nouveause caractérise par unede sonavec une silhouette de coupé L'allure extérieure sophistiquée du Range Rover Evoque est rehaussée par une. Le design de la calandre contribue à donner un air de famille à l'ensemble de la marque Range Rover.Le design extérieur est renforcé par desdotés de la dernière technologie LED Pixel et d'un graphisme ciselé.De nouveauxcomplètent le toit flottant caractéristique, la ligne de caisse ininterrompue et les poignées de porte affleurantes et déployables qui définissent l'ADN du Range Rover Evoque.Le Range Rover de luxe compact estque son prédécesseur.À l'intérieur, la philosophie de design épuré du Range Rover Evoque est renforcée par un équi semble flotter dans le champ de vision du conducteur.Situé plus en hauteur et plus près du conducteur, il libère de l'espace pour le rangement intérieur et le chargement des appareils sans fil.Les commandes de la climatisation, des sièges et du volume audio sont visibles grâce à des barres latérales, dotées de commandes coulissantes multifonctionnelles situées de part et d'autre. Les commandes virtuelles offrent un accès direct aux fonctions fréquemment utilisées, notamment les commandes individuelles de température pour les occupants avant, les caméras, la navigation et le volume audio. Près de 80% des tâches peuvent être effectuées en deux clics à partir de l'écran d'accueil.Alexa d'Amazon offre la possibilité de contrôler divers paramètres et fonctionnalités à l'aide de commandes vocales naturelles tout en réduisant le risque de distraction. Alexa est intégrée à Pivi Pro et peut simplement être activée en disant « Alexa » ou en cliquant sur le bouton Alexa sur l'écran tactile.Le système PiviPro prend en charge la connectivité smartphone avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto sans fil.Le chargement sans fil des appareils à partir d'une zone de rangement dans la console centrale permet une recharge rapide immédiate et réduit le besoin de câbles.Le Range Rover Evoque est, ce qui permet aux occupants de se divertir et de rester connectés. PiviPro dispose de la technologie eSIM intégrée et d'une architecture basée dans le cloud, ce qui signifie qu'il offre un accès complet à une gamme d'applications en ligne, dont Spotify et Deezer qui sont intégrés au système d'infodivertissement.À chaque démarrage, les conducteurs se voient présenter un écran Pre-Drive pour un accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées, telles que le désembuage des vitres et les sièges chauffants. Une fois en mouvement, il disparaît pour laisser la place à l'écran d'accueil habituel à trois fenêtres qui peut être personnalisé.La technologie Pivi Pro bénéficie de mises à jour régulières du logiciel SOTA et Alexa d'Amazon intégrée.Le design épuré de la console centrale comprend un nouveau levier de vitesse tactile pour les modèles à transmission automatique.L'habitacle est encore plus accueillant avec un toit panoramique qui baigne la cabine de lumière naturelle et des options textiles tactiles sans cuir.Le Range Rover Evoque offre des technologies de caméras sophistiquées avec vue panoramique 3D,ClearSight Ground View et ClearSight Interior Rear View.La visibilité de nuit est assurée par lesavec les phares de jour (DRL). De série sur Dynamic HSE et Autobiography, le système comporte trois fois plus de LED que les précédents phares Matrix LED. Chaque phare comporte quatre modules de pixels, contenant 67 LED qui s'adaptent avec précision aux conditions de la route pour fournir un faisceau avant optimal.Leutilise les données relatives à la vitesse et à la direction pour réagir à la route et éclairer les virages et les accotements sombres tandis que les feux de route peuvent concentrer la lumière à près de 500 mètres de distance.Capable de créer des zones d'ombres autour de quatre objets venant en sens inverse et d'éviter l'éblouissement, le systèmes'adapte automatiquement à la vitesse du véhicule, en projetant un faisceau large à faible vitesse et un faisceau plus intense et plus long au-delà de 70 km/h.Le Range Rover Evoque propose une gamme d'et d'. Cela inclut le moteur hybride électrique rechargeable P300e de pointe, disponible avec une gamme de moteurs à essence et diesel Ingenium, tous dotés de la dernière technologie de véhicule électrique hybride léger (MHEV).L'permet d'effectuer les trajets quotidiens en mode électrique, sans émission d'échappement locale. L'Evoque P300e peut parcourir jselon le cycle WLTP (jusqu'à 48 km en conditions réelles).Le groupe motopropulseur hybride électrique P300e combine un moteur à essence Ingenium à trois cylindres avec un moteur électrique de 80 kW, fournissant uneet accélérant de zéro à 100 km/h en 6,4 secondes.Dotée d'une, l'Evoque P300e dispose d'une capacité de charge en courant continu rapide, pour des recharges rapides en 30 minutes. À l'aide d'un chargeur domestique de 7 kW, une charge de 0 à 100% peut être effectuée en deux heures environ.Des(MHEV) complètent la gamme. La technologie MHEV améliore l'efficacité et la réactivité grâce à un démarreur à courroie (BiSG) qui récupère l'énergie normalement perdue au freinage et à la décélération. Il est stocké dans uneet est redéployé lors de l'accélération, offrant un fonctionnement plus précis du système d'arrêt-démarrage qui permet d'économiser du carburant.L'engagement et l'aplomb égale à un Range Rover sur tous les terrains, sont assurés par des technologies de châssis de pointe.La technologieajuste la suspension de manière optimale en fonction des conditions, améliorant ainsi le confort de conduite et la maniabilité. Il existe un calibrage spécifique pour la conduite tout-terrain tandis que la modification des paramètres de conduite via le système Configurable Dynamics permet d'obtenir des performances et une agilité élevées sur route.Les capacités tout-terrain sont garanties par lede couple à la demande (AWD), qui répartit le couple de façon optimale en fonction des conditions, en conduite dynamique sur route ou au démarrage sur surface glissante.Le systèmepermet d'ajuster les paramètres du véhicule en fonction de l'environnement de conduite, avec un choix entre les modes Eco, Comfort (Confort), Grass-Gravel-Snow (Herbe-Gravier-Neige), Mud-Ruts (Boue-Ornières), Sand (Sable), Dynamic et Automatic. Chacun des modes de conduite modifie les réglages du moteur, de la transmission, des systèmes de traction intégrale et de contrôle de la suspension et de la stabilité pour une motricité optimale.