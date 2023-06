La BMW X1 M35i xDrive s'appuie sur le plaisir de conduire spontané

Le Sports Activity Vehicle (SAV) compactse décline dans une versionLa BMW X1 M35i xDrive embarque un puissantet uneLeutilise la technologie M TwinPower Turbo pour atteindre une puissance maximale deLa BMW X1 M35i xDrive atteint les 100 km/h enLa vitesse maximale sur circuit du SAC BMW est limitée électroniquement àLa technologie du châssis spécifique M s'associe à la transmission intégrale intelligente BMW xDrive pour offrir des caractéristiques de performance élevées.Le modèle performance de la BMW X1 est doté de caractéristiques exclusives de design et d'équipements réservés aux modèles hautes performances de BMW M. Il s'agit notamment des deux paires de sorties d'échappement et des sièges M Sport optionnels avec logo M éclairé.La BMW X1 M35i xDrive est équipée du BMW iDrive avec QuickSelect et du système d'exploitation BMW OS 9.Les livraisons de la BMW X1 M35i xDrive débuteront en novembre 2023.Le quatre cylindres essence de dernière génération profite de plusieurs innovations par rapport au moteur de la génération précédente, dont l'adoption du cycle de Miller, des orifices d'admission et des chambres de combustion redessinés, ainsi que des modifications au niveau du calage de l'arbre à cames, de l'injection, du système d'allumage et de l'acheminement des gaz d'échappement.Parmi les points forts du moteur 2.0 litres de la gamme M, citons un entraînement du vilebrequin extrêmement robuste, un système optimisé d'alimentation en huile des pistons avec canaux de refroidissement, ainsi que des coussinets et des chapeaux de paliers principaux repris du moteur six cylindres en ligne à essence de la dernière génération. La technologie M TwinPower Turbo a été améliorée en augmentant les performances du système de turbocompression et le refroidissement indirect de l'air de suralimentation, tout en introduisant la double injection pour la préparation du mélange en fonction du point de charge.Le bloc quatre cylindres M est équipé de la distribution variable Vanos avec optimisation de l'alimentation en huile de l'actionneur et de la distribution entièrement variable Valvetronic.Le moteur 2.0 litres génère sa puissance maximale entre 5 750 et 6 500 tr/min, tandis que le couple maximal de 400 Nm est disponible entre 2 000 et 4 500 tr/min.La puissance du quatre cylindres est accompagnée d'une bande sonore provenant du système d'échappement spécifique M.La BMW X1 M35i xDrive est équipé d'une quadruple sortie d'échappement. Nichée à gauche et à droite de la jupe arrière, elle est la signature des modèles haute performance de BMW M.La boîte à sept rapports se distingue par des changements de vitesse précis.Les palettes au volant permettent des interventions manuelles rapides dans les changements de rapports.La fonction M Sport Boost est disponible pour des accélérations rapides. Dans ce cas, tous les systèmes du groupe motopropulseur et du châssis passent à leur réglage le plus sportif lorsque le conducteur appuie sur la palette de changement de vitesse gauche pendant au moins une seconde.Le système de transmission intégrale intelligente BMW xDrive assure la répartition de la puissance motrice entre les roues avant et arrière en fonction des besoins en toutes situations. Le système est relié en permanence à la technologie de contrôle du châssis. Un embrayage à commande électrohydraulique permet de diriger le couple moteur vers les roues arrière en l'espace de quelques millisecondes, ce qui améliore considérablement la traction, la stabilité directionnelle et les performances sportives.Le système de transmission intégrale est assisté par le différentiel mécanique à glissement limité intégré à la boîte à sept rapports. Il permet de limiter la différence de vitesse entre les roues avant. Avec un facteur de blocage pouvant aller jusqu'à 26 %, il augmente la traction sur les terrains meubles ou dans des conditions météorologiques défavorables, tout en améliorant l'agilité et la dynamique de conduite dans les virages à grande vitesse.La BMW X1 M35i xDrive est équipée de série de la suspension SelectDrive M, dont les amortisseurs réglables et sélectifs en fréquence à commande mécanique bénéficient à la fois à l'agilité et au confort sur longue distance. Les pics de pression à l'intérieur des amortisseurs sont atténués à l'aide de soupapes supplémentaires actives du côté de la détente. Le système offre une réponse confortable lors de l'absorption de petites bosses sur la chaussée, combinée à des caractéristiques d'amortissement sportives dans des situations de conduite dynamiques.La technologie de châssis spécifique M sur le modèle performance permet de réduire la hauteur de conduite de 15 millimètres par rapport aux autres variantes de la BMW X1.La direction sportive de série associe une assistance Servotronic asservie à la vitesse à un rapport de crémaillère très direct.Le système de freinage génère une puissance de freinage s'adaptant aux sollicitations du conducteur, tout en offrant un retour d'information via la pédale de frein. Le système regroupe les fonctions d'activation, d'amplification et de contrôle du freinage, tandis qu'un actionneur électrique est utilisé pour déclencher la pression de freinage requise.La BMW X1 M35i xDrive est proposé en option avec les freins M Compound, comprenant des freins à quatre pistons et à calliper fixe avec des disques percés de 385 millimètres aux roues avant.Le système de freinage arrière est composé d'étriers monopiston à calliper flottant, avec frein de stationnement intégré, et de disques de 330 millimètres à l'arrière.Les disques de frein à ventilation interne sont composés d'un anneau en fonte grise et d'une chambre en aluminium.Les freins composites M offrent une puissance de freinage stable, même sous des charges élevées.Le poids a été minimisé et les masses non suspendues sont réduites par rapport aux systèmes de freinage conventionnels.Les étriers de frein sont peints en gris et portent le logo M.La technologie de limitation du patinage des roues est un élément important, à côté du système DSC (contrôle dynamique de la stabilité).La fonction d'antipatinage est intégrée à la gestion du moteur. Cela élimine les longs chemins de signaux vers l'unité de contrôle DSC. Les signaux correctifs sont appliqués jusqu'à dix fois plus rapidement que dans les systèmes conventionnels. La limitation du patinage des roues, proche de l'actionneur, garantit une traction optimisée (même sur les routes glissantes), une stabilité inébranlable en ligne droite en cas de forte accélération et une excellente stabilité directionnelle dans les virages.Des jantes M en alliage léger à rayons doubles de 19 pouces complètent la spécification du châssis sur mesure de la BMW X1 M35i xDrive.Les jantes en alliage léger de série sont chaussées de pneus de 20 millimètres.Des jantes M en alliage léger de 20 pouces au design exclusif à deux branches et des pneus sport figurent sur la liste des options