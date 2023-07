La Ferrari SF90 XX Spider à moteur V8 hybride rechargeable développe une puissance de 1 030 ch

dévoile laspéciale en série limitée sur le circuit de Fiorano.Inspirée de la Ferrari SF90 Spider, la version spéciale hybride rechargeable à moteur V8 repousse les limites des performances routières des modèles Ferrari.La SF90 XX Spider équipée d'uns'inspire du bolide SF90 Spider, tout en faisant passer ses performances impressionnantes et son expérience de conduite extrême à des niveaux inédits.La SF90 XX Spider bénéficie des mêmesque la SF90 XX Stradale, mais aussi de flux d'air au niveau du cockpit spécifiquement développés qui garantissent un excellent confort aux occupants avec le toit ouvert.La SF90 XX Spider est équipée dude Ferrari, composé de panneaux en aluminium.Le toit se déploie et se rétracte en 14 secondes et peut être actionné à une vitesse allant jusqu'à 45 km/h.Les performances sont renforcées par la puissance dede son bloc V8 hybride rechargeable (soit 30 ch de plus que la SF90 Spider), sa logique logicielle exclusive et l'utilisation de solutions aérodynamiques radicales, dont un spoiler arrière fixe qui offre une déportance de 530 kg à 250 km/h.La SF90 XX Spider hérite de la construction PHEV de la SF90 Spider, où le moteur thermique V8 est intégré à trois moteurs électriques, dont deux indépendants sur l'essieu avant, et un situé entre le moteur et la boîte de vitesses à l'arrière.Cette configuration permet au bolide Ferrari de libérer jusqu'à 1 030 ch (soit 30 ch de plus que la SF90 Spider).Grâce à ses 797 ch, le moteur V8 turbo central arrière élève le niveau de performances de l'architecture PHEV.Le bloc moteur de la SF90 Spider a servi de point de départ au moteur F154FB qui alimente la SF90 XX Spider.L'efficacité a été renforcée grâce au polissage des conduits d'admission et d'échappement tandis que le taux de compression a été relevé grâce à l'utilisation de nouveaux pistons et à l'usinage spécifique de la chambre de combustion.L'élimination du système d'air secondaire a permis d'alléger le moteur de 3,5 kg par rapport à la version précédente.La sonorité de la SF90 XX Spider a été repensée. Pour produire un son encore plus plein et plus riche, et célébrer toutes les harmoniques de la plage de régime du moteur V8, le système « hot tube » a été optimisé. Le système transmet les pulsations de combustion du moteur V8 de Ferrari dans l'habitacle en mettant en évidence les hautes fréquences.L'utilisation de nouveaux matériaux a permis d'améliorer la clarté acoustique du système pour produire une explosion très riche du son du moteur V8 de Ferrari.Le tube provenant du plénum d'admission a été repensé et repositionné au plus près de la cloison de l'habitacle afin que les occupants bénéficient d'harmoniques plus puissantes, le moteur aspirant plus d'air pour délivrer le couple souhaité. Le résonateur est proche du moteur pour créer une harmonie plus riche et accroître l'intensité.Le travail effectué sur les deux branches du système « hot tube » a permis d'améliorer la qualité sonore à mi-régime. A mesure que la la SF90 XX Spider se rapproche du limiteur, le point où elle libère le maximum de sa puissance, les modifications apportées permettent d'augmenter de manière fluide et progressive à la fois la qualité et l'intensité.Comme la SF90 Spider, la SF90 XX Spider dispose de trois moteurs électriques, dont l'un est situé entre le moteur thermique et la boîte de vitesses, et deux sur l'essieu avant. Dans ce cas, ils délivrent un maximum de 233 ch (171 kW), grâce un extra boost.Une batterie lithium-ion haute performance alimente les trois moteurs, garantissant 25 km d'autonomie en mode tout électrique. Lorsque le moteur thermique est coupé , les moteurs avant permettent à la voiture d'atteindre les 135 km/h.La logique de commande gère de manière optimale, selon les besoins, les flux d'énergie axés soit sur l'efficacité, soit sur les performances.Le conducteur peut utiliser le sélecteur eManettino sur le volant pour choisir parmi quatre modes de gestion d'énergie.En mode eDrive, le moteur thermique est coupé et la traction est confiée entièrement à l'essieu avant.Le mode Hybrid privilégie l'épuisement de l'énergie de la batterie et gère les transitions de manière autonome, en maximisant l'autonomie tout électrique.En mode Performance, le moteur thermique reste en fonctionnement pour maintenir des performances constantes.En mode Qualifying, le système libère sa puissance maximale, grâce à une logique de commande qui favorise les performances grâce à la fonction d'extra boost.La SF90 XX Spider conserve la boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports de la SF90 Spider.Cependant, la logique de changement de rapport évolue : la SF90 XX Spider utilise la logique brevetée introduite sur la Ferrari Daytona SP3 pour atteindre des profils d'accélération dynamiques engageants.Cette logique améliore le son du passage de rapports en introduisant une note d'échappement similaire au son produit par le dépassement au décollage, d'une conduite performante à moyen/haut régime.Les ingénieurs de Ferrari ont développé un calibrage moteur spécifique, qui fonctionne en synergie avec la logique de commande de la boîte de vitesses. La séquence d'actionnement de la SF90 Spider a été repensée et le cycle de pression de la chambre de combustion a été optimisé pour maximiser l'intensité du son du passage de rapports, au point de décollage pour permettre l'engagement de la boîte de vitesses.La SF90 XX Spider réalise les performances aérodynamiques les plus efficaces de toutes les routières de l'histoire de Ferrari. Elle offre le double de la déportance maximale de la SF90 Spider. Le résultat a été atteint en repensant la gestion du flux de refroidissement des composants thermiques et électriques ainsi que le compartiment moteur pour offrir la puissance maximale la plus élevée disponible.D'un point de vue aérodynamique, l'élément emblématique est l'aile fixe arrière. Cet élément affiche un énorme potentiel aérodynamique. La forme a été dictée par la nécessité d'affiner efficacement la manière dont le champ de pression créé par l'aile interagit avec les systèmes de pression et de contrepression qui se développent autour du shut-off Gurney.Ce dernier, qui a également été repensé, gère le compromis déportance/traînée, et propose deux configurations : la configuration LD (Low Drag, Faible traînée) où l'élément mobile est relevé et caréné avec la partie fixe, minimisant la traînée pour améliorer les performances longitudinales, et la configuration HD (High Downforce, Déportance élevée), où l'élément mobile est abaissé pour fermer la zone de flux, permettant à l'air de heurter la partie fixe. Cela génère une zone de surpression qui, outre la génération de déportance arrière, dévie également le flux entrant verticalement pour contribuer à assurer un niveau de déportance arrière élevé : 315 kg à 250 km/h.Le moteur thermique bénéficie d'un meilleur refroidissement grâce à la plus grande efficacité des radiateurs avant du circuit de refroidissement haute température.La disposition du soubassement a également été optimisée pour garantir une meilleure extraction de l'air sortant des radiateurs devant les roues avant.Les grilles latérales situées sur la partie inférieure du pare-chocs avant ont été redessinées et sont désormais plus grandes que sur la SF90 Spider afin de réduire la contrepression.L'augmentation simultanée de la puissance et de la déportance a posé un défi que les ingénieurs de Ferrari ont relevé en inversant l'agencement du radiateur à température moyenne chargé de refroidir les composants électriques, en améliorant son efficacité et en intégrant une partie du soubassement de la voiture, afin d'étendre les surfaces efficaces qui contribuent à générer une déportance avant.L'inclinaison différente du radiateur avant améliore les coefficients aérodynamiques, canalisant simultanément les flux d'air chaud à travers et sur le capot avant. Les flux sont pilotés et canalisés sur la voiture par deux S-Ducts situés de part et d'autre des aérateurs au centre du capot.À l'arrière de la SF90 XX Spider, une prise d'air située devant l'entrée de l'admission d'air du refroidisseur nettoie et ralentit l'expansion du flux arrivant dans les radiateurs. Lorsque la SF90 XX Spider se déplace, l'air frais est aspiré dans le compartiment moteur par trois ouvertures : la première est située au-dessus de l'admission du refroidisseur sur le côté et la deuxième traverse le capot moteur, alors que la troisième est constituée d'une paire de conduits localisés sur les côtés des supports du spoiler fixe.La SF90 XX Spider est également dotée d'un séparateur avant spécifique, plus grand que celui de la SF90 Spider et qui a bénéficié d'un travail minutieux en soufflerie. Il génère un tube de flux d'air alimenté sous la voiture qui est ensuite exploité par le soubassement.Plus grand et plus large, le diffuseur avant contribue à l'augmentation de la déportance, qui dépasse les 45 kg à 250 km/h, en travaillant en synergie avec les générateurs de vortex qui ont été repensés. La déportance générée par le soubassement est stabilisée et multipliée par des surfaces de carrosserie spécifiquement formées.L'introduction des grilles sur le passage de roue avant permet une extraction dynamique du passage de roue avant, donnant ainsi à la voiture une déportance globale à l'avant de 325 kg à vitesse maximale.L'augmentation de la traînée a été gérée en travaillant sur les formes ayant le plus grand impact potentiel sur le coefficient de traînée de la carrosserie : deux prises d'air différentes ont été intégrées dans le pare-chocs avant pour réduire la surpression et augmenter la perméabilité de la carrosserie. La première, située au niveau du radiateur avant, crée une petite bulle qui protège plus efficacement la roue avant. La seconde canalise l'air directement sur le capot avant, favorisant ainsi la circulation de l'air sur ce dernier et sur les flancs, tout en maintenant la propreté du tube de circulation entrant dans les radiateurs sur les côtés.L'évacuation de la partie arrière du passage de roue a un effet bénéfique à la fois sur la génération de la déportance et sur la traînée, et les surfaces créées permettent une bonne gestion du flux d'air sortant de la roue.Le développement du diffuseur arrière a été renforcé pour garantir son rôle essentiel en générant une déportance efficace, grâce à une conception soignée du bord de fuite autour du volume d'expansion.La SF90 XX Spider bénéficie des mêmes solutions aérodynamiques avancées que la SF90 XX Stradale, mais aussi de flux d'air au niveau du cockpit spécifiquement développés qui garantissent un excellent confort aux occupants avec le toit ouvert.Avec le développement de la SF90 XX Spider, l'accent a été mis sur la production de la voiture de route la plus performante de Ferrari. L'exploitation des performances s'est avérée importante, notamment en ce qui concerne la capacité du mode électrique à permettre une conduite performante à la fois dans les conditions typiques de la ville et dans les virées extra-urbaines. L vitesse maximale en mode eDrive est de 135 km/h.Le passage du mode électrique au mode hybride se fait en douceur grâce à la coordination fluide entre l'essieu avant électrique, la boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports, le moteur électrique monté à l'arrière et le moteur V8. L'accélération est progressive et continue.Les fonctions Vectorisation du couple et Récupération d'énergie au freinage et au décollage sont disponibles dans toutes les configurations.Le système Ferrari Dynamic Enhancer (2.0) est actif dans toutes les positions dynamiques de Manettino et toutes les conditions d'adhérence. Les différents systèmes sont tous gérés par le système électronique de contrôle électronique du patinage latéral (eSSC) 1.0.Le contrôleur ABS Evo, grâce à son intégration dans le capteur 6W-CDS, améliore à la fois l'efficacité et la répétabilité en freinage haute performance en conditions sèches. Il fonctionne dans des situations de forte adhérence et dans les positions Manettino à partir de Race, en utilisant les données du capteur 6W-CDS pour obtenir une estimation précise de la vitesse de la voiture. Cela permet de déterminer le glissement cible des quatre roues et d'optimiser la répartition de freinage.La force longitudinale des quatre pneus peut être mieux exploitée pendant un freinage en ligne droite comme en virage, où l'essieu arrière doit offrir un compromis naturel entre les performances de freinage longitudinales et la stabilité latérale. Le système maximise la répétabilité de la manœuvre de freinage selon une valeur cible, réduisant ainsi les pertes dues aux tolérances des composants ou à la variabilité naturelle des conditions d'essai. Le contrôleur permet à la SF90 XX Spider de freiner plus tard et de manière plus répétable sur piste.Le capteur 6W-CDS fournit beaucoup de données: plus particulièrement, sa capacité à mesurer à la fois l'accélération et la vitesse de rotation sur trois axes (X, Y, Z) permet aux autres contrôles dynamiques du véhicule de mieux comprendre le comportement dynamique de la voiture, et d'intervenir avec plus de précision.La logique de commande d'extra boost garantit une puissance supplémentaire en rafales courtes. La mission de ce logiciel, actif uniquement dans le mode Qualifying de l'eManettino, est de produire, au moment critique où la voiture sort d'un virage, un surplus de puissance, capable d'améliorer le temps au tour de 0,25 seconde sur le circuit de Fiorano. La logique commande le niveau de puissance, la gestion des performances maximales avec la charge de la batterie, ainsi que le suivi de l'état des composants dans le but d'optimiser la puissance électrique.La disponibilité de l'extra boost est signalée par un graphique qui s'affiche sur la partie droite du tableau de bord, et indique le nombre de rafales restantes (30 maximum). La logique de commande garantit la disponibilité totale de cette fonction pendant au moins un tour en fonction des caractéristiques individuelles de la piste.La voiture dispose d'une configuration avec des caractéristiques élastiques et des angles cinématiques conçus uniquement pour optimiser son comportement extrême.Étant donné que la voiture offre une déportance plus élevée que la SF90 Spider et par conséquent une décélération plus rapide, le système de freinage de la SF90 XX Spider est passé au niveau supérieur.La voiture conserve les étriers Aéro à l'avant, mais les disques avant ont été entièrement repensés pour améliorer le refroidissement.Les disques arrière affichent un diamètre de 390 mm et les plaquettes de frein possèdent un design qui optimise la surface de contact pour améliorer le coefficient de frottement.La SF90 XX Spider est la version la plus extrême de la SF90 Spider. Ses critères de conception sont ceux d'une voiture de course, calibrés pour une homologation pour une utilisation sur route.La SF90 XX Spider a permis au Styling Centre de Ferrari d'utiliser les modifications apportées à l'arrière de la voiture pour créer une architecture immédiatement reconnaissable, où l'arc-boutant de Ferrari s'intègre au thème de la flèche à l'avant. L'effet visuel qui en résulte prolonge la carrosserie vers l'avant et donne une allure différente de la SF90 XX Stradale.Le centre de gravité de la voiture semble plus bas, notamment vu de côté. Ce n'est pas seulement à cause du toit, doté d'un pare-brise enveloppant qui se fond dans les vitres latérales, mais aussi parce que les arcs-boutants sont plus bas que sur la SF90 XX Stradale. Bien que les arceaux dépassent du reste de la carrosserie lorsque le toit est abaissé, leur composition en fibre de carbone se marie avec le look large et trapu créé par les arcs-boutants.Lorsque le toit est relevé, les arceaux se rejoignent sans heurt et ne font qu'un avec la structure du toit.Comme les arceaux de sécurité, le toit est en fibre de carbone. Grâce au mécanisme du toit rétractable Ferrari (RHT), il peut être ouvert pendant que la voiture roule en 14 secondes à une vitesse pouvant atteindre 45 km/h, permettant ainsi aux occupants de profiter au maximum de la voiture par tous les temps.Le fil conducteur du design intérieur de la SF90 XX Spider a été de mettre en valeur l'esprit de compétition du cockpit grâce à des solutions synonymes d'allègement.Les principales zones concernées sont les panneaux de porte, le tunnel et les tapis, dont les formes et les tissus techniques sont plus simples, tandis que la fibre de carbone a été utilisée pour les zones fonctionnelles.La partie supérieure du tableau de bord est habillée d'Alcantara, tandis que la partie inférieure est recouverte d'un tissu technique.Un siège de course spécifique, doté d'une structure tubulaire en fibre de carbone et de renforts d'assise, a été conçu pour améliorer le plaisir de la conduite sportive sans sacrifier le confort. Le mécanisme d'inclinaison du dossier est intégré au siège à l'aide de matériaux de garnissage élastiques qui masquent la séparation entre le dossier et l'assise du siège.599 exemplaires de la SF90 XX Spider seront construits à Maranello.GROUPE MOTOPROPULSEURType: V8 - 90° - BiturboCylindrée totale: 3990 cm3Alésage et course: 88 x 82 mmPuissance maximale: 797 ch (586 kW) à 7900 tr/minCouple maximal: 804 Nm à 6 250 tr/minRégime maximal: 8000 tr/minTaux de compression: 9.54:1Puissance spécifique: 200 ch/LPuissance maximale des moteurs électriques: 233 ch (171 kW)Capacité de la batterie: 7,9 kWhAutonomie maximale en mode électrique: 25 kmDIMENSIONS ET POIDSLongueur: 4850 mmLargeur: 2014 mmHauteur: 1225 mmEmpattement: 2650 mmVoie avant: 1683 mmVoie arrière: 1674 mmPoids à sec: 1660 kgRapport poids/puissance: 1,61 kg/chRépartition du poids: 44% à l'avant/56% à l'arrièreCapacité du réservoir: 68 litresPNEUS ET JANTESAvant: 255/35 ZR F20Arrière: 315/30 ZR F20FREINSAvant: CCM, 398 x 223 x 38 mmArrière: CCM, 390 x 263 x 32 mmTRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSESBoîte de vitesses F1 à double embrayage et 8 rapportsCOMMANDES ÉLECTRONIQUESeSSC(electronic Side Slip Control) 1.0 ; E4WD ; SCM ; FDE 2.0 ; EPS ; ABS « EVO »PERFORMANCESVitesse maximale: 320 km/hde 0 à 100 km/h: 2,3 secondesde 0 à 200 km/h: 6,7 secondes