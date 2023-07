La Fiat 600e électrique incarne la mobilité urbaine italienne

Lamarque le retour de la marque Fiat sur le segment B.Avec des(4,17 mètres de long), un, une het une, la Fiat 600e électrique vise la mobilité urbaine.Considérée comme la grande sœur de la Fiat 500e électrique, la Fiat 600e électrique affiche uneque la 500e électrique ainsi qu'uneL'aspect extérieur est rehaussé par des jupes et des passages de roue noirs et mats, le nom « 600 » en chrome à l'avant et sur les bas de caisse.Lese retrouve jusque dans le drapeau italien embossé dans le pare-chocs arrière.À l'intérieur, les passagers peuvent sélectionner jusqu'à 8 couleurs différentes pour personnaliser l'et l»écran tactile de 10,25 pouces, avec un total de 64 combinaisons chromatiques possibles.Le siège conducteur est équipé d'un réglage électrique à 6 positions et d'une fonction de massage dorsal.Tapis de sol en velours, sièges arrière 40/60, USB type A et type C plus type C en rang 2, chargeur sans fil pour smartphone et ouverture sans clé avec capteur de proximité constituent l'équipement de la Fiat 600e.La Fiat 600e offre une capacité de chargement de 360 litres dans le coffre et 15 litres de volume de rangement intérieur. Les passagers peuvent loger leurs effets personnels au niveau du tunnel central, dans les vide-poches des sièges avant et dans les espaces de rangement situés à l'avant du véhicule.Le moteur, d'une puissance de 115 kW (156 ch) assure une accélération de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes.La Fiat 600e électrique propose trois modes de conduite (éco, normal, sport) sélectionnables en fonction du style de conduite souhaité.La batterie lithium-ion d'une capacité de 54 kWh confère à la Fiat 600e électrique une autonomie de plus de 400 km en cycle mixte WLTP.La Fiat 600e est équipée d'un système de charge rapide de 100 kW permettant de recharger rapidement la batterie. Il faut par 27 min pour passer de 20% à 80% de charge.La Fiat 600e est également équipée d'un chargeur embarqué de 11 kW et d'un câble Mode 3 pour la recharge à domicile ou dans les lieux publics, garantissant une charge complète en moins de 6 heures.La Fiat 600e est équipée de dispositifs de sécurité et d'assistance dont une conduite assistée de niveau 2.Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) permet de freiner ou d'accélérer en fonction du trafic.Le système d'assistance intelligente à la vitesse relève les limitations de vitesse et préconise leur application.Le système de détection des angles morts utilise des capteurs à ultrasons pour surveiller les angles morts et avertir de la présence d'obstacles grâce à des témoins lumineux situés sur les rétroviseurs extérieurs.Parmi les équipements technologiques figurent, le freinage autonome d'urgence pour la détection des cyclistes et des piétons, ainsi que la détection de la somnolence pour surveiller le niveau de concentration du conducteur.Les capteurs à 360° et la caméra de recul à 180° avec quadrillage dynamique permettent d'éviter les obstacles lors des manœuvres de stationnement ou les manœuvres complexes.En termes de confort, la Fiat 600e est dotée d»un hayon électrique à ouverture mains libres, d»un siège conducteur avec fonction massage, d»une climatisation automatique et de détecteurs de pluie et de luminosité.En termes de connectivité, un système audio à 6 haut-parleurs, un écran tactile de 10,25 pouces avec système de navigation, une connectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un combiné numérique de 7 pouces et des services connectés UConnect Services complètent l'offre.La Fiat 600e propose les services connectés UConnect Services, notamment les commandes vocales pour dialoguer avec la navigation connectée embarquée. Les cartes du système de navigation TomTom affichent les stations de recharge disponibles sur l'itinéraire et fournissent des informations en temps réel sur les places de parking gratuites disponibles sur la voie publique.L'application Fiat permet de bénéficier commander à distance plusieurs fonctions du véhicule : éclairage, klaxon, ouverture/fermeture centralisée des portes, chauffage ou air conditionné.Une motorisation hybride essence complétera l'offre Fiat 600 au 1er trimestre 2024.