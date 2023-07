La Mercedes-Benz CLE coupé reprend des éléments techniques de la Classe C et de la Classe E

ève le voile sur leLareprend des éléments conceptuels et techniques de la Classe C et de la Classe E pour suivre sa propre voie.Lerevendique un design expressif, un équipement de confort exclusif et une conduite sportive.L»architecture du CLE coupé repose sur un empattement long, un pilier A fortement incliné, un porte-à-faux avant court et un porte-à-faux arrière légèrement plus long, ainsi que des épaules prononcées et de grandes roues.Ces proportions sont indissociables de la marque Mercedes-Benz.Le CLE coupé associe cesau langage stylistique moderne de Mercedes-Benz.La partie avant progressivement inclinée vers l'avant ("nez de requin") avec un capot bas, les phares plats à LED et la calandre tridimensionnelle garantissent une apparence athlétique sophistiquée.Les dômes de puissance aux contours prononcés sur le long capot font référence aux moteurs comptant jusqu'à six cylindres.Sur le côté, une ligne de démarcation distinctive structure le volume. Cette ligne de caractère va du phare au rétroviseur extérieur et du feu arrière à la poignée de porte.L'arrière musclé est caractérisé par des surfaces fluides, des transitions douces et des feux LED en deux parties avec des corps lumineux tridimensionnels.Avec ses, ses 1 860 millimètres de large et ses 1 428 millimètres de haut, le coupé deux portes CLE est le plus grand coupé du segment des véhicules de taille moyenne.Grâce à son empattement plus long de 25 millimètres, le CLE coupé offre plus d'espace que le coupé de la Classe C.Les passagers installés à l»arrière bénéficient de 10 millimètres de plus pour la tête, de 19 millimètres de plus pour les épaules et les coudes et de 72 millimètres de plus pour les genoux.Leet peut contenir trois sacs de golf Les éléments qui attirent l'attention dans l'habitacle sont l'écran d'affichage entièrement numérique de 12,3 pouces, l'écran central de 11,9 pouces orienté vers le conducteur, au format portrait, et l'éclairage d'ambiance dynamique de 64 couleurs.L'éclairage d'ambiance peut s'étendre de la console centrale jusqu'au-dessous des bouches d'aération extérieures.Dans chacune des portes, une bande lumineuse suit les contours de l'accoudoir et de la ceinture de caisse jusqu'à l'arrière.Les sièges avant au design sport intégral constituent un autre point spécifique. Associés au système de sonorisation Burmester 3D Surround en option, ils disposent chacun de deux haut-parleurs au niveau des appuis-tête pour créer une expérience musicale individuelle et immersive avec Dolby Atmos et Spatial Audio.Les sièges avant se déverrouillent à l'aide d'une boucle en cuir Nappa située sur le bord supérieur du dossier.Le CLE coupé reprend l»architecture électronique de la Classe E et la troisième génération du système d'infodivertissement MBUX.Tous les moteurs sont des hybrides légers dotés d'un générateur de démarrage intégré et d'un système électrique de 48 volts.De nombreux systèmes d'aide à la conduite offrent une assistance adaptée à chaque situation de conduite.L'équipement de série comprend le système d'aide active au maintien de la distance Distronic et les systèmes Attention Assist, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist et le pack de stationnement avec caméra de recul.Par rapport à la berline Classe C,Le lancement du CLE coupé débutera en Europe en novembre 2023.