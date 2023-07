Le SUV coupé Renault Arkana intègre l'identité visuelle « Nouvelle Vague » de la marque

Dévoilé en octobre 2020 dans sa version européenne, leà l'allure distinctiveEn complément de son design original, l'Arkana intègre l'de la marque Renault.Le SUV coupé du segment C Renault arbore le, intégré à la calandre au centre d'un bandeau Noir Grand Brillant qui effectue la jonction entre les projecteurs.L'ensemble forme uneLe dessin du logo « Nouvel'R » sert de base à la, basée sur la répétition de losanges façon déstructurée, en écho au losange central. Les traits latéraux de chaque losange ressortent visuellement grâce à un effet 3D qui les sculpte et donne de la profondeur à l'ensemble.Selon les versions, ces traits s'affichent en Noir, en Satin Chrome ou en Chrome Noir.Le traitement vertical de la décoration de grille de calandre apporte plus d'homogénéité avec la grille située en partie basse du bouclier.Laorne le bouclier sur les versions hautes de la gamme. Elle prend la teinte de la carrosserie en version Techno et s'affiche en Gris Satin en version Esprit Alpine.A l'arrière, le logo situé au centre du hayon revêt, comme à l'avant, une teinte Chrome Noir que l'on retrouve également pour le lettrage du nom et les canules d'échappement.Lesbénéficient d'un traitement cristal très légèrement fumé.Le chrome des éléments décoratifs (calandre, contours de vitres, etc.) disparait au profit, selon les versions, de teintes Noir, Noir Satin et Noir Grand Brillant.Côté motorisations, l'Arkana conserve les motorisations actuellement proposées : E-Tech full hybrid 145 ch et essence mild hybrid 140 et 160 ch.Lacombine deux moteurs électriques (un « e-moteur » de 36 kW et un démarreur haute tension de type HSG - High-Voltage Starter Generator- de 18 kW) et un moteur thermique essence 4 cylindres 1.6 litre de 69 kW (94 ch), associés à une boîte de vitesses multimode à crabots sans embrayage et une batterie de 1,2 kWh.La boîte de vitesses dispose de 4 rapports pour le moteur à essence et de 2 rapports pour le moteur électrique principal.La motorisation E-Tech full hybrid offre jusqu'à 14 combinaisons de fonctionnement entre le moteur thermique et le moteur électrique au profit de l'optimisation du rendement énergétique.Les démarrages s'effectuent systématiquement en mode électrique. Il est possible de rouler jusqu'à 80 % du temps en mode électrique en ville, pour un gain de consommation en cycle urbain pouvant aller jusqu'à 40 % par rapport à un moteur thermique essence classique.Les émissions de CO2 du groupe motopropulseur hybride sont à partir de 105 grammes/km avec zéro contrainte de recharge.La motorisation E-Tech full hybrid 145 ch bénéficie de la. Accessible via l'écran central dans les réglages du véhicule ou ceux du mode de conduite pour les versions équipées des réglages Multi-Sense, elle permet de conserver un niveau minimal de charge de batterie à 40% pour bénéficier en cas de besoin d'une réserve pour circuler en mode électrique ou pour assister en continu le moteur thermique sur des pentes raides en montagne.Avec 163 000 exemplaires vendus, le SUV coupé Arkana occupe une place de choix dans la reconquête du segment C voulue par Renault, aux côtés du crossover électrique Mégane E-Tech electric et du SUV compact Austral Bousculant les codes avec son style de SUV coupé dynamique et spacieux, le SUV coupé Arkana est vendu sur plusieurs continents, en Europe, mais également en Australie, au Japon, au Chili, en Israël et en Nouvelle-Zélande.La motorisation E-tech full hybrid 145 ch représente 63% des ventes en Europe sur les six premiers mois de l'année 2023.Selon l'enquête NCBS FY2022, la motorisation hybride est le second critère de choix du Renault Arkana , derrière son design.