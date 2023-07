La berline compacte sportive MG4 XPower à deux moteurs électriques développe 435 ch

Lase décline dans uneLaest dotée d'unConçue sur la plateforme MSP (Modular Scalable Platform) de la MG4, la compacte sportive électrique MG4 XPower est équipée d'une configuration à double moteur qui délivre jusqu'àetLe moteur électrique avant délivre une puissance de 204 ch (150kW) alors que le bloc arrière dispose de 245 ch (180kW).La compacte sportive électrique MG4 XPower de 435 ch et jusqu'à 600 Nm de couple sera la MG de série la plus puissante jamais produite.La MG4 XPower à hayon surpuissante est capable d'abattre legrâce à une fonction « launch control ».En plus d'offrir des performances d'accélération sans précédent dans la gamme MG, le groupe motopropulseur présente des améliorations technologiques pour distribuer efficacement la puissance et maximiser le plaisir de conduite dans les virages.Un système de, comprenant un(XDS) et un contrôle intelligent du moteur, permet la vectorisation du couple entre les quatre roues, générant ainsi une traction maximale et une stabilité élevée dans un large éventail de situations de conduite.Les trains roulants ont été revus, avec des ressorts recalibrés et des amortisseurs plus fermes, des barres antiroulis plus rigides et une direction plus précise.La rigidité globale de la suspension a été augmentée de 25 % pour reprendra le toucher de route de la gamme MG4.Les ingénieurs de MG ont recalibré le logiciel de freinage régénératif pour permettre la conduite « One Pedal » dans les situations de conduite appropriées.L'augmentation de la puissance de freinage réduit la distance de freinage de la MG4 XPower à 33,9 mètres, grâce à des disques ventilés de 345 mm à l'avant et 340 mm à l'arrière.Les modifications apportées au design extérieur et aux spécifications comprennent des étriers de frein orange siglés "XPower", un toit noir bicolore, des jantes en alliage de 18 pouces spécifiques et des bas de caisse noir laqué. Des badges extérieurs et intérieurs ainsi que des seuils de portes « XPower » soulignent discrètement le caractère exclusif de cette version.