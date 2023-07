Le Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance délivre une puissance combinée de 680 ch

Lese décline dans une versionLeembarque uneElle associe leà uneOutre la poussée nettement perceptible, l'architecture hybride autonomeLa, laainsi que lasont des caractéristiques particulières à AMG.Leselon le programme de conduite et l'état de conduite. Il procure de manière ciblée pour fournir et absorber rapidement de la puissance grâce à un système innovant de refroidissement direct des cellules.La puissance combinée du système hybride est de(500 kW), le couple maximal combiné du système est deLe Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance dispose de laet desMoteur quatre cylindres 2.0 litres AMG avec turbocompresseur électriqueLe cœur du modèle hybride performance Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance est le. Le moteur, appelé en interne M139l (l pour installation longitudinale), est suralimenté par un. Le système est dérivé de la technologie que l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 Team utilise dans la catégorie reine du sport automobile . La suralimentation par un turbocompresseur électrique garantit une réponse spontanée sur toute la plage de régime.Un moteur électrique d'environ quatre centimètres est intégré directement sur l'arbre du turbocompresseur, entre la roue de la turbine du côté des gaz d'échappement et la roue du compresseur du côté de l'air frais. Celui-ci, commandé électroniquement,. Il accélère la roue du compresseur avant que le flux des gaz d'échappement ne prenne le relais.Cela améliore nettement la réactivité à partir du régime de ralenti et sur toute la plage de régime. Le moteur à combustion réagit plus spontanément aux commandes de la pédale d'accélérateur. L'électrification du turbocompresseur permet d'obtenir un couple plus élevé à bas régime. Cela optimise la capacité d'accélération à l'arrêt. La technologie est capable de maintenir en permanence la pression de suralimentation.Alimenté par le réseau de bord de 48 volts, le turbocompresseur électrique fonctionne à des. Le compresseur, le moteur électrique et l'électronique de puissance sont reliés au circuit de refroidissement du moteur à combustion.Le moteur électrique intégré est entraîné par le système haute tension de 400 volts.Dans le GLC 63 S E Performance, le(350 kW) à 6 725 tr/min. Le couple maximal de 545 Nm du moteur à combustion est disponible à 5 250-5 500 tr/min.Dans l'hybride de performance, le moteur de 200 litres est associé à un moteur électrique synchrone à excitation permanente, à une batterie haute performance et à la transmission intégrale entièrement variable AMG Performance 4MATIC plus.La puissance du système de 680 ch (500 kW) et le couple maximal du système de 1 020 Nm permettent d'atteindre des performances impressionnantes.L's'effectue enLa propulsion ne s'arrête qu'à, vitesse régulée électroniquement, sur les portions d'autoroutes allemandes.Le(150 kW) est placé sur l'essieu arrière où il est intégré dans une unité compacte Electric Drive Unit (EDU) avec une boîte de vitesses à deux rapports à commande électrique et un différentiel arrière à glissement limité à commande électronique.La batterie légère haute performance est également placée à l'arrière, au-dessus de l'essieu arrière.Le moteur électrique agit directement sur l'essieu arrière et peut ainsi convertir sa force en propulsion de manière plus immédiate pour un boost supplémentaire au démarrage, à l'accélération ou au dépassement.La puissance du moteur électrique peut être utilisée à plein couple, ce qui permet un comportement particulièrement agile au démarrage. Grâce au différentiel arrière à glissement limité intégré et commandé électroniquement, le conducteur bénéficie immédiatement d'un gain de performance sensible.En cas de patinage de l'essieu arrière, la force motrice du moteur électrique est transmise aux roues avant en fonction des besoins pour une meilleure traction. La liaison mécanique de la transmission intégrale entièrement variable permet cela grâce à l'arbre à cardan et aux arbres de transmission des roues avant. Le positionnement sur l'essieu arrière améliore la répartition du poids et de la charge par essieu dans le véhicule.La batterie haute performance du GLC 63 S E Performance offre une capacité de 6,1 kWh, une puissance continue de 80 kW et une puissance de pointe de 150 kW pendant dix secondes.La charge s'effectue par récupération ou par le chargeur embarqué de 3,7 kW installé avec du courant alternatif sur une borne de recharge, une Wallbox ou une prise domestique.La batterie est conçue pour fournir et absorber rapidement de la puissance. L'autonomie électrique de 12 kilomètres permet tout juste un trajet entièrement électrique de la zone résidentielle à la périphérie de la ville.La base de la performance de la batterie AMG 400 volts est le refroidissement direct. Un liquide de refroidissement, basé sur un liquide non conducteur électrique, circule autour des 560 cellules et les refroidit individuellement. Chaque batterie a besoin d'une température définie pour fournir une puissance optimale. Si l'accumulateur d'énergie est trop froid ou trop chaud, il perd parfois sensiblement de la puissance ou doit être régulé à la baisse afin de ne pas être endommagé par des degrés de chaleur trop élevés. Une régulation régulière de la température de la batterie a une influence décisive sur ses performances, sa durée de vie et sa sécurité. Le système AMG est conçu de manière à garantir une répartition homogène de la chaleur dans la batterie.La batterie se trouve toujours dans une fenêtre de température de travail optimale et régulière de 45 degrés Celsius en moyenne, quelle que soit la fréquence de charge ou de décharge.La transmission est assurée par la boîte de vitesses AMG Speedshift MCT 9G (MCT = Multi-Clutch Transmission), dans laquelle un embrayage de démarrage humide remplace le convertisseur de couple. Il réduit le poids et optimise la réponse aux commandes de l'accélérateur lors des accélérations et des changements de charge. Le logiciel garantit des temps de commutation courts ainsi que des rétrogradations multiples rapides en cas de besoin.La transmission intégrale entièrement variable AMG Performance 4MATIC plus transmet la force motrice à la route. Le couple moteur peut être réglé en continu et en fonction des besoins de 50/50 entre l'essieu avant et l'essieu arrière jusqu'à 100 pour cent vers l'arrière.Les huit programmes de conduite AMG Dynamic Select permettent de varier largement les caractéristiques du véhicule, de confort à dynamisme.La régulation intégrée de la dynamique de conduite "AMG Dynamics" fait partie intégrante des programmes de conduite AMG Dynamic Select. Elle étend les fonctions stabilisatrices du programme électronique de stabilité ESP par des interventions sur la caractéristique de direction et sur les fonctions supplémentaires ESP. Dans les virages dynamiques, une brève intervention de freinage sur la roue arrière intérieure au virage provoque un couple de lacet défini autour de l'axe vertical pour un braquage spontané et précis.L'ampleur et l'efficacité de ces interventions dépendent du programme AMG Dynamic Select choisi. L'ESP peut être réglé sur trois niveaux. "On" est la sélection standard qui offre une sécurité élevée, adaptée au caractère sportif de l'ensemble du véhicule. Tandis que "Sport" permet des angles de dérive plus élevés, "Off" permet de désactiver complètement le système pour une conduite particulièrement sportive sur des circuits fermés.Le modèle est équipé du train de roulement à ressorts en acier AMG Ride Control avec amortissement adaptatif. Il associe une dynamique de conduite sportive à un grand confort sur longue distance. Il repose sur l'essieu avant avec des fusées d'essieu et des articulations porteuses du bras de suspension spécialement développées, ainsi que sur l'essieu arrière, également doté d'une élastocinétique conçue pour la dynamique de conduite. L'amortissement adaptatif adapte en permanence l'amortissement de chaque roue en tenant compte du niveau de châssis présélectionné, du style de conduite et de la nature de la surface de la route. Trois caractéristiques d'amortissement différentes sont disponibles au choix ("Confort", "Sport" et "Sport plus").La stabilisation active du roulis AMG Active Ride Control compense les mouvements de la carrosserie de manière électromécanique au lieu d'utiliser des barres antiroulis rigides traditionnelles. Les stabilisateurs transversaux des essieux avant et arrière sont divisés en deux parties. Au milieu se trouve un actionneur électromécanique dans lequel est intégré un engrenage planétaire à trois niveaux. En cas de chaussée irrégulière ou de conduite modérée, l'actionneur sépare activement les moitiés de la barre stabilisatrice. En cas d'utilisation dynamique, sur une route sinueuse, les moitiés s'unissent et se tordent l'une par rapport à l'autre.Le système permet également un réglage plus précis du comportement de braquage et de Transfert de charge. Il augmente le confort de conduite en ligne droite en compensant les excitations dues aux irrégularités de la chaussée. Les mouvements de la carrosserie peuvent être adaptés activement et de manière optimale à l'état de la route.La direction paramétrique AMG à trois niveaux dispose d'une démultiplication variable de la géométrie de direction qui s'adapte au programme de conduite sélectionné. À grande vitesse, l'assistance de la direction diminue, à faible vitesse, elle augmente continuellement. Ainsi, à basse vitesse, lors des manœuvres et du stationnement, l'effort nécessaire est relativement faible, tandis qu'à grande vitesse, le véhicule reste parfaitement contrôlé. Avec les réglages de châssis "Sport" et "Sport plus", le conducteur obtient en outre un feedback nettement plus important sur l'état de la conduite via le volant.Les roues arrière directrices opèrent avec un angle de braquage maximal de 2,5°.Jusqu'à ce degré, les roues arrière braquent en sens inverse des roues avant à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h (variable en fonction du réglage Dynamics AMG). Cela entraîne un raccourcissement virtuel de l'empattement, ce qui se traduit à son tour par un braquage nettement plus agile, un travail de direction réduit et une maniabilité accrue. Le rayon de braquage est sensiblement réduit lors d'un virage ou d'un stationnement.A des vitesses supérieures à 100 km/h (variable selon le réglage AMG Dynamics), les roues arrière braquent parallèlement aux roues avant (jusqu'à 0,7° maximum). Cet allongement virtuel de l'empattement a un effet positif sur la stabilité de conduite, conduit à une accumulation plus rapide de la force latérale lors des changements de direction et à une réaction plus directe du véhicule aux ordres de direction. La réactivité des roues arrière directrices dépend du programme de conduite AMG Dynamic Select sélectionné.Le GLC 63 S est équipé du système de freinage composite hautes performances AMG avec étriers fixes à 6 pistons à l'avant (disques de frein ventilés et perforés de 390 x 36 mm) et étriers de frein à 1 piston à l'arrière (disques de frein ventilés et perforés de 370 x 26 mm).Le GLC 63 S intègre l'AMG Track Pace, l'enregistreur de données pour une utilisation sur circuit. Pendant la conduite sur un circuit, le logiciel enregistre dix fois par seconde plus de 80 données spécifiques au véhicule, comme la vitesse, l'accélération et l'angle de braquage.