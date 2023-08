Le SUV urbain Skoda Kamiq mis à jour affiche une allure plus robuste

Les'offre une mise à jour.Le Skoda Kamiq bénéfice d'uneet deLesetdu SUV urbain de Mlada Boleslav lui confèrent une allure plus robuste, tandis que la calandre plus large et plus verticale complète l'apparence puissante de la voiture Lessont plus distinctives et forment un U à l'extrémité inférieure.Sous la calandre, une section peinte de la jupe avant et une large prise d'air avec un maillage tridimensionnel soulignent la largeur du véhicule.De grands rideaux d'air intègrent lesUn robuste diffuseur argenté à trois ouvertures ajoute à la protection du soubassement typique d'un SUV.Les phares de base du Skoda Kamiq sont entièrement basés sur laDans les feux arrière à LED, la signature lumineuse en forme de L se prolonge dans le hayon. Par rapport à la version de base, une variante optionnelle dispose de clignotants dynamiques. Les réflecteurs en forme de L et le feu antibrouillard arrière sont visuellement liés aux feux arrière.Le SUV urbain Skoda Kamiq actualisée peut être commandé avec neuf couleurs de peinture.Une option proposée pour le Kamiq est la finition Colour Concept, avec le toit, les montants ou pilier A et les rétroviseurs extérieurs en noir contrasté.Les phares en deux parties caractéristiques du Kamiq ont de nouvelles proportions.La partie supérieure est plus fine qu'auparavant et utilise quatre pierres cristallines aux contours nets pour les feux de jour.L'ensemble du groupe de phares brille par ses structures cristallines et est encadré d'éléments chromés.Le bouclier arrière du Kamiq souligne la largeur du véhicule avec des surfaces peintes dans la couleur de la carrosserie et une large zone noire pour le diffuseur.Une autre partie du diffuseur est peinte en argent pour souligner le caractère SUV du Kamiq.En plus de la variante de base full LED, le Kamiq est disponible avec desavec des modules LED hexagonaux distinctifs avec un "menton" protecteur. En dessous se trouve un projecteur supplémentaire pour améliorer la fonctionnalité des feux de route.Les phares Matrix LED permettent aux conducteurs de laisser les feux de route allumés en permanence, sans éblouir les autres usagers de la route. Les véhicules venant en sens inverse sont détectés par une caméra et automatiquement exclus du cône lumineux.Une proportion accrue depermet une plus grande durabilité. Le réservoir d'eau situé sous le pare-brise et les revêtements des passages de roue sont fabriqués à partir de plastiques recyclés. Dans l'habitacle, des fibres végétales naturelles de chanvre et de kénaf sont utilisées dans les panneaux de garniture des portes et dans la structure du ciel de toit, ainsi que des tissus recyclés pour la sellerie, les revêtements de sol et les tapis.Un det unsont intégrés à la dotation de série.L'écran tactile central indépendant d'une diagonale de 8,25 pouces présente une façade vitrée.Avec le pack de navigation, l'écran numérique de huit pouces change et mesure 9,2 pouces.Le système offre la réception radio numérique (DAB) ainsi que la connectivité Bluetooth pour les appels mains libres et le transfert de signaux audio depuis un smartphone. Deux ports USB-C d'une puissance de 15 watts et quatre haut-parleurs sont de série.Un Digital Cockpit personnalisable de 10,25 pouces est disponible en option.Quatre ports USB-C d'une puissance de 45 watts, pour le chargement rapide d'appareils mobiles ou d'ordinateurs portables, sont disponibles en option.Basée sur la plateforme MQB-A0, le SUV urbain de Mlada Boleslav est équipé dede la génération evo2 développant des puissances comprises entre 95 ch (70 kW) et 150 ch (110 kW).Le moteur d'entrée de gamme est un(70 kW) avec une transmission manuelle à 5 vitesses.Le(85 kW) est disponible avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une DSG à 7 rapports.Le(110 kW) est doté du système ACT de désactivation des cylindres, qui désactive automatiquement les deux cylindres du milieu lorsque leur puissance n'est pas nécessaire. Cette désactivation est pratiquement imperceptible pour le conducteur et permet de réduire la consommation de carburant Uneet leavec un choix de deux réglages d'amortisseurs (abaissé de 10 millimètres) sont disponibles en option.Le SUV urbain Skoda Kamiq est équipé deL'équipement de série de sécurité active et passive comprend, entre autres, l'assistance frontale avec surveillance des piétons Front Assist, l'assistance au maintien de la trajectoire Lane Assist et la reconnaissance des panneaux de signalisation.Leutilise les capteurs de stationnement arrière pour détecter les obstacles potentiels lors des manœuvres et arrête automatiquement le véhicule si une collision est imminente.Levérifie à intervalles réguliers si le conducteur a les mains sur le volant et s'il a le contrôle du véhicule.Le, avertit dans les rétroviseurs le conducteur de l'approche d'un véhicule par l'arrière, jusqu'à une distance de 70 mètres.Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et le Lane Assist adaptatif sont également proposés.Lereconnaît les marquages de voie non permanents et, le cas échéant, effectue des interventions actives sur la direction pour aider le véhicule à rester dans sa voie.Leferme automatiquement les fenêtres ouvertes et resserre les ceintures de sécurité avant en cas de collision imminente.Jusqu'à neuf airbags protègent les occupants du SUV urbain Skoda Kamiq.Un pack sécurité comprenant un airbag genoux conducteur, des airbags latéraux arrière et Crew Protect est disponible en option.La Skoda Kamiq a obtenu la note maximale de cinq étoiles lors des tests Euro NCAP , grâce à une carrosseries très rigide en torsion, jusqu'à neuf airbags et une large gamme de systèmes d'assistance avancés.Troisième modèle de la campagne SUV de la marque tchèque, le Kamiq est rapidement devenu un best-seller.Plus de 351 000 Kamiq sont sortis des chaînes de production jusqu'à présent, ce qui en fait le SUV Skoda le plus vendu en 2021 et 2022, devant ses grands frères populaires, les Kodiaq et Karoq . Le Kamiq est disponible sur 60 marchés dans le monde.Le SUV urbain Skoda Kamiq est produit à l'usine historique du constructeur tchèque à Mlada Boleslav.