La sportive Nissan Z Nismo 2024 est prête pour la piste aux Etats-Unis

lance lade la sportive2024 aux Etats-Unis.La voiture de sport Nismo s'appuie sur les capacités des versions Z Sport et Performance pour proposer plus d'adrénaline et de performances dynamiques.Desamplifient la précision des réglages du Z pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants.Le Z Nismo rehausse les performances du Z, avecSur la base de l'équipement proposé sur la finition « Performance », les modifications intérieures comprennent des boutons de démarrage du moteur et de mode de conduite anodisés en rouge, des sièges Recaro à réglage manuel et un volant gainé de cuir et d'Alcantara avec un repère rouge à « midi ».Lesdu Z Nismo ont été étudiées pour améliorer les performances aérodynamiques sur circuit. Grâce à ces modifications, le Z Nismo génère plus d'appui.L'avant du Z Nismo est caractérisé par un, plus prononcé que sur les autres modèles et rappelle un design similaire à celui de la Nissan Fairlady 240ZG.Leprésente uneavec le maillage en nid d'abeilles le plus fin de toutes les Nissan de série. Cette grille autorise une réduction de la traînée tout en permettant à l'air de pénétrer et de refroidir le compartiment moteur. Les appendices aérodynamiques situés aux angles avant du Z Nismo créent des tourbillons au-dessus des roues avant, ce qui améliore les performances. Un subtil liseré rouge court le long du bord inférieur du bouclier avant.Leest complété par un spoiler arrière conçu en trois parties, plus haut et plus large que sur le Z Performance, et qui se prolonge sur les ailes arrière. Les extrémités du pare-choc arrière ont été redessinés pour faciliter le flux d'air et réduire la traînée. Leur forme s'inspire de celle de la GT-R Nismo. Les bords inférieurs du bouclier arrière et les sorties d'échappement sont rehaussés d'une touche de rouge. Les jupes latérales du Z Nismo contribuent à réduire la traînée aérodynamique et la portance.Au-dessus des vitres, le Z Nismo se distingue des autres versions du Z par le coloris métallisé de l'élément de style caractéristique de la voiture, la « lame katana ».Le toit est peint en noir et les jantes de 19 pouces sont noires et brillantes.La carrosserie du Z Nismo est disponible en cinq couleurs au choix : noir Black Diamond Pearl, gris Brilliant Silver, rouge Passion Red TriCoat, blanc Everest White Pearl TriCoat et gris Stealth Grey.Les designers de Nissan ont amélioré l'habitacle du Z Nismo afin d'amplifier l'attrait visuel. Les boutons de démarrage/arrêt du moteur et de sélection du mode de conduite sont anodisés en rouge. Les graphiques de l'écran TFT présentent un contour rouge autour du compte-tours. Un logo Nismo et un "flash" rouge spécial sont activés au démarrage.Les, avec une partie centrale rouge et des logos Nismo dans les appuie-têtes, améliorent le maintien du conducteur et du passager.Le volant est garni de cuir et d'Alcantara, avec un repère rouge d'inspiration sportive en position « 12 heures ».Le Z Nismo porte la puissance duLe couple maximal est délivré entre 2 000 et 5 200 tr/min, ce qui garantit des performances élevées sur toute la plage de régime.Les gains de puissance du moteur ont été obtenus grâce à l'amélioration du refroidissement, d'une commande électronique révisée de la soupape de décharge permettant d'augmenter la pression du turbocompresseur et la vitesse de la turbine, et d'une gestion indépendante de l'allumage inspirée de la GT-R Nismo.Le Z Nismo est équipé d'un refroidisseur d'huile moteur amélioré pour des performances accrues sur circuit.Le Z Nismo propose exclusivement une boîte de vitesses automatique à neuf rapports aux caractéristiques améliorées pour permettre des changements de vitesses plus rapides et plus dynamiques, avec un accent particulier sur l'aptitude à l'utilisation sur circuit.Par rapport à la boîte de vitesses des autres modèles Z, celle-ci est dotée d'un système d'embrayage modifié qui permet des changements de vitesse plus rapides.Associée à un logiciel de gestion moteur révisé, la transmission du Z Nismo permet de réduire de près de moitié le temps de rétrogradage par rapport au Z Performance.Le « launch control » permet une accélération plus forte au démarrage.En plus des modes « Normal » et « Sport », le Z Nismo ajoute un mode « Sport plus».Leoffre un programme de changement de rapport plus dynamique, adapté à la conduite sur circuit, qui tire parti de la capacité de la boîte de vitesses à rétrograder plus rapidement.Le logiciel de changement de vitesses est conçu suffisamment réactif pour le pilotage, que le conducteur n'a pas besoin d'utiliser les palettes de changement de vitesse sur circuit.Les ingénieurs Nismo ont revu chaque élément de la suspension pour optimiser la précision et l'adhérence dans les virages.Le Z Nismo est équipé de, deet d'. L'objectif de la mise au point était d'offrir une direction précise, "d'un seul coup", qui aide les conducteurs à choisir leur trajectoire dans un virage avec un minimum d'ajustement de la direction.Pour offrir un maximum d'adhérence, le Z nismo est chaussé deutilisés sur la GT-R.Les pneus arrière sont 10 millimètres plus larges que ceux de la Z Performance (285/35R19 contre 275/35R19).Les pneus sont montés sur des jantes légères de 19 pouces noir brillant. Bien que ces jantes soient plus larges de 0,5 pouce que les jantes du Z Performance (10 pouces à l'avant, 10,5 pouces à l'arrière), leur conception avancée autorise une plus grande légèreté.Les modifications apportées au châssis du Z Nismo intègrent. La voiture de sport suit les trajectoires précises et encaisse des accélérations accrues dans les virages. Les améliorations comprennent des renforts supplémentaires à l'avant, à l'arrière et sous le plancher, ce qui permet d'augmenter la rigidité torsionnelle de 2,5 % par rapport aux versions standard. Des bagues de suspension plus rigides à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une bague plus rigide pour la crémaillère de direction, augmentent encore la rigidité latérale.Les ingénieurs ont amélioré ledu Z Nismo en augmentant la taille des disques de frein avant (15 pouces) et les freins arrière avec des disques de 13,8 pouces, et en utilisant un composé de plaquettes plus performant. Ces modifications ont pour but d'améliorer la sensation au freinage du Z et d'améliorer les performances dans des scénarios d'utilisation prolongée sur circuit.Le Nissan Z Nismo 2024 sera disponible aux Etats-Unis à partir de l'automne 2023.