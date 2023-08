La berline sportive Nissan Skyline se décline en version Nismo

lance laau Japon.La berline sportive Skyline Nismo s'inscrit dans la tradition de Nissan d'intégrer dans les véhicules de série des technologies développées en compétition automobile La Skyline porte l'insigne GT depuis la deuxième génération de la série S5.La Skyline Nismo a été développée en combinant les qualités de ses prédécesseurs GT avec des technologies aérodynamiques et de châssis qui tirent parti de la technologie de Nismo développée en course automobile.L'objectif est de produire une berline sportive encore plus rapide, plus confortable et plus sûre que ses illustres prédécesseurs.Avec sa position basse et large et son moteur Nismo, la Skyline Nismo présente l'allure et les performances d'une berline sportive. Elle arbore le badge GT sur son aile avant et un emblème métallique Nismo sur sa console centrale, gravé d'un numéro de série témoignant de la production limitée.- Un, mis au point par les mêmes ingénieurs que ceux qui ont participé au développement du moteur de la catégorie GT500. La puissance maximale est passée de 405 ch (298 kW) à 420 ch (309 kW), tandis que le couple maximal est passé de 475 Nm à 550 Nm. L'accélération est à la fois plus puissante et souple.- En mode standard, le moteur permet des accélérations douces adaptées à une utilisation quotidienne.(qui utilisent le programme de changement de vitesse AT spécifique à Nismo) le moteur autorise des régimes plus élevés, offrant une réponse plus vive.- Desspécialement développés assurent un équilibre optimal, la largeur des pneus arrière étant augmentée de 20 mm pour garantir que le couple élevé du moteur est efficacement transmis à la route. La voiture reçoit des jantes en aluminium de 19 pouces, exclusives à Nismo. Elles sont plus larges, mais aussi plus légères et plus rigides. Il en résulte une meilleure réactivité de la direction et un meilleur contact avec le sol qui améliorent les performances dans les virages.- Les hautes performances des roues et des pneus sont renforcées par unequi réduisent le roulis dans les virages et maintiennent la trajectoire sur les chaussées irrégulières. La Skyline Nismo reste stable même en conduite très sportive.- Les plaquettes de frein sont dotées d'un matériau de friction aux propriétés de résistance à l'usure exceptionnelles. Le système de freinage antiblocage (ABS) a été recalibré en fonction des pneus et plaquettes spécifiques, afin de réduire les distances de freinage. Le système de gestion du comportement du véhicule a été spécialement étudié pour s'adapter aux améliorations dynamiques, afin d'offrir une meilleure maîtrise sur les routes sinueuses et d'optimiser les performances, même dans les situations extrêmes.- La, utilisée sur les pare-brises avant et arrière, adoptée des Nissan GT-R Nismo, améliore la rigidité sans augmenter le poids total du véhicule.- Le modèle Skyline Nismo présente une, de nouvelle génération, notamment des pare-chocs avant/arrière et des jupes latérales Nismo spécialement développés, avec des liserés rouges distinctifs, ainsi que des antibrouillards exclusifs Nismo et le logo Nismo.Le, expriment le dynamisme et améliorent la stabilité à haute vitesse en augmentant de manière significative la déportance et en réduisant la traînée aérodynamique. Le flux vers le radiateur et le radiateur d'huile a été optimisé en redessinant la section transversale de l'ouverture de la calandre et la forme de l'entrée d'air, offrant un refroidissement qui garantit la fiabilité tout en réduisant la résistance à l'air.L'habitacle présente la même qualité d'aménagement et de finition que la Nismo 400R et des tons noirs unifiés. Lecomprend un volant gainé de cuir avec un repère central rouge Nismo, un compteur de vitesse gradué jusqu'à 280 km/h et un compte-tours à anneaux rouges arborant un logo Nismo qui souligne les performances de la voiture. Lessont rehaussés d'une pièce centrale rouge. Leur revêtement en daim est spécialement positionné, ce qui permet aux occupants de rester maintenus dans les virages serrés. La structure du siège contribue à assurer le haut niveau de confort requis pour le grand tourisme.La production de la Nissan Skyline Nismo est limitée à 1 000 unités et le lancement aura lieu début septembre 2023.