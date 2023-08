L'Aston Martin DB12 Volante embarque un moteur V8 4.0 litres Twin-Turbo de 680 ch

lève le voile sur laLa déclinaisonde la DB12 embarque uneLe toit en toileetjusqu'à un vitesse de 50 km/h.Reposant sur l'architecture technique de la DB11 Volante qu'elle remplace, la voiture de sport DB12 Volante embarque, développant uneet un, couplé à une boîte automatique ZF à 8 rapports.Les 680 ch sont produits à 6 000 tr/min et les 800 Nm entre 2 750 et 6 000 tr/min.Leest fabriqué à la main et réglé par les ingénieurs d'Aston Martin.Par rapport à la DB11 Volante, la DB12 Volante bénéficie d'une augmentation significative de la rigidité structurelle et de pneus Michelin Pilot Sport 5 S selon les spécifications d'Aston Martin.La voiture de sport à ciel ouvert Aston Martin est créditée d'un chrono deet d'une accélération de zéro à 96 km/h enLe design avant de la DB12 Volante est marqué par une calandre élargie béante encadrée par des phares à diodes électroluminescentes (DEL).De petits rétroviseurs sans cadre améliorent le profil aérodynamique de la voiture de sport anglaise.La DB12 Volante repose sur des jantes en alliage forgé de 21 pouces.La Volante a été développée parallèlement à la version Coupé . Le lancement de l'Aston Martin DB12 Volante est prévu à partir du quatrième trimestre 2023.