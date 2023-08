Le SUV compact électrique Mercedes EQA s'offre une mise à jour

Les'offre quelques retouches: une calandre noire avec motif étoilé sur la version avec AMG Line, un système multimédia MBUX de nouvelle génération, des systèmes d'aide à la conduite mis à jour et la technologie de charge Plug & Charge.Avec une calandre noire avec un motif étoilé à l'avant sur la version avec AMG Line, l'EQA rattrape visuellement ses homologues de grande taille.Une bande lumineuse relie les feux de position des phares tandis que le pare-chocs souligne l'effet large de l'avant du véhicule.Les concepteurs ont également changé l'intérieur des feux arrière.Les changements à l'intérieur comprennent le volant de génération actuelle avec panneaux de commande tactiles ainsi que la garniture en bois brun citron vert à pores ouverts en option, motif Mercedes -Benz sur la version Progressive et motif Mercedes-Benz rétroéclairé sur la version AMG Line.Les ingénieurs de Mercedes-Benz ont pu augmenter l'autonomie de l'EQA 250 plus jusqu'à 550 kilomètres selon le cycle WLTPLes mesures comprennent une optimisation aérodynamique et des pneus optimisés pour la résistance au roulement.La fonction « surveillance de l'autonomie » est utile dans l'utilisation quotidienne : les consommateurs d'énergie tels que l'écran ou la climatisation peuvent être éteints ou leur fonctionnalité limitée en faveur d'une plus grande autonomie.La fonction « surveillance de l'autonomie » affiche plusieurs options d'économie d'énergie sur l'écran central. Il est possible de sélectionner le programme de conduite Eco et DAuto ainsi que de passer à la fonction de climatisation Eco plus. Selon la situation, une vitesse de conduite maximale à laquelle un arrêt de charge supplémentaire peut être évité est suggérée. Cette vitesse est affichée sous la forme d'une ligne rouge sur le compteur de vitesse.Les systèmes d'assistance de régulation de distance Distronic actif (en option) et d'aide à la conduite du régulateur de vitesse suivent les recommandations de vitesse du système.Avec la fonction Mercedes me Charge Plug & Charge, le modèle EQA peut être rechargé plus facilement aux bornes de recharge publiques compatibles Plug & Charge : lorsque le câble de charge est branché, le processus de charge démarre automatiquement. Il n'est pas nécessaire de s'authentifier en plus. Le véhicule et la station de charge communiquent directement via le câble de charge.La condition préalable est que le service Plug & Charge ait été activé.En plus des plus de 2 400 stations de recharge rapide Ionity en Europe, la fonction Plug & Charge est disponible dans plus de 1 400 stations de recharge Aral pulse en Allemagne.Afin de pouvoir utiliser le service de connexion Mercedes me « Mercedes me Charge », un contrat de recharge séparé avec un fournisseur tiers sélectionné est nécessaire via lequel le paiement et la facturation des processus de recharge ont lieu. L'utilisation des services Mercedes me connect nécessite un identifiant Mercedes me ID personnel.Mercedes me Charge donne accès à plus de 1,2 million de points de recharge AC et DC dans le monde, dont plus de 500 000 en Europe.Le Mercedes EQA dispose d'une génération mise à jour du système multimédia MBUX. L'apparence des écrans peut être personnalisée avec trois styles d'affichage (discret / sportif / classique) et trois modes (navigation / assistance / service). La présentation des fonctions de charge au sein du système MBUX a été améliorée. En activant les services en ligne dans l'application Mercedes me, l'assistant vocal intelligent devient encore plus capable de dialogue et d'apprentissage.La technologie de capteurs améliorée comprend une caméra mono-polyvalente et une caméra de recul.Le Pack d' assistance à la conduite en option contient des fonctions améliorées.L'Avertisseur de franchissement de ligne actif fonctionne plus confortablement avec une intervention de direction au lieu d'un ESP.Grâce à des capteurs d'environnement plus puissants, les systèmes de stationnement peuvent mieux soutenir le conducteur lors des manœuvres. Intégrés dans MBUX, ils peuvent être utilisés de manière plus intuitive et plus rapide. Le Pack de stationnement avec caméra 360 degrés assiste le conducteur lors du stationnement dans et hors des places de stationnement longitudinales et transversales.L'EQA offre la possibilité d'activer des fonctions supplémentaires du véhicule via la technologie over-the-air (OTA) dans un certain nombre de domaines fonctionnels. Cela signifie qu'après l'achat et la configuration d'origine de l'EQA, certains équipements peuvent être ajustés. Les systèmes et les fonctions supplémentaires peuvent être activés via la technologie OTA. Il s'agit notamment de l'Assistant de régulation de distance Distronic actif, du détecteur de panneaux de signalisation, de la réalité augmentée MBUX pour la navigation et l'intégration des smartphones.La version mise à jour de l'EQA arrivera chez les concessionnaires Mercedes-Benz dès le début de 2024.Le Mercedes EQA électrique est un proche parent du GLA thermique.Il combine les caractéristiques du SUV GLA avec une propulsion électrique efficace.Le design de sa carrosserie de SUV est dynamique.La position assise est haute et droite, comme c'est typique pour les SUV, confortable pour entrer et sortir du véhicule, mais aussi avantageuse pour une visibilité panoramique.Le dossier des sièges arrière peut être divisé en 40:20:40 et ces sections rabattues individuellement.Le coffre à bagages contient de 340 à 1 320 litres.La chaleur résiduelle de l'entraînement électrique peut être utilisée pour le chauffage intérieur grâce à la pompe à chaleur. Cela réduit le besoin d'alimentation par batterie pour le chauffage et augmente l'autonomie.L'intérieur du modèle électrique compact peut être pré-climatisé avant le démarrage.