Le coupé « biplace » Alfa Romeo 33 Stradale fait son retour

annonce le retour de la, icône des années 1960, avec une série limitée à 33 exemplaires exclusifs, tous déjà vendus.Grâce à une réinterprétation scrupuleuse des caractéristiques stylistiques de la 33 Stradale de 1967, le33 Stradale de 2023 joue le rôle de manifeste du savoir-faire de la marque italienne en termes de style et d'expérience de conduite.Produite par le Centro Stile Alfa Romeo, la 33 Stradale de 2023 s'inspire du modèle historique de 1967 tout en l'enrichissant d'éléments de design issus du langage stylistique de la marque.L'extérieur présente un équilibre parfait entre les proportions, les volumes et le traitement des surfaces, devenant la plus haute expression de la « beauté nécessaire » selon Alfa Romeo.L'avant présente un volume puissant et musclé, où se distinguent le bouclier iconique et les formes complexes des feux à base elliptique.Le profil est dynamique et élancé, avec des portes à ouverture en élytre et deux grandes entrées d'air sur les côtés.La carrosserie est projetée vers l'avant, avec des surfaces modelées selon les critères typiques de l'expression formelle d'Alfa Romeo.Grâce à l'ouverture en coin des portes et au toit ouvrant enveloppant, le conducteur peut jouir d'une vue exceptionnelle.La vision d'ensemble offerte par l'ouverture du capot et des portes rehausse l'aspect esthétique de la voiture L'arrière, « brutal », est équilibré par un avant sinueux.La hauteur maximale ne se situe pas au niveau du pare-brise, comme sur n'importe quelle autre voiture de sport, mais au milieu du toit.L'arrière exprime la force de la voiture avec sa « coda tronca », un dessin en « V » et des feux arrière ronds.L'efficience aérodynamique est assurée par un Cx de 0,375 à Cz zéro (downlift) sans l'aide de systèmes actifs.L'intérieur se distingue par le minimalisme du design et des matériaux.Le cockpit a été conçu afin de minimiser les éléments susceptibles de distraire le conducteur.Devant le conducteur, un écran enchâssé dans un « cannocchiale » 3D permet une interaction unique.Le volant, dépourvu des commandes habituelles, offre une expérience de pur plaisir de conduire.Comme dans un cockpit d'avion, les commandes sont situées à différents niveaux, sur la console centrale basse et sur une console haute située sur le pavillon central.L'intérieur est disponible en deux niveaux de finition : « Tributo » et « Alfa Corse ».Le tableau de bord et le tunnel central, inspirés de l'aviation, utilisent des matériaux tels que l'aluminium, la fibre de carbone, le cuir et l'Alcantara.Les sièges enveloppants réinterprètent ceux de la 33 Stradale historique, garantissant confort et ergonomie.La 33 Stradale de 2023 peut être équipée d'un moteur V6 bi turbo de 3.0 litres développant plus de 620 ch, accompagné d'une boîte de vitesses DCT à 8 rapports, d'une propulsion arrière et d'un différentiel électronique à glissement limité, ou en configuration électrique à batterie avec une puissance de plus de 750 ch, une transmission intégrale et une autonomie WLTP estimée à 450 km.Le moteur à combustion interne est une évolution du V6 qui équipe déjà les voitures les plus performantes de la marque italienne. Le groupe motopropulseur V6 bi turbo de 3.0 litres est monté en position longitudinale au centre. Le conducteur peut sélectionner le mode de conduite à l'aide du sélecteur placé sur le tunnel central : Strada et Pista.Les performances sont exceptionnelles dans les deux versions.La vitesse maximale sur circuit est de 333 km/h et le véhicule passe de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.La suspension à double bras avec amortisseurs actifs et le dispositif de levage de l'essieu avant assurent maniabilité et confort.Le système de freinage Alfa Romeo Brake-By-Wire et les freins carbone-céramique Brembo offrent des performances de supercars.Le freinage de 100 km/h à 0 s'effectue en moins de 33 mètres.Le cadre en H en aluminium et la monocoque en fibre de carbone garantissent rigidité et légèreté.La structure de toit a été conçue en fibre de carbone et en aluminium, avec des portes papillon à charnières, pour assurer des qualités élevées de rigidité et de sécurité.L'encadrement des vitres est en fibre de carbone et la lunette arrière en polycarbonate.La 33 Stradale adopte une suspension à double bras avec des amortisseurs actifs et une direction semi-virtuelle sur les essieux avant et arrière. Cette technologie Alfa Romeo, permet un meilleur contrôle et une plus grande précision de la direction. Elle assure une accélération latérale élevée dans toutes les conditions de conduite. Le système est en mesure de filtrer les aspérités de la chaussée.Le système de levage de l'essieu avant permet de lever la partie inférieure avant en cas d'obstacles, tels que des bosses, des rails ou lors de l'entrée dans un parking ou un garage.Lorsqu'il roule à une vitesse inférieure à 40 km/h, le conducteur peut activer cette fonction via la commande « Suspension » placée sur la console centrale.Le système hydraulique soulève l'essieu avant d'environ 50 mm pour franchir l'obstacle, puis le ramène à la hauteur standard.La désactivation du système se fait manuellement ou lorsque l'on dépasse les 40 km/h.Le système de freinage intégré Alfa Romeo Brake-By-Wire permet de contrôler la pression de freinage et de conserver les sensations à la pédale, quel que soit le mode de conduite.Les freins en carbone-céramique fabriqués par Brembo assurent un freinage réactif avec un effet de fading réduit à haute température.À l'avant et à l'arrière, les disques sont ventilés et percés avec, à l'avant, un étrier monobloc en aluminium à 6 pistons et, à l'arrière, un étrier à 4 pistons.