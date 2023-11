La Toyota Yaris Cross s'offre une première série d'optimisations

Lebénéficie d'uneLes caractéristiques essentielles de la Yaris Cross sont optimisées.Le SUV du segment B Yaris Cross optimisée affiche de meilleures performances et un agrément de conduite supérieur grâce à une nouvelle motorisation hybride , une conduite plus sûre grâce aux derniers systèmes de sécurité et d' assistance à la conduite Toyota T-Mate et une expérience utilisateur entièrement numérique.La Yaris Cross reçoit la motorisation « dual Hybride 130 » auto -rechargeable déjà adoptée par la Yaris.La technologie hybride Toyota de cinquième génération est dotée d'un moteur thermique 1.5 litre associée à un nouvel ensemble boîte-pont avec un moteur-générateur électrique (MG1) plus puissant. Associé à une unité de contrôle de puissance (PCU) optimisée, l'ensemble boîte-pont permet une augmentation de la puissance cumulée du système hybride . La puissance augmente de 14% pour passer de 116 ch (85 kW) à 132 ch (97 kW). Dans le même temps, le couple du moteur-générateur MG2 a été augmenté sur toute la plage de régime, avec un maximum en hausse de 30 %, passant de 141 à 185 Nm.Ces évolutions permettent d'offrir de meilleures accélérations, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 10,7 secondes, et une reprises de 80 à 120 km/h en 8,9 secondes.Les émissions de CO2 de la Yaris Cross Hybride 130 augmentent de 18% pour passer de 103 à 122 g/km.Les performances du moteur thermique, du moteur électrique et de la batterie de traction ont été optimisées dans l'Hybride 130. Associé à un niveau de couple plus élevé à tous les régimes, les améliorations rendent le SUV urbain Toyota plus dynamique et réactif que ce soit en ville ou sur route.L'appui apporté par le moteur électrique en réponse à une sollicitation de l'accélérateur par le conducteur a été amélioré pour donner une sensation d'accélération linéaire.La motorisation Hybride 130 est introduite sur les finitions supérieures.La Yaris Cross reste disponible avec le système hybride basse consommation auto -rechargeable de 116 ch (85 kW).La Yaris Cross bénéficie d'une série d'optimisations destinées à réduire le bruit et les vibrations.En ce qui concerne le bruit du moteur thermique, quatre domaines clés ont fait l'objet d'améliorations : un amortisseur dynamique a été ajouté au support moteur gauche, un résonateur a été monté sur la durite d'admission, l'isolation à l'intérieur du tableau de bord est passée d'une couche à trois couches, et une épaisseur supplémentaire de feutre a été ajoutée à l'isolation du capot moteur.Pour lutter contre le bruit du vent et de la route, des verres plus épais sont utilisés pour le pare-brise ainsi que pour les vitres latérales avant et arrière.L'accès à l'information, à la connectivité et au divertissement profite d'un système numérique. Cela comprend un combiné d'instruments qui peut être personnalisé.La taille de l'écran du combiné d'instruments est, selon le niveau de finition, de 7 ou 12,3 pouces.Les finitions Dynamic et Design reçoivent en série un combiné d'instruments de 7 pouces.Le combiné d'instruments de 12,3 pouces affiche des cadrans, des informations et des graphiques avec une définition fine pour une visibilité optimale quelle que soit la luminosité. Le conducteur peut personnaliser le style de l'écran selon quatre modes : Intelligent, Décontracté, sportif ou extrême.Le combiné d'instruments de 12,3 pouces est de série sur les Yaris Cross Collection, GR Sport et Première.La Yaris Cross reçoit un système multimédia plus puissant, plus rapide et offrant davantage de fonctions.La taille de l'écran tactile multimédia est, selon le niveau de finition, de 9 ou 10,5 pouces.Le système multimédia Toyota Smart Connect est conçu pour une utilisation simple et intuitive avec une réponse rapide aux demandes grâce à une puissance de calcul accrue. Il intègre une navigation basée dans le cloud. Le système « toujours connecté » accède en temps réel aux informations routières Le système comprend un assistant vocal « Hey Toyota » capable de reconnaître les demandes formulées dans un langage naturel. Le système augmentera automatiquement la température de la climatisation lorsqu'il entendra « Hey Toyota, j'ai froid ».La Yaris Cross bénéficie d'une intégration sans fil des smartphones pour Apple CarPlay et Android Auto.La Yaris Cross propose la commodité et la sécurité d'une clé digitale. Intégrée à l'application MyT, celle-ci permet à jusqu'à cinq utilisateurs d'accéder au véhicule grâce à leur smartphone.La clé digitale peut être utilisée pour verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule, sans qu'il soit nécessaire de sortir le téléphone du sac ou de la poche de l'utilisateur.La clé digitale Toyota est compatible avec les smartphones Apple et Android et est disponible en série sur la Yaris Cross Première.Une connexion d'un an est incluse dans le prix d'achat de la voiture L'application MyT offre des fonctions utiles, comme le verrouillage/déverrouillage à distance des portes, la mise en marche de la climatisation avant un trajet et l'activation des feux de détresse pour aider à localiser le véhicule dans un parking très fréquenté.La Yaris Cross est équipée de nombreux systèmes de sécurité active et passive qui peuvent éliminer une grande partie du stress de la conduite.La Yaris Cross bénéficie du même ensemble complet de systèmes, nommé Toyota T-Mate, que l'actuelle génération de la Yaris.Toyota T-Mate est le terme générique désignant les fonctionnalités qui rendent une voiture plus sûre ainsi que plus facile à conduire et à garer. Dans la Yaris Cross, ces dispositifs ont été améliorés et étendus, notamment avec l'introduction des systèmes Toyota Safety Sense de dernière génération.Grâce à un système de caméra et de radar capable de scanner plus loin et plus largement qu'auparavant, les possibilités de détection des risques d'accident sont accrues.Le système pré-collision (PCS) peut identifier un impact frontal potentiel et reconnaitre un plus large éventail d'objets et de véhicules sur le trajet de la voiture, notamment les piétons, les cyclistes et les motos.L'aide au contrôle d'accélération intervient pour tempérer toute accélération brutale lorsqu'elle détecte un risque de collision avec un véhicule qui précède.L'aide à la conduite proactive (PDA) est conçue pour aider à éviter au quotidien les risques d'accident lors de la conduite à basse vitesse. L'assistance de décélération garantit une décélération en douceur lorsque le conducteur relâche l'accélérateur pour ralentir à l'approche d'un véhicule plus lent devant lui ou à l'entrée d'un virage. Le deuxième élément est l'assistance de direction, qui identifie qu'un virage va se présenter et ajuste le niveau d'assistance de la direction pour aider le conducteur à prendre ce virage en douceur et sereinement.Le système d'arrêt d'urgence (EDSS) vient en aide au conducteur en cas de malaise ou d'incapacité si l'assistant de trajectoire (LTA) est activé. Si le système détecte que le conducteur n'a effectué aucune action (direction, freinage, accélération) pendant un certain temps, il émet un avertissement. S'il n'y a pas de réaction du conducteur, il arrête doucement la voiture, active les feux de détresse et déverrouille les portes.Le Toyota T-Mate offre également une protection lorsque la voiture est à l'arrêt, avec la fonctionnalité d'alerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes (SEA), un système d'avertissement visuel et sonore qui aide à empêcher qu'une porte ne soit ouverte par inadvertance sur la trajectoire de véhicules ou de cyclistes venant de l'arrière. Et le système de rappel de siège arrière (RSRS) alerte le conducteur via des notifications visuelles et acoustiques s'il sort du véhicule en oubliant un enfant ou un animal domestique sur un siège arrière.En plus de ces fonctions supplémentaires, la Yaris Cross bénéficie d'optimisation des fonctionnalités Toyota Safety Sense dont elle disposait.Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) a été modifié pour réagir plus rapidement et fonctionner de façon plus naturelle. Lorsqu'un véhicule s'engage sur la route devant la Yaris Cross, la décélération est plus progressive. Le conducteur peut également sélectionner une distance de sécurité supérieure avec le véhicule qui le précède pour une conduite plus confortable, enfin la réduction de la vitesse en courbe du système est activée plus tôt, ce qui permet un contrôle de l'allure plus fluide.De nouveaux dispositifs ont été ajoutés au régulateur de vitesse adaptatif pour des dépassements plus sûrs : l'assistance préventive aux dépassements empêche les dépassements involontaires du mauvais côté d'un véhicule , et la décélération préventive aide le conducteur à rejoindre en toute sécurité sa voie de circulation à une vitesse et à une distance appropriée des autres véhicules.L'aide au maintien dans la file (LDA) comprend lorsque le conducteur a quitté sa voie pour essayer d'éviter un obstacle (piéton ou autres usagers de la route) et annule temporairement l'alerte de franchissement de ligne.La fonction de centrage sur la voie (LTA) a également été modifiée afin que la voiture offre une sensation plus naturelle.Le système de lecture des panneaux de signalisation a été amélioré pour qu'une seule action sur le limiteur de vitesse suffise pour l'adapter aux limitations de vitesse informations des panneaux de signalisation.Les système multimédia et module de communication de données (DCM) permettent d'effectuer des mises à jour logicielles « over the air ».Les fonctions Toyota Safety Sense et multimédia peuvent ainsi être actualisées de façon transparente pour l'utilisateur, sans qu'il soit nécessaire de confier la voiture à un concessionnaire.Les téléchargements peuvent avoir lieu pendant que la voiture roule, les mises à jour étant alors prêtes à être installées quand cela convient au conducteur.Assemblée en France sur le site de Valenciennes-Onnaing, la Yaris Cross optimisée sera disponible à la commande d'ici janvier 2024.