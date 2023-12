Le SUV Coupé électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq reçoit des améliorations techniques

met à jour le SUV Lede Mlada Boleslav reçoit un moteur électrique plus puissant, une meilleure gestion de la batterie permettant de réduire les temps de recharge et d'augmenter l'autonomie du véhicule, une interface d'infotainment plus intuitive, des détails visuels conformes à la nouvelle identité visuelle Skoda et une finition haute Laurin & Klement.Les versions 85 et 85X, plus efficaces et plus puissantes, font leur apparition sur l'Enyaq Coupé en remplacement des versions 80 et 80X.Comme les modèles RS, les versions 85 et 85X sont dotées d'un groupe motopropulseur plus puissant avec un moteur synchrone sur l'essieu arrière.Pour l'Enyaq Coupé 85, la puissance augmente de 60 kW (81 ch) par rapport à la version 80, pour atteindre 210 kW (285 ch).La version à transmission intégrale de l'Enyaq Coupé 85X délivre également 210 kW (285 ch), soit 15 kW (20 ch) de plus que son prédécesseur.L'Enyaq Coupé RS offre désormais une puissance de 250 kW (340 ch), soit une augmentation de 30 kW (40 ch).Une batterie optimisée avec une gestion thermique plus avancée augmente l'autonomie à plus de 575 kilomètres pour la version 85.La version Enyaq Coupé 60 reste techniquement inchangée.Le lettrage sur le hayon de l'Enyaq Coupé ainsi que tous les logos sont conformes à l'identité visuelle 2023 de Skoda.Grâce à de nouvelles batteries, les versions à transmission intégrale Enyaq Coupé 85X et RS offrent des performances de charge supérieures avec une puissance de recharge sur les bornes rapides allant jusqu'à 175 kW.Charger la batterie haute tension de 82 kWh (77 kWh net) de 10 à 80% prend 28 minutes, soit 8 minutes de moins qu'auparavant.La puissance de recharge de l'Enyaq Coupé 85 reste de 135 kW.Une nouvelle version du logiciel d'infotainment permet à l'Enyaq Coupé de pré-conditionner la batterie à la recharge. Cela permet de préchauffer la batterie en vue d'une charge en courant continu à des températures ambiantes basses et d'optimiser la vitesse de charge jusqu'à 22%.La nouvelle interface présente un menu plus intuitif. Elle permet aux conducteurs de définir des raccourcis pour les paramètres et les applications du véhicule les plus fréquemment utilisés.Le système de navigation est désormais doté de nouveaux graphiques et d'une zone de cartographie plus grande.Parmi les autres nouveautés du logiciel on retrouve la fonction Walkaway pour le système de déverrouillage sans clé Kessy. Cette fonction verrouille automatiquement le véhicule lorsque le conducteur s'éloigne de la voiture avec la clé.L'Enyaq Coupé Laurin&Klement complète la gamme par le haut des équipements de série haut de gamme.La liste des équipements de série sur la finition Laurin&Klement inclut entre autres des phares Full Matrix LED et des feux arrière à LED avec clignotants animés, la « Crystal Face » éclairée par 131 LED, des jantes en alliage de 20 pouces, des éléments de design gris platine, ou encore des sièges chauffants, massants et ventilés à commandes électriques.