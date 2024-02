La Dacia Spring électrique s'offre une mise à jour esthétique

La voiture électrique la moins chère du marché européen s'offre uneavec un nouveau design extérieur et intérieur.Laaffiche unet, la petite voiture électrique Dacia n'évolue pas, dans un segment de marché qui évolue à la vitesse de l'éclair, au risque d'être dépassée sur le plan technologique.La Dacia Spring embarque unet restegrâce à unLa Spring affiche une consommation sur cycle mixte WLTP deLa Spring restylée dispose d'unet personnalisable avec un écran 7 pouces et un écran central multimédia 10 pouces.Premier modèle électrique de Dacia , la Spring a rendu la mobilité zéro émission plus accessible au prix de spécifications techniques basiques.Lancée en 2021, la Spring a été, en 2022 et 2023, la troisième voiture électrique la plus vendue aux particuliers.Au total, plus de 140 000 Dacia Spring ont été immatriculées dans le monde depuis son lancement.Les données remontées grâce à la connectivité du véhicule électrique connecté montrent que les trajets quotidiens effectués par les conducteurs de Spring sont en moyenne de 37 km à une vitesse de 37 km/h. Dans 75 % des cas, la voiture est rechargée à domicile. C'est essentiellement la seconde voiture d'un foyer multi-motorisé.La voiture électrique la plus abordable du marché en 2023 doit affronter en 2024 une concurrence beaucoup plus virulente et abordable, à commencer par la Citroën ë-C3, qui sera suivi par la Fiat Panda électrique et les déclinaisons des différentes marques de Stellantis.Rappelons que la Dacia Spring n'est plus éligible au bonus écologique 2024 de 4 000 euros, bonus écologique qui représente près de 20% du prix du véhicule électrique de la marque roumaine fabriqué en Chine.