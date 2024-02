Le 4x4 Ineos Fusilier revendique des performances tout-terrain de premier ordre

lève le voile sur leLe véhicule Ineos revendique desde premier ordre sans compromis sur les performances sur route.Le Fusilier reprend l'ADN du Grenadier auquel il apporte uneet une identité propre.Plus court et plus léger que le Grenadier, le Fusilier sera construit sur unesur mesure dotée d'une partie supérieure et d'un dessous de caisse en, ainsi que deet d'Le Fusilier compte sur sonet sespour conquérir les conducteurs adeptes de performances tout-terrain solides.Des arêtes et des angles biseautés optimisent la circulation de l'air et assurent une visibilité dégagée sur la route ou le chemin emprunté.Les charnières de porte sont visibles, mais en retrait pour favoriser la circulation de l'air.La grande calandre avant horizontale comprend deux projecteurs à LED intégrés à un cadre pour un éclairage maximal.Des volets de calandre actifs gèrent la circulation de l'air à l'avant du véhicule en fonction de ses exigences de refroidissement ou d'autonomie. Ils s'ouvrent et se ferment automatiquement selon les besoins.L'omniprésence des vitrages et l'intégration d'équipements comme le marchepied latéral, les passages de roue et les plaques de protection créent un look tout terrain marqué.Des éléments familiers du Grenadier et du Quartermaster se retrouvent sur le Fusilier, comme les phares et feux ronds à LED de 7 pouces qui évoquent un tuyau robuste en acier traversant le véhicule, le montant B visible entre les portes et la structure de renforcement du toit en croix.Le 4x4 anglais sera proposé avec un(électrique) ou à(électrique avec prolongateur d'autonomie).La version à prolongateur d'autonomie comprend un petit moteur à essence qui alimente un générateur pour maintenir le niveau de charge de la batterie en l'absence de système de chargement externe. Le Fusilier électrique doté d'un groupe motopropulseur supplémentaire vise l'autonomie et les capacités de ravitaillement nécessaires tout en réduisant considérablement les émissions de CO2 par rapport à une version thermique.Le 4x4 Ineos sera développé en partenariat avec le fournisseur et sous-traitant automobile Magna. Magna produit de nombreux véhicules thermiques, hybrides et électriques pour différents constructeurs automobiles