Le SUV électrique 7 places à traction intégrale Byd Tang affiche une autonomie jusqu'à 530 km

, le spécialiste chinois des, présente leau salon international de l'automobile de Genève 2024 (GIMS 2024).LeByd Tang restylé offre une traction intégrale, des performances élevées, une autonomie jusqu'à 530 kilomètres en cycle WLTP combinée et une recharge rapide.Le Tang, capable de transporter 7 personnes, sera commercialisé en Europe au deuxième trimestre 2024.L'extérieur de la Byd Tang restylé a été redessiné.La face avant est expressive et puissante.Posé sur des jantes en alliage de 21 pouces, le SUV Byd Tang affiche une longue ligne de toit plongeante, des lignes accentuées et des extensions de passage de roue protectrices.L'intérieur noir et orange utilise un savoir-faire artisanal combiné aux dernières technologies embarquées et aux écrans d'affichage pour le conducteur.Au centre de l'habitacle se trouve un écran de 15,6 pouces.Les sièges en cuir Nappa matelassé et le tableau de bord en daim ornent l'habitacle, complété par un sélecteur de vitesse éclairé et un éclairage d'ambiance à 31 couleurs dégradées.Conçu pour les familles nombreuses soucieuses de l'environnement, le SUV Byd Tang est doté d'un toit panoramique coulissant qui laisse entrer la lumière dans l'habitacle.Les sièges en cuir Nappa sont multifonctionnels et réglables. Les sièges avant sont ventilés et chauffants. Le support lombaire est réglable électriquement.La banquette arrière se divise en 60/40. Le coffre, d'une capacité de 940 litres (sièges 6 et 7 rabattus), peut atteindre 1 655 litres lorsque la rangée centrale de sièges est rabattue.Le SUV BYD TANG est alimenté par une batterie Blade (sans cobalt, sans manganèse ou nickel). D'une capacité de 108 ,8 kWh, la batterie Blade utilise du lithium fer phosphate (LFP) qui offre une gestion thermique et une stabilité élevées. Cette technologie offre une densité de puissance plus élevée associée à une faible consommation d'énergie.Le groupe motopropulseur du SUV Tang comprend deux moteurs d'une puissance de 380 kW qui peuvent fournir une transmission intégrale électrique lorsque les conditions l'exigent, tout en passant automatiquement à la traction avant en vitesse de croisière afin de préserver la consommation d'énergie.La gestion de l'énergie grâce à une pompe à chaleur de série permet d'atteindre une autonomie combinée WLTP de 530 km.Le chargeur interne de la Byd Tang est de 11 kW AC (triphasé).Une autre caractéristique de la batterie Blade est sa capacité de charge rapide. La batterie haute tension du SUV Byd Tang peut être rechargée entre 30 % et 80 % en 30 minutes grâce à une charge en courant continu pouvant atteindre 170 kW.La fonction V2L est disponible de série.Dimension (L/l/h): 4 970 mm /1 950 mm / 1 745 mmEmpattement: 2 820 mmNombre de places: 7 occupantsVolume de coffre (7 places/ 5 places/ 2 places): 235 Litres / 940 Litres / 1 655 LitresTaille des roues: 21 poucesTransmission: AWDVitesse maximale: 190 km/hPuissance moteur: Avant 180 kW / Arrière 200 kWAccélération de 0-100km/h: 4.9 secondesAutonomie WLTP mixte: 530 kmType de batterie : Byd Blade Batterie (LFP)Puissance de la batterie: 108.8 kWhPuissance de charge: 170 kW DC / 11 kW AC (triphasé)Temps de charge DC (30-80%): 30 min