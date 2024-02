Le SUV Coupé électrique à transmission intégrale Denza N7 affiche une esthétique épurée

Denza, la marque haut de gamme du spécialiste chinois de la voiture électrique et de la voiture hybride rechargeable Byd, présente leau salon international de l'automobile de Genève 2024 (GIMS 2024).LeDenza N7 affiche une esthétique épurée de SUV Coupé dynamique de taille intermédiaire.Le SUV tout électrique haut de gamme Denza N7 propose unet uneEsthétiquement, la Denza N7 allie un savoir-faire haut de gamme à uneL'éthique du design Denza repose sur desqui incarnent la précision à chaque point de contact.L'intérieur du modèle Denza dégage une, avec un écran tactile caractéristique de Byd au centre de la console et du cockpit enveloppant, ainsi que des systèmes audio Dynaudio haut de gamme, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités pour le confort et la commodité.Le SUV Denza N7 est construit sur la plateforme électrique ePlatform 3.0 de Byd intégrant uneLe SUV électrique à transmission intégrale bénéficie du système de suspension pneumatique DiSus-A de BYD, qui améliore le confort en permettant de régler la hauteur, la rigidité et l'amortissement de la suspension.Unpermet à la lumière naturelle de pénétrer dans l'habitacle.L'intérieur du SUV 5 places de Denza complète l'esthétique épurée de l'extérieur, avec un système audio haut de gamme ainsi qu'une suite complète d'options d'infodivertissement.Le SUV Denza N7 revendique une autonomie NEDC de 570 km.La voiture chinoise propose un double port de charge (230 kW) avec une charge de 30 % à 80 % en 20 minutes.La Denza N7 a été présentée pour la première fois au salon international de l'automobile de Shanghai en 2023.La commercialisation en Europe du modèle de la marque Denza est prévue à la fin de l'année 2024.