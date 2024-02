Le SUV Yangwang U8 revendique des performances tout-terrain extrêmes

, une sous-marque de luxe avant-gardiste de Byd, présente leau salon international de l'automobile de Genève 2024 (GIMS 2024).La marque avant-gardiste Yangwang incarne le summum des technologies de pointe en matière de sécurité et de performance, tout en offrant le summum du luxe et de l'artisanat.Les modèles Yangwang sont positionnés en termes de prix pour séduire lesLes modèles Yangwang intègrent: la plateforme e4 et le système de contrôle intelligent de la carrosserie DiSus, qui produisent une puissance et des performances élevées, avec une stabilité de premier ordre.La plateforme e4 de Byd est la première plateforme technologique à quatre moteurs indépendants produite en série au monde. Il s'agit d'une avancée majeure qui établit une nouvelle norme en matière de sécurité et de performance des véhicules. Conçue pour surpasser les véhicules à carburant conventionnel, la plate-forme e4 introduit un système sophistiqué de contrôle vectoriel indépendant à quatre moteurs. Cette technologie permet une précision inégalée dans la gestion de chaque roue, offrant des réponses rapides en quelques millisecondes, une reconnaissance exacte et un contrôle supérieur. La précision de la vectorisation du couple sur chaque roue garantit la stabilité, même en cas d'éclatement des pneus. La technologie peut ajuster avec précision le couple des trois autres roues avec une précision de l'ordre de la milliseconde, ce qui aide le véhicule à s'arrêter de manière plus stable et réduit le risque d'accidents secondaires.Le système intelligent de contrôle de la carrosserie Byd DiSus améliore l'agilité, la sécurité et la compatibilité du véhicule dans divers scénarios de conduite, grâce à des caractéristiques clés telles que l'auto-préservation intelligente et l'ajustement adaptatif. La technologie Byd réduit le risque de retournement, minimise les mouvements des occupants dans les virages à grande vitesse, à l'accélération ou au freinage, grâce à un réglage total de la suspension, et répartit la pression hydraulique sur les quatre roues.Le SUV U8 adopte également unede la carrosserie conforme à la norme IP68 pour permettre au véhicule de flotter sur l'eau. Cette caractéristique offre une sécurité supplémentaire en cas d'inondation soudaine.Grâce à, chaque côté peut être tourné dans la direction opposée, avec la possibilité d'effectuer une rotation de 360 degrés sur place, dans une manœuvre de « Tank Turn ».La plateforme e4 du Yangwang U8 peut être configurée pour unou unLa version hybride rechargeable a une autonomie impressionnante de 1000 km (selon le cycle d'homologation chinois CLTC) et l'autonomie en mode électrique de 180 km (selon le cycle d'homologation chinois CLTC).Les livraisons du Yangwang U8 ont démarré en Chine en novembre 2023.Le SUV U8 de officie dans le segment des SUV électrifié d'un million de yuans.