Le SUV hybride rechargeable du segment D Byd Seal U DM-i revendique une efficacité énergétique élevée

ReportageSalon27/02/2024Eric HouguetLe SUV hybride rechargeable du segment D Byd Seal U DM-i revendique une efficacité énergétique élevéeByd présente pour la première fois en Europe le SUV PHEV du segment D Seal U DM-i au salon international de l'automobile de Genève (Geneva 2024).Le SUV du segment D Byd Seal U DM-i utilise la technologie hybride propriétaire avancée Super DM (Dual Mode) de la marque chinoise, qui donne la priorité à la conduite électrique pour une consommation de carburant faible.Le SUV Seal U DM-i offre une solution énergétique efficace pour les besoins de mobilité quotidiens et les trajets de longue durée, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter pour recharger en cours de route.EXTERIEURLe SUV Seal U DM-i utilise le langage de conception "Ocean Aesthetics" de la marque qui s'inspire du mouvement de l'océan. Il se caractérise par une face avant en forme de X, un capot et un pare-chocs avant profilés avec des phares LED intégrés et des doubles lentilles. L'inclinaison dynamique de la taille et les proportions équilibrées de la carrosserie dessinent une silhouette accentuée par les jantes en alliage bicolores de 19 pouces. À l'arrière, les feux à LED à matrice de points continue, inspirés des "gouttes d'eau", avec une barre lumineuse fluide sur toute la largeur, accentuent le côté high-tech de la voiture chinoise.INTERIEURL'intérieur moderne incorpore des éléments de design inspirés de l'océan.La sellerie en cuir végan offre raffinement et confort. Les sièges réglables sont dotés d'appuis-tête intégrés à l'avant et à l'arrière. La console centrale "Ocean-heart" est doté d'un écran tactile LCD de 15,6 pouces, de mises à jour OTA, d'un système audio Infinity, d'une commande vocale et d'un système de chargement sans fil Bluetooth.PROPORTIONSLes proportions généreuses du véhicule permettent d'accueillir cinq adultes.Le véhicule mesure 4 775 mm de long, 1 890 mm de large et 1 670 mm de haut, avec un empattement de 2 765 mm.Les sièges peuvent être divisés 60/40, ce qui permet d'augmenter le volume du coffre de 552 litres à 1 440 litres lorsque les deux sièges sont rabattus.Le SUV Seal U DM-i offre un niveau élevé d'équipements de série, y compris l'ADAS, l'assistance intelligente à la conduite avec une multitude de configurations, avec des fonctionnalités actives et passives pour rendre la conduite plus sûre, plus facile et encore plus agréable.SECURITELe SUV Seal U DM-i est doté d'une carrosserie ultra-résistante qui absorbe l'énergie des collisions de manière omnidirectionnelle, améliorant ainsi la protection structurelle globale.TECHNOLOGIE BYD SUPER DMLa technologie hybride exclusive DM-i (Dual Mode) de Byd intègre le moteur à haut rendement, le système hybride électrique, une batterie Blade et le chargeur embarqué AC/DC.Le système hybride électrique donne la priorité à la propulsion électrique en dépendant moins du moteur pour obtenir une efficacité optimale grâce à une consommation de carburant très faible.La technologie Super DM comprend également un moteur électrique de grande puissance et une batterie Blade dotée de série de la technologie de chauffage par impulsion. À cela s'ajoute le moteur hybride qui revendique une efficacité thermique élevée.CHARGE RAPIDEIl est possible d'opter pour une recharge rapide en courant continu avec une recharge de30 à 80 % en 35 minutes (puissance de 18 kW).FUNCTION V2LLe Byd Seal U DM-i est équipé de série d'un système V2L qui permet de charger ou d'alimenter des appareils externes à partir de la batterie de la voiture, lors des trajets.Le SUV 5 places hybride rechargeable Seal U DM-i sera commercialisé à partir du deuxième trimestre 2024.