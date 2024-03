L'Audi A3 Berline mise à jour affiche un design plus sportif

L'Audi A3 Berline mise à jour s'offre un design plus affûté

Ladevient plus sportive, plus confortable et plus numérique que jamais grâce à un design plus sportif et une extension de la dotation de série.L'extérieur de l' A3 Berline d'Ingolstadt se veut plus sportif que jamais après sa mise à jour.La calandre Singleframe hexagonale et sans contour présente une nouvelle structure plus plate et élargie. Elle domine l'avant et, en plus des grandes prises d'air latérales angulaires, symbolise le caractère sportif de la berline compacte à hayon.L'aileron avant confère à l'Audi A3 Berline l'impression d'être plus basse.L'arrière est plus sportif avec un bouclier retravaillé et un diffuseur spécifique.Partiellement inspirés des modèles RS, les éléments de design progressifs sont particulièrement efficaces sur la finition extérieure S line.Il est possible de sélectionner et de basculer jusqu'à quatre signatures numériques différentes de feux diurnes dans l'interface MMI.Sur les phares LED et Matrix LED, 24 éléments pixels répartis sur trois rangées sur le bord supérieur du boîtier constituent les feux de jour numériques. Les phares soulignent le caractère sportif de l'Audi A3 Sportback avec leur design cunéiforme et plat ainsi que leur large graphisme lumineux.L'intérieur de l'A3 Berline a été revu. Plusieurs améliorations ont été apportées, du design du levier de vitesses et des bouches d'aération aux incrustations décoratives en tissu en passant par les éclairages intérieurs.Le design des grilles d'aération, dont la surface extérieure est chromée, fait paraître plus minces les bouches d'aération du système de climatisation.La console centrale est équipée d'un accoudoir réglable en longueur et en inclinaison..Le levier de vitesses compact, qui permet d'accéder facilement aux fonctions de base de la boîte S tronic, a été repensé. Grâce à son design plus plat, il se fond parfaitement dans la console centrale.La dotation de série de l'A3 Berline a été élargie. En plus du volant en cuir à trois branches multifonctions plus, l'équipement de série comprend la climatisation monozone, l'éclairage d'ambiance et l'accoudoir central avant.Outre la radio numérique DAB plus, un écran tactile de 10,1 pouces, l'Audi virtual cockpit et un chargeur de smartphone par induction sont tous de série. En plus des deux ports de charge USB-C à l'avant dans la console centrale, il y a deux ports supplémentaires à l'arrière de série.De série, l'Audi A3 Berline est dotée d'un niveau de sécurité élevé. Audi pre-sense front, l'évitement des collisions et l'aide au changement de direction, ainsi que le système d'alerte de franchissement de ligne offrent un haut niveau de sécurité sur la route. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui aide au contrôle longitudinal et latéral a été complété par une fonction de changement de voie assisté qui améliore le confort de conduite. Le système gère l'accélération, le freinage et la direction à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h, et aide également pour le changement de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute. Activé via le MMI, le système utilise les données du radar arrière pour afficher des flèches blanches sur le tableau de bord et l'affichage tête haute afin d'indiquer s'il est possible de changer de voie et dans quelle direction. Si le conducteur initie le changement de voie en actionnant le clignotant, le système l'aide activement à se diriger.En ville, le système d'aide au stationnement avec le système « park assist plus » (de série ou en option selon les modèles) aide le conducteur à se garer et à sortir d'une place de parking en effectuant des manœuvres de direction ciblées. Les systèmes d'alerte de changement de voie, d'alerte de sortie de route et d'assistance au trafic transversal arrière utilisent les radars arrière pour surveiller le trafic à l'arrière et à côté du véhicule en offrant une sécurité et un confort accrus.L'Audi A3 Berline sera d'abord lancée en deux versions de moteur/transmission.La version 35 TFSI avec un moteur de 1.5 litre d'une puissance de 110 kW (150 ch) est disponible en version automatique avec la boîte S tronic à sept vitesses et la technologie mild hybrid.Le moteur diesel est une version 35 TDI de 110 kW (150 ch) avec une boîte S tronic à sept vitesses.D'autres versions essence de l'A3 Berline suivront au deuxième trimestre 2024.Un modèle hybride rechargeable viendra compléter la gamme à la fin de l'année 2024.Tous les modèles de l'Audi A3 Berline sortent des chaînes de l'usine principale d'Audi à Ingolstadt.