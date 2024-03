Le grand SUV Seres 9 est le modèle porte drapeau de la marque chinoise

La marque automobile chinoise Seres présente le grand SUV Le grand SUV Seres 9 est lede la marque.Le SUV Seres 9 entend se positionner en matière deintelligente. Les caractéristiques technologiques du grand SUV Seres comprennent des phares à double projection megapixel ainsi qu'un système d'éclairage intelligent et un habitacle numérique qui intègre 10 écrans.Le Seres 9 est doté d'un affichage tête haute AR-HUD intelligent, avec des résolutions 2K et une ultra-luminosité. Il peut projeter des images de 75 pouces à 8,5 mètres.Avec le triple écran à l'avant, le Seres 9 crée une expérience de navigation immersive.Offrant la possibilité d'un agencement flexible de 3 à 6 sièges, le Seres 9 offre un plancher plat de 3,04 mètres carrés et un espace de 2 725 mm pour les sièges.Le Seres 9 repose sur un châssis en alliage d'aluminium et un système de suspension pneumatique.La structure de la carrosserie ultra-résistante est fabriquée grâce à une technologie de moulage sous pression de 9 000 tonnes.La protection en matière de sécurité repose sur neuf airbags dans la configuration la plus élevée.Associée à une plateforme SiC de 800 volts et à une gestion de la batterie BMS reposant sur le cloud, la consommation du Seres 9 hybride rechargeable est de 6,9 litres aux 100 kilomètres (chiffres provisoires selon le cycle chinois en attente d'homologation).Le SUVSeres 9 peut parcourir plus de 1 400 kilomètres entre deux ravitaillements d'essence et d'électricité.La marque Seres vise à redéfinir le marché du luxe automobile traditionnel avec des véhicules intelligents.Selon la China Passenger Cars Association's (CPCA) et son classement des marques automobiles de luxe sur le marché chinois de début 2024 (1er janvier - 10 mars 2024), la marque Seres est entrée dans le Top 5 des marques de luxe en Chine, suivant de près les marques de luxe traditionnelles telles que Audi BMW et Mercedes