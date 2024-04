Le SUV urbain Milano réintroduit la sportivité propre à Alfa Romeo dans le segment B

La marque sportive italiennedévoile led'un peu plus de 4 mètres de long.La Milano représente la nouvelle porte d'entrée dans le monde Alfa Romeo pour tous ceux, Alfistes et autres, qui attendaient le retour de la marque italienne sur le segment B.La Milano est sportive dans l'âme et italienne au premier regard.Le SUV italien revendique un style séduisant et une technologie avancée en termes de confort, de connectivité et de dynamique de conduite.La Milano sera disponible enet enDans la configuration « Ibrida », la Milano offre uneavec gestion automatisée de l'essieu arrière.En configuration « Elettrica », la Milano se décline en deux variantes de puissance avec 156 ch et une autonomie allant jusqu'à 410 km, ainsi qu'une version plus sportive Veloce de 240 ch.